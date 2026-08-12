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Költők és szerelemek — Te tudod, ki kinek volt a múzsája? Teszteld le magad irodalmi kvízünkkel!

123rf.com -
teszt irodalom szerelem
Life.hu
2026.08.12.
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Vajon ki állt a zsenik mellett, amikor a legnagyobb műveiket létrehozták? Otthon vagy a magyar és a nemzetközi irodalomban? Ez a kvíz megmutatja, mennyit tudsz a zseniális írók és költők múzsáiról.

Ki gondolta volna, hogy a világirodalom legszebb sorai nem az íróasztalnál, hanem egy veszekedés után születtek? A zseni és a múzsa kapcsolata mindig viharos: egyszerre ad ihletet és okoz szívfájdalmat. A nagy írók és költők szerelmi élete legalább annyira regényes, mint maguk a művek. Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyire ismered az irodalom legikonikusabb szívügyeit, és azokat a múzsákat, akik nélkül az alkotás meg sem született volna.

irodalmi kvíz: tudod, hogy Petőfinek ki volt a múzsája?
Az irodalom nagyjai semmire nem mentek volna, ha nincs, aki megihleti őket — teszteld irodalmi kvízünkkel, ismered-e a múzsáikat
Forrás: Shutterstock

Töltsd ki kvízünket, és teszteld le az irodalomtudásod! 

Tudod-e melyik múzsa melyik aranytollú irodalmárt csókolta

Ahol zsenik és múzsák találkoztak, ott sosem volt hiány szenvedélyből, ihletből és botrányból sem. Derítsd ki, hány legendás szerelmet tudsz beazonosítani, és kiderül, te melyik irodalmi karakter lennél egy regény lapjain.

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Kinek volt felesége és múzsája Sylvia Plath?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Melyik magyar költő volt Szendrey Júlia férje?
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3/8 Melyik költő írta Beatricének a verseit, köztük a Vita Nuovát?
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4/8 Ki volt az a férfi, aki Adelina Virginia Stephen életében nemcsak a kiadója, hanem a társa is volt?
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5/8 Melyik költő rajongott Laura nevű múzsájáért, akit sosem nyerhetett el, mégis róla írt szonettciklust?
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6/8 Kinek volt legendás szerelme Gala, aki miatt Paul Éluardot elhagyta?
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7/8 Ki ihlette József Attila Nagyon fáj című versét?
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8/8 Melyik orosz írónak volt előbb a titkárnője, majd a felesége Anna Grigorjevna Sznyitkina, aki megmentette őt az anyagi csődtől?

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