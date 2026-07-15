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Palvin Barbi videóban szólta el magát babája neméről: kiderült, kisfia vagy kislánya születik

00755381 - OLIVIER BORDE / BESTIMAGE
születendő kisbaba Palvin Barbara Dylan Sprouse baba neme
Váradi Melinda
2026.07.15.
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A sztárpár első gyermeküket várja, a rajongók pedig hónapok óta találgatják, kisfiú vagy kislány érkezik-e a családba. Most úgy tűnik, Balvin Barbi egy óvatlan pillanatban maga árulta el a nagy titkot.

Palvin Barbi várandósságának híre májusban robbant be, amikor a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén már jól látható babapocakkal jelent meg férje, Dylan Sprouse oldalán. Bár a pár azóta is igyekezett megőrizni a részleteket, a baba nemét illetően folyamatosak voltak a találgatások.

Palvin Barbi és Dylan Sprouse
Palvin Barbi videóban szólta el magát babája neméről.
Forrás: Northfoto
  • Palvin Barbara és férje egy apró elszólással árulták el a baba nemét. 
  • A rajongók szerint a modell és Dylan Sprouse szavai egyértelmű bizonyítéknak számítanak. 
  • Olvasd el, kislányuk vagy kisfiuk lesz, és nézd meg a videót!

Kiderül Palvin Barbi születendő gyermekének neme

A Wildmen nevű podcastben Palvin Barbiék osztották meg a hírt, hogy gyermeküket olaszul „principessa"-nak, azaz hercegnőnek becézik. Ezzel kiderült, hogy a gyönyörű modell kislányt hord a szíve alatt. Sokan már most biztosak benne, hogy a kislány édesanyja szépségét örökli majd, és a hír gyorsan elterjedt az interneten. A pár csak úgy sugárzik a boldogságtól, és a rajongók izgatottan várják, hogy a kis hercegnő mikor jön majd világra.

Korábban már több elmélet is született a baba neméről. Amikor Palvin Barbi a cannes-i filmfesztiválon babakék ruhában jelent meg, sokan biztosra vették, hogy kisfiút vár. Később azonban egy rózsaszín összeállítás ismét összezavarta a rajongókat, így a találgatások tovább folytatódtak. Végül azonban kiderült, hogy a rózsaszín ruha volt a valódi utalás, ez rejtette az igazságot, hiszen Palvin Barbinak kislánya lesz.

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