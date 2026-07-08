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Még mindig kórházban kezelik a Bon-Bon énekesét: nagyon aggódnak Szolnoki Péterért

betegség kórház Szolnoki Péter
Life.hu
2026.07.08.
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Szolnoki Péter, a Bon-Bon énekese még mindig kórházban van. A zenész betegsége súlyosabb lehet annál, mint amit sejteni lehetett. Erre utal az is, hogy a zenekar az elmúlt hetekben minden koncertjét lemondta.

Szolnoki Péter június közepén került kórházba. Sokat azóta sem tudni az állapotáról, a család és a zenésztársak diszkréten kezelik a témát. A Blikknek most egy, a neve elhallgatását kérő kolléga beszélt arról, hogy nagy az aggodalom.

Szolnoki Péter június közepe óta van kórházban
Szolnoki Péter június közepe óta van kórházban
Forrás: Facebook / Szolnoki Péter hivatalos oldal 

„Sajnos, nagyobb a baj, mint gondoltuk. Látszott Péteren, hogy látványosan lefogyott, de nem gondoltuk, hogy ennyire komoly probléma lenne. Egyelőre biztosan nem tud visszatérni a zenéléshez, még mindig kórházban van. Aggódunk érte, és mindnyájan szorítunk a gyógyulásáért, imádkozunk érte!” mondta a lapnak a zenész kollégája.

Szolnoki Péter nagyon lefogyott

Szolnoki Péteren az utóbbi időben valóban látszott a fogyás, de a májusi jubileumi koncerten még semmi nem utalt arra, hogy baj lenne. A Bon-Bon akkor ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Egy hónappal később a Bon-Bon közleményben tudatta a rajongókkal, hogy Szolnoki Péter betegsége miatt elmaradnak a fellépések.

„Szolnoki Péter betegsége miatt a Bon-Bon együttes fellépései, koncertjei a következő pár hétben elmaradnak. Pétert jelenleg kórházban kezelik, a lehető legjobb kezekben van a gyógyulás útján” – állt a zenekar közleményében.

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