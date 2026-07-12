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Fotókon Jude Bellingham gyönyörű barátnője: az angol válogatott sztárja hónapok óta egy amerikai influenszerrel van együtt

foci-vb angol válogatott jude bellingham barátnő
Horváth Angéla
2026.07.12.
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Jude Bellingham szombaton végképp beírta magát a futballtörténelembe: két góljával a legjobb négy közé juttatta az angol válogatottat a 2026-os foci-vb-n. Extra teljesítménye miatt többen érdeklődnek utána, mint valaha, és a legtöbben természetesen arra kíváncsiak, ki a jóképű focista párja.

A Real Madrid angol válogatott középpályása, Jude Bellingham 2025 elején jött össze Ashlyn Castróval. Közös képeket nem posztolnak, igyekeznek kapcsolatukat a nyilvánosság kizárásával élni.

Jude Bellingham szerelme népszerű influenszer
Jude Bellingham szerelme népszerű influenszer
Forrás: AFP

Kicsoda Ashlyn Castro, Jude Bellingham barátnője? 

Ashlyn Castro Kaliforniából származik, és influenszerként épített fel komoly követőtábort. Instagramon több mint 700 ezer követője van, és TikTokon pedig több mint 300 ezer. Oldalain főként divattal, szépségápolással és életmóddal kapcsolatos tartalmakat oszt meg. Több ismert beauty- és divatmárkával dolgozott már együtt.

Ashlyn Castro Jude Bellingham futballkarrierjének fontos pillanataiban is ott van a focista mellett. A 2026-os világbajnokság idején is több mérkőzésen is feltűnt, a lelátóról szurkolt. AZ egyik vb-selejtezőn Bellingham édesanyja mellett ült, június 17-én pedig a helyszínen nézte végig, ahogy Anglia 4–2-re legyőzte Horvátországot. A szemfüles fotósok akkor egy lopott csókot is megörökítettek. 

Ashlyn Castro és Jude Bellingham lopott csókja
Ashlyn Castro és Jude Bellingham lopott csókja
Forrás: AFP

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