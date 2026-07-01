A Szomszédok után eltűnt a képernyőről: utoljára bolti eladóként látták a népszerű szereplőt

A Szomszédok évtizedeken át meghatározó volt a magyar televíziózásban, a sorozat szereplőit pedig az egész ország ismerte. A produkcióban a nagy színészek mellett olyan fiatalok is feltűntek, akiknek a telenovella hozta meg az országos ismertséget. Közéjük tartozott Molnár Mátyás is, aki Vágási Feri és Vágási Jutka fiát, Matyit játszotta.

Szomszédok: Vágási Feri filmbeli fia, Vágási Matyi eltűnt a nyilvánosság elől

Forrás: Videa

A karaktert sokan megszerették, Matyi a nézők szeme előtt nőtt fel. Állandó szereplője volt a sorozatnak, számos jelenete ma is megtalálható a videómegosztókon. Az egyikben például játék közben lefagy a számítógépe.

A Szomszédok Vágási Matyija eltűnt a nyilvánosság elől

Molnár Mátyás a forgatások után eltűnt a reflektorfényből, sorozatbeli szüleivel sem tartotta a kapcsolatot. Ivancsics Ilona néhány éve egy interjúban mesélte el, hogy hosszú idő után véletlenül találkozott újra sorozatbeli fiával.

„Miután vége lett a Szomszédoknak, Matyi eltűnt az életünkből. Sok-sok évvel később véletlenül összefutottam vele egy budaörsi üzletházban. Eladóként dolgozik. Ő szólított meg, mert én nem ismertem fel, annyira megváltozott” – idézte a színésznőt a Story.hu.

Ezeket olvastad már?