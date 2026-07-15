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Ilyen apa lesz Dylan Sprouse Palvin Barbi szerint – Férje extra cuki dolgot mondott a babáról

Northfoto - OLIVIER BORDE / BESTIMAGE
születendő kisbaba Palvin Barbara Dylan Sprouse apa
Váradi Melinda
2026.07.15.
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Már most hercegnőként emlegetik a babát Palvin Barbiék. Dylan Sprouse megható vallomást tett születendő kislányáról, Barbi pedig elárulta, milyen apuka lesz férjéből.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse első közös gyermeküket várják, és egyre több részletet osztanak meg a babavárás időszakáról. Most egy videóból kiderült, hogy a szupermodell kislányt hord a szíve alatt, és azt is elárulta, milyen apa lesz szerinte párjából.

Palvin Barbi és Dylan Sprouse
Palvin Barbi és Dylan Sprouse egy podcastben beszéltek születendő babájukról.
Forrás: Northfoto

 

  • Dylan Sprouse először mesélt nyilvánosan arról, hogyan készül az apaságra. 
  • A színész egy különleges becenevet is elárult, amelyen már most szólítják születendő kislányukat. 
  • Palvin Barbara azt is elmondta, milyen apa lesz szerinte férje.

 

Dylan Sprouse kislányáról beszélt

Elmondták, hogyan becézik még meg sem született kislányukat, és azt is, hogy a színész mennyire várja, hogy édesapa legyen. A pár korábban már megerősítette, hogy kislányuk születik, most pedig Dylan Sprouse egy interjúban még több intim titkot osztott meg a babáról.

– „Igen, principessának hívjuk. Nem is tudom, miért ragadt rá ez a becenév... olaszul azt jelenti, hogy hercegnő. De igen, kislányunk lesz, és ennek nagyon örülök. Izgatott vagyok, hogy lányos apuka lehetek." A beszélgetés során Palvin Barbara is megszólalt, és viccesen megjegyezte, hogy a kislányuk biztosan meglágyítja majd Dylan szívét.

- „Szerintem sokkal nyugodtabb és érzékenyebb leszel. Annyira fogsz aggódni a kis hercegnőd miatt." Erre Dylan nevetve azt válaszolta:

„Őszintén szólva én tényleg imádom a teadélutánokat." - árulta el viccesen, majd felesége is megerősítette, hogy a színész valóban odavan az elegáns teázásokért.

Bár a baba beceneve már megszületett, a végleges keresztnév még nincs meg. A sztárpár elmondta, hogy továbbra is több lehetőség között vacillálnak. 

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