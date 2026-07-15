A volt feleség árnyékában élek – Hol húzzam meg a határt?

A kapcsolatok egyik legnehezebb pontja az, ha valami olyasmihez kell alkalmazkodnunk, ami a párunk életében jelen van, de valójában nincsen konkrét ráhatásunk a helyzetre. Ekkor sokan habár feldolgozzák úgy, hogy „ez csak vele jár”, a helyzet mégis rövidesen bosszantóvá tud válni, előkerül a düh, és a tehetetlenség érzése, ami pedig még a legjobban működő párkapcsolatokat is képes megingatni. Fontos azonban megemlíteni, nem muszáj minden kellemetlen helyzetet elfogadni, hiszen az empátia nem egyenesen arányos önmagunk feladásával, emellett pedig a türelemnek is vannak határai.

A párkapcsolatok többsége gyakran tönkremegy azt követően, amikor visszatér egy odanemillő fél a képletbe.

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Párkapcsolatban lenni folyamatos alkalmazkodást jelent.

Nem kell elfogadnunk, ha a múlt állandóan visszaköszön.

A volt feleség, mint harmadik fél első helyen szerepel a listán.

Többet adott, vagy többet vett el a kapcsolat?

Mi az, ami már nem fér bele a párkapcsolatba?

Egy olyan kapcsolat, amelyben a múlt folyamatosan jelen van, valljuk be, igazán megterhelő tud lenni, és habár az ember eleinte igyekszik rugalmas lenni, alkalmazkodni, megérteni, mégis eljön az a pont, amikor elszakad a cérna, és akár maga a kapcsolat is veszélybe kerül. Elég egy rosszkor érkező üzenet, egy félmondat vagy egy apró elszólás, és máris megváltozik a hangulat, azt eredményezi, hogy a párod viselkedése hirtelen más irányt vesz, te pedig egy olyan helyzetben találod magad, amit nem te idéztél elő, mégis neked kell kezelni.

Hiába próbálsz toleráns maradni, egy idő után muszáj feltenni a kérdést: mit ad nekem ez a kapcsolat?

Mert, ha több benne a feszültség, mint az öröm, akkor előbb-utóbb elkerülhetetlen a felismerés: ez így nem működik tovább.

Amikor már hárman vagytok a kapcsolatban

Egy olyan kapcsolatban élni, ahol a párod múltja nemcsak emlék, hanem egy folyamatos, aktív jelenlét, hosszú távon felőrlő tud lenni. Ilyenkor a két ember közötti dinamikát folyamatosan befolyásolja egy harmadik fél, valaki, aki ugyan hivatalosan már nincs jelen, mégis akarva-akaratlanul is hatással van a mindennapokra.

Ez nem arról szól, hogy ne lehetne múltja a másiknak, hanem, hogy ez a múlt mennyire van a helyén kezelve.

Egy egészséges kapcsolat ugyanis nem arról kellene szóljon, hogy folyamatos stresszben élünk, sokkal inkább, hogy biztonságban érezzük magunkat, és megélhessük önmagunkat a másik mellett.