Már mindenki ezt találgatja: ilyen gyönyörű nevet kaphat Palvin Barbara kislánya

Palvin Barbara terhességét május 14-én jelentette be, mostanra pedig kiderült, hogy kislánya lesz a modellnek, amit férjével, Dylan Sprouse-zal egy podcastben jelentettek be. Elárulták, hogyan becézik a gyereküket, de egyelőre arról nem esett szó, mi lesz majd a neve.

Palvin Barbara nemrég jelentette be, hogy várandós.

Forrás: Getty Images

Mi lesz Palvin Barbara kislányának neve?

Palvin Barbara terhességét a cannes-i filmfesztiválon jelentette be egy kék ruhát viselve, ezért sokan azt feltételezték, hogy öltözékének színével a gyerek nemét is megüzente. Ezért aztán, hogy elejét vegye a találgatásoknak, másnap már egy rózsaszín ruhát öltött magára. Kismamaként is igazi stílusikonná vált, jobbnál jobb szettekben mutatta meg terhespocakját.

Arra azonban várnunk kellett, hogy bejelentsék a baba nemét, de csak mostanáig,

a modell és férje, Dylan Sprouse egy podcastben árulták el, hogy kislányuk lesz, akinek a principessa becenevet adták.

Palvin Barbara kislányának nevéről azonban egyelőre nincs információ, valószínű, hogy a szülők még keresik a tökéleteset. Minden bizonnyal olyan nevet választanak majd, ami magyarul is érthető, valamint a Sprouse és a Palvin vezetéknevekkel is jól működik. Palvin Barbara a házasság után ugyanis Barbara Palvin Sprouse lett, és ha követik a mostani trendeket meglehet, hogy a gyerek is két vezetéknevet kap.

Ha pedig szeretnék, hogy a jelenlegi becenév, vagyis a hercegnő valamilyen formában megmaradjon, akkor ezek közül a nevek közül is válogathatnak a ChatGPT szerint:

Sarah/Sára

Jelentés: „hercegnő”, „úrnő”, „nemes asszony” (héber eredet)

Magyarul: Sára Sprouse Palvin

Angolul: Sarah Sprouse Palvin

Klasszikus, elegáns, nem túl hivalkodó.

Sadie

Jelentés: Sarah becézett formája, így örökli a „hercegnő” jelentést.

Nagyon amerikai, de Magyarországon is egyre ismertebb.

Sadie Sprouse Palvin kifejezetten jól cseng.

Zara/Zára

Kapcsolat: több nyelvben a Sarah egyik változatának tekintik, ezért gyakran „princess” jelentéssel társítják.

Modern, nemzetközi.

Zara Sprouse Palvin nagyon modell- vagy színésznév-hangulatú.

Raina/Reina

Jelentés: több nyelvben „királynő”.

Nem szó szerint hercegnő, de királyi jelentésű.

Reina Sprouse Palvin különösen jól hangzik angolul.

Amira

Jelentés: arab eredetű, „hercegnő”, „nemesi származású”.

Nemzetközi, elegáns.

Amira Sprouse Palvin nagyon kifinomult.

Malka

Jelentés: héberül „királynő”.

Ritkább, különleges.

Jól illik egy nemzetközi családhoz.

Alice

Jelentés: „nemes”, „előkelő”.

Magyarul és angolul is működik.

Alice Sprouse Palvin szinte mesekönyvszerűen hangzik.

Adela / Adél

Jelentés: „nemes származású”.

Adél Magyarországon klasszikus.

Adele/Adela angol környezetben is természetes.

Freya

Kapcsolat: skandináv istennő, a szépség és nemesség szimbóluma.

Dylan skandináv/viking érdeklődése miatt is passzolhatna.

Freya Sprouse Palvin nagyon trendin cseng.

Victoria

Jelentés: „győzelem”, de Viktória királynő révén igazi nemesi név.

Barbara Victoria's Secret múltja miatt még izgalmasabb választás lehet.

Victoria Sprouse Palvin elegáns, időtálló.

Sofia / Sophia

Jelentés: „bölcsesség” (görög eredetű, a sophia szó jelentése bölcsesség)

Az egyik legnépszerűbb nemzetközi lánynév.

Számos királynő, hercegnő és királyi családtag viselte.

Magyarul: Zsófia, de a Sofia írásmód is egyre ismertebb.

Isabella

Jelentés: „Isten az esküm”, „Istennek szentelt” (az Erzsébet/Elizabeth név spanyol–olasz változata)

Európa-szerte sok királynő és hercegnő neve volt.

Romantikus, klasszikus hangzású.

Magyarul is könnyen használható.

Arabella

Jelentés: nem teljesen tisztázott eredetű; a legelfogadottabb értelmezések szerint:

„imára hajló”, „imádságos” (latin eredetelmélet), vagy „kedves, szerethető, gyönyörű”.

Hosszú ideje az angol és skót arisztokrácia kedvelt neve.

Erős „hercegnős”, mesebeli hangulata van, még ha a jelentése nem is hercegnő.

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