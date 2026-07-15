Palvin Barbi videóban szólta el magát babája neméről: kiderült, kisfia vagy kislánya születik

Palvin Barbi várandósságának híre májusban robbant be, amikor a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén már jól látható babapocakkal jelent meg férje, Dylan Sprouse oldalán. Bár a pár azóta is igyekezett megőrizni a részleteket, a baba nemét illetően folyamatosak voltak a találgatások.

Palvin Barbi videóban szólta el magát babája neméről.

Forrás: Northfoto

Palvin Barbara és férje egy apró elszólással árulták el a baba nemét.

A rajongók szerint a modell és Dylan Sprouse szavai egyértelmű bizonyítéknak számítanak.

Olvasd el, kislányuk vagy kisfiuk lesz, és nézd meg a videót!

Kiderül Palvin Barbi születendő gyermekének neme

A Wildmen nevű podcastben Palvin Barbiék osztották meg a hírt, hogy gyermeküket olaszul „principessa"-nak, azaz hercegnőnek becézik. Ezzel kiderült, hogy a gyönyörű modell kislányt hord a szíve alatt. Sokan már most biztosak benne, hogy a kislány édesanyja szépségét örökli majd, és a hír gyorsan elterjedt az interneten. A pár csak úgy sugárzik a boldogságtól, és a rajongók izgatottan várják, hogy a kis hercegnő mikor jön majd világra.

Barbara Palvin Sprouse and Dylan Sprouse are expecting a BABY GIRL!!! pic.twitter.com/JExF0NFNf6 — Barbara Palvin Access (@palvinaccess) July 14, 2026

Korábban már több elmélet is született a baba neméről. Amikor Palvin Barbi a cannes-i filmfesztiválon babakék ruhában jelent meg, sokan biztosra vették, hogy kisfiút vár. Később azonban egy rózsaszín összeállítás ismét összezavarta a rajongókat, így a találgatások tovább folytatódtak. Végül azonban kiderült, hogy a rózsaszín ruha volt a valódi utalás, ez rejtette az igazságot, hiszen Palvin Barbinak kislánya lesz.

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