Szandi lánya szívszorító posztot tett közzé: "Sajnálom, hogy ölelés és babusgatás helyett idegeneknek kellett csöveket és vezetékeket helyezniük a testedre..."

Egy héttel ezelőtt nem mindennapi videómontázst tett fel a közösségi oldalrára Szandi lánya, Bogdán Blanka. Szandi unokája megszületett, a Hazel Rose nevet kapta. Gyönyörű közös pillanatok, szülőszobai felvételek és az első baba-mama ölelés is megtalálható a videók között. A kislány koraszülöttként, 6 héttel a kiírt időpont előtt 2000 grammal és 43 centiméterrel jött a világra, ezért több napig intenzív osztályon kellett feküdnie a babának és a kismamának.

Szandi lánya, Bogdán Blanka édesanya lett.

Forrás: TV2

Szandi lánya, Blanka egyhetes babáját szólítja meg posztjában

Szandi lánya, Bodgán Blanka videóban mondta el, mit érez, hogy kislányával, Hazel Rose-zal a szülés után intenzív osztályra kerültek. A hat héttel korábban érkező baba teljesen egészséges, csupán megfigyelésre tartották bent őket.

Sajnálom, hogy a testem már nem tudott tovább biztonságban tartani téged. Sajnálom, hogy nem én lehettem az első, aki a karjában tartott. Sajnálom, hogy ölelés és babusgatás helyett idegeneknek kellett csöveket és vezetékeket helyezniük a testedre, hogy egészséges maradj. Sajnálom, hogy ilyen nehéz küzdelemmel kellett megérkezned a világba. Sajnálom, hogy nem lehettem mindig melletted. Te tanítottál meg arra, hogyan legyek erős, és megmutattad nekem, milyen erős vagy valójában

A bejegyzéshez Szandi is hozzászólt

Az énekesnő már nagyon várta, hogy nagymama legyen, arról írt, hogy a legcsodálatosabb az, ha bővül a család.

26 évvel ezelőtt ugyanezt az utat már egyszer végigjártam veled… és most az élet megismételte önmagát. Akkor édesanyaként aggódtam érted minden egyes pillanatban, most pedig nagymamaként érzem ugyanazt a szívszorító aggodalmat értetek. Talán ezért is érint minden egyes szavad ennyire mélyen… mert pontosan tudom, mit érzel. De most már tudom, hogy minden rendben lesz! Édes kislányom, nagyon büszke vagyok rád! Csodálatos édesanyja vagy a mi édes, aprócska unokánknak

– írta az Instagramon.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: