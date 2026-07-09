Justin Bieber is énekel a vb-döntőn: hosszabb lesz a félidő a sztárfellépők miatt

A kanadai popsztárnak nem ez lesz az első szereplése nagy sporteseményen. 2012-ben a Grey Cup századik döntőjén lépett fel, néhány hónappal ezelőtt pedig az NHL-draft meghívott vendége volt, igaz, ott nem énekelt. A mostani bejelentés után Justin Bieber arról beszélt, különleges lehetőségnek tartja a vb-döntőn való fellépést.

Justin Bieber is felllép a vb-döntőn

Forrás: Getty Images North America

„A foci-vb úgy hozza össze a világot, ahogyan semmi más. Hálás vagyok, hogy ennek a félidei show-nak a részese lehetek, pláne annak tükrében, hogy ezzel még több gyereket segíthetünk ahhoz, hogy megfelelő oktatáshoz jusson” – nyilatkozta Justin Bieber. Ezzel arra utalt, hogy a félidei műsor bevételét, amely nagyjából százmillió dollár lehet, a FIFA egy olyan alapítványnak adományozza, amely nehéz sorsú gyermekek oktatását támogatja.

A döntő szünete a nagyszabású produkciók miatt a megszokottnál hosszabb lesz, a hagyományos 15 perc helyett nagyjából félórás félidőre kell számítani.

Justin Bieber to co-headline first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show with Madonna, Shakira and BTS! 🤩🎶 — FIFA (@FIFAcom) July 8, 2026

A foci-vb menetrendje a következő napokban:

Az első negyeddöntőt csütörtök este 22 órától rendezik, Franciaország Marokkóval játszik Foxborough-ban. Ezután következik a Spanyolország–Belgium negyeddöntő július 10-én 21 órától. Szombaton Norvégia játszik Angliával 23 órakor, július 12-én, vasárnap pedig Argentína csap össze Svájccal hajnali 3 órakor Kansas Cityben.

Az elődöntőket július 14-én 21 órakor, július 15-én 21 órakor adja a tévé, a bronzmérkőzés július 18-án lesz 23 órakor. A 2026-os foci-vb döntője július 19-én, vasárnap, 21 órakor kezdődik - írja az M4 Sport.

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