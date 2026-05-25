Durva, mi zajlik Justin Bieber házasságában a zárt ajtók mögött: Hailey kemény szabályokat hozott

Jónás Ágnes
2026.05.25.
Szigorú szabályok mentén próbálja megőrizni házassága stabilitását a világhírű énekes, de főként felesége, Hailey Bieber. Tudatos kereteket alakított ki ugyanis férje, Justin Bieber számára, amelyek az egészséges életmódtól egészen a telefonmentes estékig terjednek. De vajon hogyan éli meg mindezt a világsztár?

Korábbi függőségei és mentális nehézségei után ma már kifejezetten ügyel arra, hogy tiszta életet éljen, több időt szánjon a családjára, és tudatosan óvja a házasságát. Justin Biebernek éppen ezért bejönnek a szabályok és a következetesség. Hogy pontosan milyen házirendet alakított ki számára a felesége, Hailey? Alább megtudhatod. 

Justin Bieber betartandó szabályai

Az alkohol az első a tiltólistán

Justin korábban nyíltan beszélt múltbéli függőségeiről és mentális nehézségeiről. Annak érdekében, hogy jó férj és apa lehessen, elkötelezte magát a tiszta élet mellett. 

Bár egy korábbi interjúban említette, hogy alkalmanként, társasági eseményeken fogyaszt alkoholt, az életmódja alapvetően a józanságra és az egészségmegőrzésre épül.

Az énekes hajlamos teljesen elmerülni a stúdiómunkálatokban, ami korábban feszültséget okozott a kapcsolatukban. Ennek ellensúlyozására tudatosan beiktat pihenőidőszakokat, és akár 

hosszabb szüneteket is tart a zenei karrierjében, hogy kizárólag a családjára és a mentális fejlődésére koncentrálhasson.

A hálószobában szigorúan tilos a telefonhasználat. Ezzel a szabállyal biztosíttatja Hailey, hogy az elalvás előtti értékes percek 

ne a közösségi média görgetésével, hanem kizárólag egymással teljenek.

Komplett tízparancsolatot alkotott meg Justin Bieber és Hailey Bieber 2025-ben

Úgy tűnik, a házaspár él-hal a szabályokért: 2025-ben egy listát is készítettek maguknak, amelyet közösségi oldalaikon is megosztottak. A lista nem tiltásokról szól, hanem inkább olyan szellemi és életmódbeli irányelvekről, amelyeket közösen vallanak:

  1. Értékeljük a pihenést, mint áhítatot.
  2. Megbecsüljük a hosszú élettartamot, és a fenntartható életritmust.
  3. Szeretjük a gyártás minőségét, és az alkotás értékét.
  4. Tiszteljük az innovációt és az emberi tapasztalatok gyűjtését.
  5. Értékeljük az egészséget és a fizikai jólétet. Gondoskodunk a testünkről.
  6. Megbecsüljük az emberiség fennmaradását szolgáló dolgok létrehozását.
  7. Tiszteljük a szolgálatkészséget és támogatjuk, hogy az emberek elhiggyék: bármire képesek.
  8. Értékeljük a nagylelkűséget, és támogatjuk azokat, akik időt, pénzt, és tiszteletet adnak az útjukba kerülő embereknek.
  9. Megbecsüljük az életet, mert az élet ajándék, és minden napunkért hálásak vagyunk.
  10. Értékeljük az embereket, és hiszünk az emberi méltóságban és az örök értékekben.

Vannak, akiket kiráz a hideg a szabályoktól, míg egyeseket nagyon is megnyugtatnak az előre lefektetett keretek. Úgy tűnik, Bieberéknek is utóbbi vált be, és remélhetőleg meg is érik boldogságban a 8. házassági évfordulójukat szeptemberben. 

