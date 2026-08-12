Tess Holliday félpucér képeken pózol − A közel 140 kilós plus size modell szinte mindent megmutatott: FOTÓK

Tess Holliday a közösségi médiában teste minden porcikáját megosztotta megmutatta már. Azt állítja, mindezt nem öncélú magamutogatás miatt teszi, sokkal inkább a body shaming ellen ellen harcol. A testképről, önelfogadásról és a társadalmi elvárásokról is nyíltan beszél, ezért sok követője nem egyszerűen modellként, hanem a testpozitivitás egyik ismert képviselőjeként tekint rá. A napokban címlapfotózáson vett részt, ahol a ruháitól is megszabadult.

Tess Holliday a divatvilág egyik legszókimondóbb szereplője.

Forrás: Getty Images North America

Tess Holliday cowboy stílusú fotózáson vett részt

„Mississippiben születtem. Los Angelesben nőttem fel” − írta képeihez, amelyek egyikében csupán a tenyerével takarja pucér melleit.

Tess Holliday félmeztelen fotójáért lapozz a 3. képhez.

„Azt hittem, választanom kell a származásom és aközött, aki vagyok. Kiderült, hogy mindkettő lehetek” −kommentálta az alábbi képeket.

Kicsoda Tess Holliday?

Tess Holliday amerikai plus size modell és testpozitivitás-aktivista, aki azzal vált ismertté, hogy látványosan szembement a divatipar hagyományos szépségideáljaival. Már fiatalon modell szeretett volna lenni, ám kezdetben éppen a testalkata és a magassága miatt utasították el. Később azonban a közösségi médiában befutott, és a divatvilág is felfigyelt rá. Egyik legismertebb kezdeményezése a #EffYourBeautyStandards, amelyet 2013-ban indított el az Instagramon. A mozgalom célja az volt, hogy megkérdőjelezze azt az elképzelést, miszerint csak bizonyos testalkat felel meg a szépségideálnak. Holliday, aki a rosszindulatú kommentek miatt időről időre felháborodik, rendszeresen felszólal a testszégyenítés ellen, és a divatipar sokszínűségéért kampányol, a Vouge a szépségipar legszókimondóbb modelljeként írt róla.

A közelmúltban közzétett posztjában a vészesen lefogyott Ariana Grandét említi és többek között azt írja: „Senkinek a teste nem lehet közbeszéd tárgya.”

„A testem miatt mindig rengeteget bántottak”

„Nincs szükség azokra a megjegyzésekre, hogy úristen, de kövér vagy és bele fogsz halni. Sokan megteszünk minden tőlünk telhetőt, de sosem leszünk tökéletesek (....) Azt azonban, hogy azt mondják ránk, hogy a bolygó legundorítóbb emberei vagyunk, nagyon rossz hallgatnunk” – nyilatkozta korábban Tess. „A testem miatt mindig rengeteget bántottak, de megbékéltem vele. A ti fejetekben van szükség változásra”– írta korábban az Instagramján Holliday, akit gyerekkorától kezdve gúnyoltak, ezért 11 évesen iskolát is váltott.