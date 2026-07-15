Ha vettél ebből a teából, eszedbe se jusson meginni: idegrendszeri zavarokat is okozhat

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság egy veszélyes tea visszahívásáról tett közzé felhívást. Kérik, hogy senki ne fogyasszon a termékből annak magas alumínumtartalma miatt.
Visszahívott tea: ezt a típust senki ne igya meg
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén keresztül érkezett a bejelentés a veszélyes teáról, amelyben magas alumíniumtartalmat (1896 ± 455 mg/kg) mutattak ki. A szóban forgó matcha tea Kínából származik, és egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett a termékből.
Az érintett vállalkozásokkal a hatóság azonnal felvette a kapcsolatot, akik saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról.
A termék rendszeres fogyasztása a tolerálható alumíniumbevitel túllépéséhez vezethet, ami egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen az arra érzékenyek számára.
Miért veszélyes a magas alumíniumtartalom?
A nagy mennyiségű alumínium bevitele károsíthatja a veseműkődést és idegrendszeri zavarokat is okozhat, emellett a szervezetben felhalmozott alumínium gátolhatja a kalcium beépülését, ezáltal a csontozat gyengüléséhez vezethet.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- A termék megnevezése: matcha tea
- Tételszám: NL-02-250312
- MMI: 12/03/2028
- Kiszerelés: 80 g
- Exportőr: Fujian Blue Lake Foods Co. (Kína)
- Importőr: Asia Express Food B. V. (Hollandia)
- Termékvisszahívás oka: Magas alumínium tartalom.
A hatóság kéri, hogy aki vásárolt az érintett termékből, semmiképp ne fogyassza azt el.
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