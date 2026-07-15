Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 15., szerda Henrik, Roland

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
boldogság

Titokban férjhez ment Xantus Barbara: a Família Kft. egykori sztárja 58 évesen is gyönyörű menyasszony volt

boldogság Xantus Barbara Laklóth Aladár
Life.hu
2026.07.15.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Xantus Barbara 58 évesen ismét férjhez ment. A színésznő néhány nappal ezelőtt, szűk körben kötötte össze az életét Laklóth Aladárral.

A ceremóniát a gyömrői házasságkötő teremben tartották, ahol csak néhány vendég volt jelen. Xantus Barbara törtfehér, csipkés ruhát viselt, és láthatóan nagyon boldog volt, hogy kimondhatta az igent.

Xantus Barbara titokban férjhez ment
Xantus Barbara titokban férjhez ment
Forrás: Borsonline

Xantus Barbara és Laklóth Aladár: a munka hozta őket össze

Xantus Barbara és Laklóth Aladár sokáig csak kollégák voltak, kapcsolatuk egy közös színházi produkció alatt vált szorosabbá. A barátságból idővel szerelem lett, kapcsolatukat azonban sokáig titkolták. Xantus Barbara esküvői képeit itt nézheted meg.

Xantus Barbara korábban Szurdi Miklós felesége volt. 1999-ben házasodtak össze, két gyermekük született, később pedig békében, baráti viszonyban váltak el.

Ezeket olvastad már? 

A 74 éves Cicciolina elérte azt, amiről az amerikai szupermodellek csak álmodnak: meglepő szerepben tért vissza

Ezúttal egy váratlan szerepet kapott Cicciolina, amivel mindenkit meglepett. Mutatjuk a képet!

Már mindenki ezt találgatja: ilyen gyönyörű nevet kaphat Palvin Barbara kislánya

Palvin Barbara terhességét májusban jelentette be, most pedig férjével, Dylan Sprouse-zal együtt elárulták, hogy kislányuk lesz. De vajon milyen nevet adnak neki?

Szívbe markoló döntés: Szigligeti Ivett felveszi Dudás Miki nevét

Szigligeti Ivett nem tud megbirkózni Dudás Miki halálával. Különösen nehézzé teszi a feldolgozást, hogy idén házasodtak volna össze, de erre sajnos már nem kerülhet sor. Ivett azért mégis felveszi a világbajnok kajakos nevét.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu