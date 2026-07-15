Szívbe markoló döntés: Szigligeti Ivett felveszi Dudás Miki nevét

Szigligeti Ivett és Dudás Miki idén szerették volna hivatalosan is összekötni az életüket. Az esküvőjük már nem valósulhat meg, ám Ivett úgy döntött, felveszi Dudás Miki nevét.

Szigligeti Ivett felveszi Dudás Miki nevét

Forrás: Instagram / Szigligeti Ivett

„Idén lett volna az esküvőnk. Nem sokan tudják, de már folyamatban van, hogy felveszem a nevét, és úgy fogom viselni, mintha a felesége lennék: Dudás-Szigligeti Ivett leszek, és a gyerekek neve is erre fog változni. Egyszer mondta egy nagyon kedves ismerősöm, hogy a házasságok igazából az égben köttetnek, úgyhogy nem a papír dönti el. Ő is imádta, ha a feleségének szólítottak” – árulta el a HOT! magazinnak.

Szigligeti Ivett nem akar új kapcsolatot

Arra a kérdésre, hogy el tudja-e képzelni, hogy egyszer új párkapcsolata legyen, határozott nemmel válaszolt. Dudás Mikit élete szerelmének tartja, és jelenleg az veszi el minden erejét, hogy gyerekeivel átvészeljék ezt a nehéz időszakot.

„Nem, de nem is gondolkozom ezen, ő volt az életem szerelme, nem tudom elképzelni, hogy valaha nyitott legyek egy új kapcsolatra! Egyelőre próbálom most magunkat kirángatni ebből, de hiába szeretném tartani magam, egy egyszerű pillanat elég, hogy teljesen összetörjek, úgyhogy nekem most inkább az a célom, hogy a gyerekeket is egyben tartsam, hogy megpróbáljak egy kicsit anya és apa is lenni egyszerre” – hangsúlyozta.

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