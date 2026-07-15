Titokban férjhez ment Xantus Barbara: a Família Kft. egykori sztárja 58 évesen is gyönyörű menyasszony volt

A ceremóniát a gyömrői házasságkötő teremben tartották, ahol csak néhány vendég volt jelen. Xantus Barbara törtfehér, csipkés ruhát viselt, és láthatóan nagyon boldog volt, hogy kimondhatta az igent.
Xantus Barbara és Laklóth Aladár: a munka hozta őket össze
Xantus Barbara és Laklóth Aladár sokáig csak kollégák voltak, kapcsolatuk egy közös színházi produkció alatt vált szorosabbá. A barátságból idővel szerelem lett, kapcsolatukat azonban sokáig titkolták. Xantus Barbara esküvői képeit itt nézheted meg.
Xantus Barbara korábban Szurdi Miklós felesége volt. 1999-ben házasodtak össze, két gyermekük született, később pedig békében, baráti viszonyban váltak el.
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