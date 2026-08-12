Költők és szerelemek — Te tudod, ki kinek volt a múzsája? Teszteld le magad irodalmi kvízünkkel!

Ki gondolta volna, hogy a világirodalom legszebb sorai nem az íróasztalnál, hanem egy veszekedés után születtek? A zseni és a múzsa kapcsolata mindig viharos: egyszerre ad ihletet és okoz szívfájdalmat. A nagy írók és költők szerelmi élete legalább annyira regényes, mint maguk a művek. Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyire ismered az irodalom legikonikusabb szívügyeit, és azokat a múzsákat, akik nélkül az alkotás meg sem született volna.
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Tudod-e melyik múzsa melyik aranytollú irodalmárt csókolta
Ahol zsenik és múzsák találkoztak, ott sosem volt hiány szenvedélyből, ihletből és botrányból sem. Derítsd ki, hány legendás szerelmet tudsz beazonosítani, és kiderül, te melyik irodalmi karakter lennél egy regény lapjain.
1/8 Kinek volt felesége és múzsája Sylvia Plath?
2/8 Melyik magyar költő volt Szendrey Júlia férje?
3/8 Melyik költő írta Beatricének a verseit, köztük a Vita Nuovát?
4/8 Ki volt az a férfi, aki Adelina Virginia Stephen életében nemcsak a kiadója, hanem a társa is volt?
5/8 Melyik költő rajongott Laura nevű múzsájáért, akit sosem nyerhetett el, mégis róla írt szonettciklust?
6/8 Kinek volt legendás szerelme Gala, aki miatt Paul Éluardot elhagyta?
7/8 Ki ihlette József Attila Nagyon fáj című versét?
8/8 Melyik orosz írónak volt előbb a titkárnője, majd a felesége Anna Grigorjevna Sznyitkina, aki megmentette őt az anyagi csődtől?