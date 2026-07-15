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Ha vettél ebből a teából, eszedbe se jusson meginni: idegrendszeri zavarokat is okozhat

veszély alumínium matcha tea
Nagy Anna
2026.07.15.
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Veszélyes termékre hívja fel a figyelmet a hatóság. Egy bizonyos típusú matcha tea visszahívását tették közzé a magas alumíniumtartalma miatt.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság egy veszélyes tea visszahívásáról tett közzé felhívást. Kérik, hogy senki ne fogyasszon a termékből annak magas alumínumtartalma miatt.

Tea készítése vízforralóval.
Veszélyes tea visszahívására figyelmeztet a hatóság.
Forrás:  Getty Images

Visszahívott tea: ezt a típust senki ne igya meg

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén keresztül érkezett a bejelentés a veszélyes teáról, amelyben magas alumíniumtartalmat (1896 ± 455 mg/kg) mutattak ki. A szóban forgó matcha tea Kínából származik, és egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett a termékből.

Az érintett vállalkozásokkal a hatóság azonnal felvette a kapcsolatot, akik saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. 

A termék rendszeres fogyasztása a tolerálható alumíniumbevitel túllépéséhez vezethet, ami egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen az arra érzékenyek számára.

Miért veszélyes a magas alumíniumtartalom?

A nagy mennyiségű alumínium bevitele károsíthatja a veseműkődést és idegrendszeri zavarokat is okozhat, emellett a szervezetben felhalmozott alumínium gátolhatja a kalcium beépülését, ezáltal a csontozat gyengüléséhez vezethet. 

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • A termék megnevezése: matcha tea
  • Tételszám: NL-02-250312
  • MMI: 12/03/2028
  • Kiszerelés: 80 g
  • Exportőr: Fujian Blue Lake Foods Co. (Kína)
  • Importőr: Asia Express Food B. V. (Hollandia)
  • Termékvisszahívás oka: Magas alumínium tartalom.

A hatóság kéri, hogy aki vásárolt az érintett termékből, semmiképp ne fogyassza azt el.

Matcha tea visszahívása: magas az alumíniumtartalma -  A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ
Forrás: NKFH

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