Ha vettél ebből a teából, eszedbe se jusson meginni: idegrendszeri zavarokat is okozhat

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság egy veszélyes tea visszahívásáról tett közzé felhívást. Kérik, hogy senki ne fogyasszon a termékből annak magas alumínumtartalma miatt.

Veszélyes tea visszahívására figyelmeztet a hatóság.

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Visszahívott tea: ezt a típust senki ne igya meg

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén keresztül érkezett a bejelentés a veszélyes teáról, amelyben magas alumíniumtartalmat (1896 ± 455 mg/kg) mutattak ki. A szóban forgó matcha tea Kínából származik, és egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett a termékből.

Az érintett vállalkozásokkal a hatóság azonnal felvette a kapcsolatot, akik saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A termék rendszeres fogyasztása a tolerálható alumíniumbevitel túllépéséhez vezethet, ami egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen az arra érzékenyek számára.

Miért veszélyes a magas alumíniumtartalom? A nagy mennyiségű alumínium bevitele károsíthatja a veseműkődést és idegrendszeri zavarokat is okozhat, emellett a szervezetben felhalmozott alumínium gátolhatja a kalcium beépülését, ezáltal a csontozat gyengüléséhez vezethet.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

A termék megnevezése: matcha tea

matcha tea Tételszám: NL-02-250312

NL-02-250312 MMI: 12/03/2028

12/03/2028 Kiszerelés: 80 g

80 g Exportőr: Fujian Blue Lake Foods Co. (Kína)

Fujian Blue Lake Foods Co. (Kína) Importőr: Asia Express Food B. V. (Hollandia)

Asia Express Food B. V. (Hollandia) Termékvisszahívás oka: Magas alumínium tartalom.

A hatóság kéri, hogy aki vásárolt az érintett termékből, semmiképp ne fogyassza azt el.

Matcha tea visszahívása: magas az alumíniumtartalma - A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

Forrás: NKFH

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