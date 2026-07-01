Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 1., szerda Annamária, Tihamér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Mediterrán titok
teleregény

A Szomszédok után eltűnt a képernyőről: utoljára bolti eladóként látták a népszerű szereplőt

teleregény Vágási Feri Szomszédok
Life.hu
2026.07.01.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A Szomszédok legtöbb szereplőjének sorsát a nézők a sorozat után is követhették valamilyen formában, van azonban közöttük olyan, aki teljesen hátat fordított a nyilvánosságnak. A Vágási házaspár fiát, Matyit alakító Molnár Mátyás nem folytatta a színészi pályát, és a telenovella befejezése után a civil életet választotta.

A Szomszédok évtizedeken át meghatározó volt a magyar televíziózásban, a sorozat szereplőit pedig az egész ország ismerte. A produkcióban a nagy színészek mellett olyan fiatalok is feltűntek, akiknek a telenovella hozta meg az országos ismertséget. Közéjük tartozott Molnár Mátyás is, aki Vágási Feri és Vágási Jutka fiát, Matyit játszotta.

Szomszédok: Vágási Feri filmbeli fia, Vágási Matyi eltűnt a nyilvánosság elől
Szomszédok: Vágási Feri filmbeli fia, Vágási Matyi eltűnt a nyilvánosság elől
Forrás: Videa

A karaktert sokan megszerették, Matyi a nézők szeme előtt nőtt fel. Állandó szereplője volt a sorozatnak, számos jelenete ma is megtalálható a videómegosztókon. Az egyikben például játék közben lefagy a számítógépe.

 

A Szomszédok Vágási Matyija eltűnt a nyilvánosság elől

Molnár Mátyás a forgatások után eltűnt a reflektorfényből, sorozatbeli szüleivel sem tartotta a kapcsolatot. Ivancsics Ilona néhány éve egy interjúban mesélte el, hogy hosszú idő után véletlenül találkozott újra sorozatbeli fiával.

„Miután vége lett a Szomszédoknak, Matyi eltűnt az életünkből. Sok-sok évvel később véletlenül összefutottam vele egy budaörsi üzletházban. Eladóként dolgozik. Ő szólított meg, mert én nem ismertem fel, annyira megváltozott” – idézte a színésznőt a Story.hu.

Ezeket olvastad már? 

Hétvégén férjhez megy Taylor Swift: itt vannak a brutális részletek

Ahogy közeledünk a dátumhoz, egyre több pletyka kering Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjével kapcsolatban. A legfrissebb hírek szerint a sztárpár július 2-án, 3-án vagy 4-én mondja ki a boldogító igent, és bár hivatalos részletek továbbra sincsenek, a kiszivárgott információk alapján minden idők leglátványosabb és legdrágább lakodalma lesz az övék.

Elhagyott, bántalmazott kutyából lett hős: Tsunami 13 életet mentett a venezuelai földrengés után

Caracas utcáin kóborolt, éhezett és bántalmazták. Ez volt Tsunami, a border collie élete, mielőtt valaki úgy döntött: újabb esélyt érdemel. A kutya hőssé válva köszönte meg a lehetőséget: legalább 13 életet mentett meg a venezuelai földrengés után.

Eltávolíttatta mellimplantátumait Liptai Claudia – Komoly oka volt rá

A színésznő-műsorvezető először beszélt arról, hogy miért döntött úgy, hogy kiveteti az implantátumokat. Ugyanakkor azt is elmondta, korábban miért plasztikáztatta a melleit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu