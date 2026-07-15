Ilyen apa lesz Dylan Sprouse Palvin Barbi szerint – Férje extra cuki dolgot mondott a babáról

Palvin Barbara és Dylan Sprouse első közös gyermeküket várják, és egyre több részletet osztanak meg a babavárás időszakáról. Most egy videóból kiderült, hogy a szupermodell kislányt hord a szíve alatt, és azt is elárulta, milyen apa lesz szerinte párjából.
- Dylan Sprouse először mesélt nyilvánosan arról, hogyan készül az apaságra.
- A színész egy különleges becenevet is elárult, amelyen már most szólítják születendő kislányukat.
- Palvin Barbara azt is elmondta, milyen apa lesz szerinte férje.
Dylan Sprouse kislányáról beszélt
Elmondták, hogyan becézik még meg sem született kislányukat, és azt is, hogy a színész mennyire várja, hogy édesapa legyen. A pár korábban már megerősítette, hogy kislányuk születik, most pedig Dylan Sprouse egy interjúban még több intim titkot osztott meg a babáról.
– „Igen, principessának hívjuk. Nem is tudom, miért ragadt rá ez a becenév... olaszul azt jelenti, hogy hercegnő. De igen, kislányunk lesz, és ennek nagyon örülök. Izgatott vagyok, hogy lányos apuka lehetek." A beszélgetés során Palvin Barbara is megszólalt, és viccesen megjegyezte, hogy a kislányuk biztosan meglágyítja majd Dylan szívét.
- „Szerintem sokkal nyugodtabb és érzékenyebb leszel. Annyira fogsz aggódni a kis hercegnőd miatt." Erre Dylan nevetve azt válaszolta:
– „Őszintén szólva én tényleg imádom a teadélutánokat." - árulta el viccesen, majd felesége is megerősítette, hogy a színész valóban odavan az elegáns teázásokért.
Bár a baba beceneve már megszületett, a végleges keresztnév még nincs meg. A sztárpár elmondta, hogy továbbra is több lehetőség között vacillálnak.
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