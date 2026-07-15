Titkos hangfelvétel került elő Diana hercegnéről: 10 hátborzongató szóval figyelmeztette fia jövendőbelijét

Diana hercegné soha nem találkozhatott fiai feleségeivel, de mint ahogy a most előkerült titkos hangfelvétel is mutatja, a hercegné gondolt arra, milyen kihívásokkal kell szembenézniük a jövendőbeliknek. 10 szavas hátborzongató figyelmeztetéssel üznet.

Diana hercegné a síron túlról üzent fiai feleségeinek.

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Diana hercegné üzenete: hátborzongató szavakkal figyelmeztette Harry herceg jövendőbelijét

Diana hercegné 1997. augusztus 31-én halt meg egy tragikus autóbalesetben, akkor Harry herceg még csak 12 éves volt, Vilmos herceg pedig 15. Mindketten nagyon távol álltak még attól, hogy megházasodjanak, amire Harry herceg 33 éves korában került sor, Vilmos herceg pedig 28 éves volt, amikor kimondta az igent.

Édesanyjuk azonban gondolt a jövendőbelijükre, egy most előkerült titkos hangfelvételen üzent Harry herceg és Vilmos herceg feleségeinek.

Diana hercegnénél ugyanis senki nem tudta jobban, milyen nehéz is beházasodni a királyi családba. Diana 1993-ban készítette a felvételeket, egy évvel azután, hogy szakított Károly herceggel. Ezekről a kazettákról most egy forrás rántotta le a leplet.

„Diana nem csupán összevissza beszélt a felvételeken. Olyan kazettákat vett fel, amelyeket életük fontos pillanataiban – például születésnapokon – szerette volna, ha lejátszanak. De a legmeghatóbbak azok a kazetták, amelyeket azoknak a nőknek szánt, akikről tudta, hogy fiai egy nap feleségül fognak venni” – árulta el a bennfentes.

Őszintén úgy gondolta, hogy nem fogja őket látni megházasodni.

Diana úgy vélte, a legjobb megoldás az, ha üzeneteket rögzít, azokat elzárja, és legközelebbi bizalmasainak és ügyvédeinek küldi el, megkérve őket arra, hogy csak akkor adják át azokat a fiainak, ha ő már nem lesz. És a felvételek szívszorítóak. Az egyik üzenetben azt mondjaVilmos herceg jövendőbeli feleségének, hogy próbáljon meg »elegáns hölgy« lenni, aki gondoskodik a fiáról, és minden tőle telhetőt tegyen meg, hogy »felemelt fejjel« járjon” – mondta a forrás.

„De a legszomorúbb üzenet Harry leendő menyasszonyának szólt.

Diana jellegzetes suttogó hangján az egyik felvételen így szól hozzá: »Ne hagyd, hogy élve felfaljanak úgy, ahogy engem is felfaltak.«”

– mondta a forrás szerint a felvételen Diana, aki nem ismerte ugyan Meghan Markle-t, de mintha sejtette volna, milyen megpróbáltatásokkal kell majd szembenéznie a hercegnének.