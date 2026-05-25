Durva, mi zajlik Justin Bieber házasságában a zárt ajtók mögött: Hailey kemény szabályokat hozott

Korábbi függőségei és mentális nehézségei után ma már kifejezetten ügyel arra, hogy tiszta életet éljen, több időt szánjon a családjára, és tudatosan óvja a házasságát. Justin Biebernek éppen ezért bejönnek a szabályok és a következetesség. Hogy pontosan milyen házirendet alakított ki számára a felesége, Hailey? Alább megtudhatod.
Justin Bieber betartandó szabályai
Az alkohol az első a tiltólistán
Justin korábban nyíltan beszélt múltbéli függőségeiről és mentális nehézségeiről. Annak érdekében, hogy jó férj és apa lehessen, elkötelezte magát a tiszta élet mellett.
Bár egy korábbi interjúban említette, hogy alkalmanként, társasági eseményeken fogyaszt alkoholt, az életmódja alapvetően a józanságra és az egészségmegőrzésre épül.
Az énekes hajlamos teljesen elmerülni a stúdiómunkálatokban, ami korábban feszültséget okozott a kapcsolatukban. Ennek ellensúlyozására tudatosan beiktat pihenőidőszakokat, és akár
hosszabb szüneteket is tart a zenei karrierjében, hogy kizárólag a családjára és a mentális fejlődésére koncentrálhasson.
A hálószobában szigorúan tilos a telefonhasználat. Ezzel a szabállyal biztosíttatja Hailey, hogy az elalvás előtti értékes percek
ne a közösségi média görgetésével, hanem kizárólag egymással teljenek.
Komplett tízparancsolatot alkotott meg Justin Bieber és Hailey Bieber 2025-ben
Úgy tűnik, a házaspár él-hal a szabályokért: 2025-ben egy listát is készítettek maguknak, amelyet közösségi oldalaikon is megosztottak. A lista nem tiltásokról szól, hanem inkább olyan szellemi és életmódbeli irányelvekről, amelyeket közösen vallanak:
- Értékeljük a pihenést, mint áhítatot.
- Megbecsüljük a hosszú élettartamot, és a fenntartható életritmust.
- Szeretjük a gyártás minőségét, és az alkotás értékét.
- Tiszteljük az innovációt és az emberi tapasztalatok gyűjtését.
- Értékeljük az egészséget és a fizikai jólétet. Gondoskodunk a testünkről.
- Megbecsüljük az emberiség fennmaradását szolgáló dolgok létrehozását.
- Tiszteljük a szolgálatkészséget és támogatjuk, hogy az emberek elhiggyék: bármire képesek.
- Értékeljük a nagylelkűséget, és támogatjuk azokat, akik időt, pénzt, és tiszteletet adnak az útjukba kerülő embereknek.
- Megbecsüljük az életet, mert az élet ajándék, és minden napunkért hálásak vagyunk.
- Értékeljük az embereket, és hiszünk az emberi méltóságban és az örök értékekben.
Vannak, akiket kiráz a hideg a szabályoktól, míg egyeseket nagyon is megnyugtatnak az előre lefektetett keretek. Úgy tűnik, Bieberéknek is utóbbi vált be, és remélhetőleg meg is érik boldogságban a 8. házassági évfordulójukat szeptemberben.
