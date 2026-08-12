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Tess Holliday félpucér képeken pózol − A közel 140 kilós plus size modell szinte mindent megmutatott: FOTÓK

közösségi média los angeles plus size modell Tess Holliday
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Új fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán, amelyek közül többön ruha nélkül állt kamera elé. Tess Holliday ezúttal sem rejtette véka alá, hogy nem akar megfelelni a hagyományos szépségideáloknak, és meztelen fotójával is az önelfogadás mellett állt ki.

Tess Holliday a közösségi médiában teste minden porcikáját megosztotta megmutatta már. Azt állítja, mindezt nem öncélú magamutogatás miatt teszi, sokkal inkább a body shaming ellen ellen harcol.  A testképről, önelfogadásról és a társadalmi elvárásokról is nyíltan beszél, ezért sok követője nem egyszerűen modellként, hanem a testpozitivitás egyik ismert képviselőjeként tekint rá. A napokban címlapfotózáson vett részt, ahol a ruháitól is megszabadult. 

Tess Holliday a divatvilág egyik legszókimondóbb szereplője.
Tess Holliday a divatvilág egyik legszókimondóbb szereplője.
Forrás: Getty Images North America

Tess Holliday cowboy stílusú fotózáson vett részt

„Mississippiben születtem. Los Angelesben nőttem fel” − írta képeihez, amelyek egyikében csupán a tenyerével takarja pucér melleit. 

Tess Holliday félmeztelen fotójáért lapozz a 3. képhez.

„Azt hittem, választanom kell a származásom és aközött, aki vagyok. Kiderült, hogy mindkettő lehetek” −kommentálta az alábbi képeket. 

 

Kicsoda Tess Holliday? 

Tess Holliday amerikai plus size modell és testpozitivitás-aktivista, aki azzal vált ismertté, hogy látványosan szembement a divatipar hagyományos szépségideáljaival. Már fiatalon modell szeretett volna lenni, ám kezdetben éppen a testalkata és a magassága miatt utasították el. Később azonban a közösségi médiában befutott, és a divatvilág is felfigyelt rá. Egyik legismertebb kezdeményezése a #EffYourBeautyStandards, amelyet 2013-ban indított el az Instagramon. A mozgalom célja az volt, hogy megkérdőjelezze azt az elképzelést, miszerint csak bizonyos testalkat felel meg a szépségideálnak. Holliday, aki a rosszindulatú kommentek miatt időről időre felháborodik, rendszeresen felszólal a testszégyenítés ellen, és a divatipar sokszínűségéért kampányol, a Vouge a szépségipar legszókimondóbb modelljeként írt róla.

A közelmúltban közzétett posztjában a vészesen lefogyott Ariana Grandét említi és többek között azt írja: „Senkinek a teste nem lehet közbeszéd tárgya.”

 „A testem miatt mindig rengeteget bántottak”

„Nincs szükség azokra a megjegyzésekre, hogy úristen, de kövér vagy és bele fogsz halni. Sokan megteszünk minden tőlünk telhetőt, de sosem leszünk tökéletesek (....) Azt azonban, hogy azt mondják ránk, hogy a bolygó legundorítóbb emberei vagyunk, nagyon rossz hallgatnunk” –  nyilatkozta korábban Tess.  „A testem miatt mindig rengeteget bántottak, de megbékéltem vele. A ti fejetekben van szükség változásra”– írta korábban az Instagramján Holliday, akit gyerekkorától kezdve gúnyoltak, ezért 11 évesen iskolát is váltott. 

A plus size modellről az alábbi galériánkban találsz kihívó fotókat.

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Tess Holliday, a világ legnagyobb szupermodellje
Fotó: Catherine Harbour

Negatív diszkrimináció is érte

2026 februárjában Tess aról számolt be, hogy a több mint 136 kilogrammos testsúlya miatt nem köthetett életbiztosítást. Tess Holliday úgy véli, ez diszkrimináció, ugyanis teljesen egészséges és nincsenek káros szenvedélyei sem.

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