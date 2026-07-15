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Staller Ilona

A 74 éves Cicciolina elérte azt, amiről az amerikai szupermodellek csak álmodnak: meglepő szerepben tért vissza

Northfoto/IPA via ZUMA Press - Roberto Jandoli
Staller Ilona fotó Vivienne Westwood Cicciolina
Váradi Melinda
2026.07.15.
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74 évesen is képes meglepetést okozni Staller Ilona, akinek művészneve évtizedek óta fogalom világszerte. Ezúttal egy váratlan szerepet kapott Cicciolina, amivel mindenkit meglepett. Mutatjuk a képet!

A felnőttfilmesként, énekesnőként, színésznőként és politikusként is ismert Staller Ilona mindig is provokatív megjelenéséről, viselkedéséről és szabadszellemű személyiségéről volt híres, ezért nem meglepő, hogy még hetven felett is képes felkelteni a világ figyelmét. Most viszont egy egészen váratlan területre evezett. 

Cicciolina
Cicciolina újabb emlékezetes fejezettel gazdagította rendhagyó pályafutását.
Forrás: NORTHFOTO
  • A 74 éves Cicciolina ismét olyan szerepben tűnt fel, amire kevesen számítottak. 
  • A különleges fotó pillanatok alatt felkeltették a divatrajongók figyelmét. 
  • A kampány egyszerre szeretne tisztelegni egy ikonikus személyiség és egy legendás divatház előtt.

A 74 éves Cicciolina Vivienne Westwood kampányában

Most ismét reflektorfénybe került, méghozzá nem is akármilyen okból. A legendás brit divatház, a Vivienne Westwood legújabb kampányához választotta modellnek. A 74 éves híresség a következő, 2026-2027-es őszi-téli kollekciójának kampányában. A márka közösségi média oldalain azt írta, hogy a Belloni olasz bútorgyártó gazdagon berendezett bemutatótermében látható karakterek a Canterbury mesék világát idézik meg.

A kampányfotókon Staller Ilona a rá jellemző magabiztossággal és extravagáns stílusban viseli a márka ikonikus darabjait. A választás sokakat meglepett, ugyanakkor egyesek szerint tökéletesen illeszkedik a Vivienne Westwood-ház szellemiségéhez. A divatmárka alapítója egész életében a szabályok áthágását, az önkifejezést és a társadalmi konvenciók megkérdőjelezését képviselte – ezek az értékek pedig Cicciolina pályafutásában is végig jelen voltak.

A képeken Cicciolina több Westwood-féle összeállításban jelenik meg: testhez simuló, áttetsző csipkeruhát és mintás kesztyűt visel, de a védjegyévé vált virágkoszorú sem hiányzik a fejéről.

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