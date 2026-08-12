Titokban házasodott össze Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez − Fotót is megosztottak a nagy napról

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez augusztus 11-én privát szertartáson kötötte össze az életét Portugáliában. A futballsztár és párja pontosan egy évvel az eljegyzésük után mondta ki a boldogító igent. A hírt ezt követően egy Instagram-bejegyzéssel is megerősítették: megmutatták jegygyűrűiket. A bejegyzés perceken belül közel hárommillió lájkot kapott.

Titokban házasodott össze Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez.

Forrás: Cristiano Ronaldo/Instagram

Madeira helyett Cascaisban tartotta az esküvőjét Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez

Az egész világ meg volt győződve arról, hogy Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez Madeirán, Funchalban házasodik össze, ugyanis a futballsztár ott született. A People azonban most arról számolt be, hogy a ceremóniára végül Cascaisban, Portugáliában került sor, az időpont és a helyszín pedig nem szivárgott ki idő előtt.

Visszafogott a jegygyűrűjük

A pár által közzétett arany jegygyűrű különösen visszafogottnak tűnik ahhoz képest, amilyen eljegyzési gyűrűt Ronaldo tavaly Georgina ujjára húzott. Az XXL méretű, ovális, 30 karátos gyémánttal díszített ékszer értékét szakértői becslések két és nyolc millió euró közé tették. Georgina annak idején viccelődve azt mondta a feltűnő gyűrűről: „ez volt a minimum, amit tíz év várakozás után nyújthatott nekem”.

Tíz év, öt gyermek és egy tragikus veszteség Georgina Rodríguez és Cristiano Ronaldo összesen öt gyermeket nevelnek, közülük kettő a közös gyermekük, hárman pedig Ronaldo korábbi kapcsolatából (illetve béranyasággal) születtek, akiket Georgina is sajátjaként nevel. 2022-ben Georgina ikrekkel volt várandós, azonban a kisfiú a szülés során életét vesztette. A kislány, Bella Esmeralda egészségesen megszületett. A pár később többször is beszélt arról, hogy ez életük egyik legnehezebb időszaka volt.

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