Titokban férjhez ment Xantus Barbara: a Família Kft. egykori sztárja 58 évesen is gyönyörű menyasszony volt

A ceremóniát a gyömrői házasságkötő teremben tartották, ahol csak néhány vendég volt jelen. Xantus Barbara törtfehér, csipkés ruhát viselt, és láthatóan nagyon boldog volt, hogy kimondhatta az igent.

Xantus Barbara titokban férjhez ment

Forrás: Borsonline

Xantus Barbara és Laklóth Aladár: a munka hozta őket össze

Xantus Barbara és Laklóth Aladár sokáig csak kollégák voltak, kapcsolatuk egy közös színházi produkció alatt vált szorosabbá. A barátságból idővel szerelem lett, kapcsolatukat azonban sokáig titkolták. Xantus Barbara esküvői képeit itt nézheted meg.

Xantus Barbara korábban Szurdi Miklós felesége volt. 1999-ben házasodtak össze, két gyermekük született, később pedig békében, baráti viszonyban váltak el.

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