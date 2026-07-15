Már mindenki ezt találgatja: ilyen gyönyörű nevet kaphat Palvin Barbara kislánya

Palvin Barbara terhességét május 14-én jelentette be, mostanra pedig kiderült, hogy kislánya lesz a modellnek, amit férjével, Dylan Sprouse-zal egy podcastben jelentettek be. Elárulták, hogyan becézik a gyereküket, de egyelőre arról nem esett szó, mi lesz majd a neve.
Mi lesz Palvin Barbara kislányának neve?
Palvin Barbara terhességét a cannes-i filmfesztiválon jelentette be egy kék ruhát viselve, ezért sokan azt feltételezték, hogy öltözékének színével a gyerek nemét is megüzente. Ezért aztán, hogy elejét vegye a találgatásoknak, másnap már egy rózsaszín ruhát öltött magára. Kismamaként is igazi stílusikonná vált, jobbnál jobb szettekben mutatta meg terhespocakját.
Arra azonban várnunk kellett, hogy bejelentsék a baba nemét, de csak mostanáig,
a modell és férje, Dylan Sprouse egy podcastben árulták el, hogy kislányuk lesz, akinek a principessa becenevet adták.
Palvin Barbara kislányának nevéről azonban egyelőre nincs információ, valószínű, hogy a szülők még keresik a tökéleteset. Minden bizonnyal olyan nevet választanak majd, ami magyarul is érthető, valamint a Sprouse és a Palvin vezetéknevekkel is jól működik. Palvin Barbara a házasság után ugyanis Barbara Palvin Sprouse lett, és ha követik a mostani trendeket meglehet, hogy a gyerek is két vezetéknevet kap.
Ha pedig szeretnék, hogy a jelenlegi becenév, vagyis a hercegnő valamilyen formában megmaradjon, akkor ezek közül a nevek közül is válogathatnak a ChatGPT szerint:
Sarah/Sára
Jelentés: „hercegnő”, „úrnő”, „nemes asszony” (héber eredet)
- Magyarul: Sára Sprouse Palvin
- Angolul: Sarah Sprouse Palvin
- Klasszikus, elegáns, nem túl hivalkodó.
Sadie
Jelentés: Sarah becézett formája, így örökli a „hercegnő” jelentést.
- Nagyon amerikai, de Magyarországon is egyre ismertebb.
- Sadie Sprouse Palvin kifejezetten jól cseng.
Zara/Zára
Kapcsolat: több nyelvben a Sarah egyik változatának tekintik, ezért gyakran „princess” jelentéssel társítják.
- Modern, nemzetközi.
- Zara Sprouse Palvin nagyon modell- vagy színésznév-hangulatú.
Raina/Reina
Jelentés: több nyelvben „királynő”.
- Nem szó szerint hercegnő, de királyi jelentésű.
- Reina Sprouse Palvin különösen jól hangzik angolul.
Amira
Jelentés: arab eredetű, „hercegnő”, „nemesi származású”.
- Nemzetközi, elegáns.
- Amira Sprouse Palvin nagyon kifinomult.
Malka
Jelentés: héberül „királynő”.
- Ritkább, különleges.
- Jól illik egy nemzetközi családhoz.
Alice
Jelentés: „nemes”, „előkelő”.
- Magyarul és angolul is működik.
- Alice Sprouse Palvin szinte mesekönyvszerűen hangzik.
Adela / Adél
Jelentés: „nemes származású”.
- Adél Magyarországon klasszikus.
- Adele/Adela angol környezetben is természetes.
Freya
Kapcsolat: skandináv istennő, a szépség és nemesség szimbóluma.
- Dylan skandináv/viking érdeklődése miatt is passzolhatna.
- Freya Sprouse Palvin nagyon trendin cseng.
Victoria
Jelentés: „győzelem”, de Viktória királynő révén igazi nemesi név.
- Barbara Victoria's Secret múltja miatt még izgalmasabb választás lehet.
- Victoria Sprouse Palvin elegáns, időtálló.
Sofia / Sophia
Jelentés: „bölcsesség” (görög eredetű, a sophia szó jelentése bölcsesség)
- Az egyik legnépszerűbb nemzetközi lánynév.
- Számos királynő, hercegnő és királyi családtag viselte.
- Magyarul: Zsófia, de a Sofia írásmód is egyre ismertebb.
Isabella
Jelentés: „Isten az esküm”, „Istennek szentelt” (az Erzsébet/Elizabeth név spanyol–olasz változata)
- Európa-szerte sok királynő és hercegnő neve volt.
- Romantikus, klasszikus hangzású.
- Magyarul is könnyen használható.
Arabella
Jelentés: nem teljesen tisztázott eredetű; a legelfogadottabb értelmezések szerint:
- „imára hajló”, „imádságos” (latin eredetelmélet), vagy „kedves, szerethető, gyönyörű”.
- Hosszú ideje az angol és skót arisztokrácia kedvelt neve.
- Erős „hercegnős”, mesebeli hangulata van, még ha a jelentése nem is hercegnő.
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