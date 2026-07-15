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Már mindenki ezt találgatja: ilyen gyönyörű nevet kaphat Palvin Barbara kislánya

Profimedia - SINY
család Palvin Barbara név kislány Dylan Sprouse
Nagy Anna
2026.07.15.
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Végre kiderült, hogy kislánya vagy kisfia lesz a párnak. Palvin Barbara terhességét májusban jelentette be, most pedig férjével, Dylan Sprouse-zal együtt elárulták, hogy kislányuk lesz. De vajon milyen nevet adnak neki?

Palvin Barbara terhességét május 14-én jelentette be, mostanra pedig kiderült, hogy kislánya lesz a modellnek, amit férjével, Dylan Sprouse-zal egy podcastben jelentettek be. Elárulták, hogyan becézik a gyereküket, de egyelőre arról nem esett szó, mi lesz majd a neve. 

Palvin Barbara és Dylan Sprouse
Palvin Barbara nemrég jelentette be, hogy várandós.
Forrás: Getty Images

Mi lesz Palvin Barbara kislányának neve? 

Palvin Barbara terhességét a cannes-i filmfesztiválon jelentette be egy kék ruhát viselve, ezért sokan azt feltételezték, hogy öltözékének színével a gyerek nemét is megüzente. Ezért aztán, hogy elejét vegye a találgatásoknak, másnap már egy rózsaszín ruhát öltött magára. Kismamaként is igazi stílusikonná vált, jobbnál jobb szettekben mutatta meg terhespocakját. 

Arra azonban várnunk kellett, hogy bejelentsék a baba nemét, de csak mostanáig,

 a modell és férje, Dylan Sprouse egy podcastben árulták el, hogy kislányuk lesz, akinek a principessa becenevet adták. 

Palvin Barbara kislányának nevéről azonban egyelőre nincs információ, valószínű, hogy a szülők még keresik a tökéleteset. Minden bizonnyal olyan nevet választanak majd, ami magyarul is érthető, valamint a Sprouse és a Palvin vezetéknevekkel is jól működik. Palvin Barbara a házasság után ugyanis Barbara Palvin Sprouse lett, és ha követik a mostani trendeket meglehet, hogy a gyerek is két vezetéknevet kap. 

Ha pedig szeretnék, hogy a jelenlegi becenév, vagyis a hercegnő valamilyen formában megmaradjon, akkor ezek közül a nevek közül is válogathatnak a ChatGPT szerint:

Sarah/Sára

Jelentés: „hercegnő”, „úrnő”, „nemes asszony” (héber eredet)

  • Magyarul: Sára Sprouse Palvin
  • Angolul: Sarah Sprouse Palvin
  • Klasszikus, elegáns, nem túl hivalkodó.

Sadie

Jelentés: Sarah becézett formája, így örökli a „hercegnő” jelentést.

  • Nagyon amerikai, de Magyarországon is egyre ismertebb.
  • Sadie Sprouse Palvin kifejezetten jól cseng.

Zara/Zára

Kapcsolat: több nyelvben a Sarah egyik változatának tekintik, ezért gyakran „princess” jelentéssel társítják.

  • Modern, nemzetközi.
  • Zara Sprouse Palvin nagyon modell- vagy színésznév-hangulatú.

Raina/Reina

Jelentés: több nyelvben „királynő”.

  • Nem szó szerint hercegnő, de királyi jelentésű.
  • Reina Sprouse Palvin különösen jól hangzik angolul.

Amira

Jelentés: arab eredetű, „hercegnő”, „nemesi származású”.

  • Nemzetközi, elegáns.
  • Amira Sprouse Palvin nagyon kifinomult.

Malka

Jelentés: héberül „királynő”.

  • Ritkább, különleges.
  • Jól illik egy nemzetközi családhoz.

Alice

Jelentés: „nemes”, „előkelő”.

  • Magyarul és angolul is működik.
  • Alice Sprouse Palvin szinte mesekönyvszerűen hangzik.

Adela / Adél

Jelentés: „nemes származású”.

  • Adél Magyarországon klasszikus.
  • Adele/Adela angol környezetben is természetes.

Freya

Kapcsolat: skandináv istennő, a szépség és nemesség szimbóluma.

  • Dylan skandináv/viking érdeklődése miatt is passzolhatna.
  • Freya Sprouse Palvin nagyon trendin cseng.

Victoria

Jelentés: „győzelem”, de Viktória királynő révén igazi nemesi név.

  • Barbara Victoria's Secret múltja miatt még izgalmasabb választás lehet.
  • Victoria Sprouse Palvin elegáns, időtálló.

Sofia / Sophia

Jelentés: „bölcsesség” (görög eredetű, a sophia szó jelentése bölcsesség)

  • Az egyik legnépszerűbb nemzetközi lánynév.
  • Számos királynő, hercegnő és királyi családtag viselte.
  • Magyarul: Zsófia, de a Sofia írásmód is egyre ismertebb.

Isabella

Jelentés: „Isten az esküm”, „Istennek szentelt” (az Erzsébet/Elizabeth név spanyol–olasz változata)

  • Európa-szerte sok királynő és hercegnő neve volt.
  • Romantikus, klasszikus hangzású.
  • Magyarul is könnyen használható.

Arabella

Jelentés: nem teljesen tisztázott eredetű; a legelfogadottabb értelmezések szerint:

  • „imára hajló”, „imádságos” (latin eredetelmélet), vagy „kedves, szerethető, gyönyörű”.
  • Hosszú ideje az angol és skót arisztokrácia kedvelt neve.
  • Erős „hercegnős”, mesebeli hangulata van, még ha a jelentése nem is hercegnő.

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