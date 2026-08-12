Megrázó részletek Robin Williams utolsó hónapjairól: a kollégái is látták, hogy nagy a baj

Robin Williams 2014-ben merevséget, remegést és memóriaproblémákat tapasztalt, ezért orvoshoz fordult. Néhány hónappal Robin Williams halála előtt Parkinson-kórt állapítottak meg nála, a boncolás azonban később kimutatta, hogy Lewy-testes demenciában szenvedett.
Robin Williams halála után derült ki a valódi diagnózis
A színész egyik régi barátja szerint Williams viselkedése idővel egyre aggasztóbbá vált. „Először Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála. Robin viselkedése azonban egyre kiszámíthatatlanabbá és furcsábbá vált” – idézte fel. Halála után derült csak ki, hogy nem abban a betegségben szenved, amit az orvosok először megállapítottak, hanem az úgynevezett Lewy-testes demenciában.
Mi az a Lewy-testes demencia?
A Lewy-testes demencia az Alzheimer-kór után a második leggyakoribb, időskorban jelentkező, agysejtek károsodásával járó demenciatípus, amelyet kóros fehérjelerakódások okoznak az agyban. Jellegzetessége, hogy a beteg figyelme, ébersége és gondolkodási képessége akár óráról órára jelentősen változhat, emellett részletes vizuális hallucinációk is jelentkezhetnek. A betegség mozgászavarokkal, például remegéssel, izommerevséggel, lassú mozgással és járási nehézségekkel is járhat, ezért tünetei könnyen összetéveszthetők a Parkinson-kóréval. Gyakoriak az alvászavarok is, a betegek álmukban intenzíven mozoghatnak. A betegség nem gyógyítható, de gyógyszerekkel, a biztonságos környezet kialakításával és kiszámítható napi rutinnal egyes tünetek enyhíthetők, illetve a beteg mindennapjai könnyebbé tehetők.
„Elvesztette a szikrát”
Dave Itzkoff Robin című, 2018-as könyve szerint a színészt utolsó időszakában szorongás és álmatlanság gyötörte, és ő maga is úgy érezte, hogy valami nincs rendben. Harmadik felesége, Susan Schneider szintén aggódott férje fizikai és mentális állapotáért.
Mindeközben szakmai csalódás is érte: Eszementek című sorozatát egyetlen évad után elkaszálták. Egykori Egy úr az űrből-beli kollégája, Pam Dawber azt is észrevette, hogy Robin Williams lefogyott, és már nem olyan, mint korábban.
„Hazamentem, és azt mondtam a férjemnek: »Valami nincs rendben. Olyan üres. Elvesztette a szikrát, és nem tudom, mi történt vele.«”
„Már nem tudom, hogyan legyek vicces”
A Éjszaka a múzeumban: A fáraó titka forgatásán dolgozó sminkes, Cheri Minns szerint a színészt különösen megviselte, amikor nem jutottak eszébe a szövegei.
Minden nap végén a karjaimban zokogott. Borzalmas volt
– emlékezett vissza Minns.
Amikor azt javasolta neki, hogy esetleg térjen vissza a stand-uphoz, Williams összetört.
Csak sírt, és azt mondta: »Nem tudom, Cheri… Már nem tudom, hogyan… Nem tudom, hogyan legyek vicces.«
Hogyan halt meg Robin Williams?
Robin Williams három hónappal a Parkinson-diagnózis után öngyilkosság következtében meghalt, 2014. augusztus 11-én vagyis 12 éve távozott az élők sorából. Élete utolsó időszakában egy akkor még fel nem ismert Lewy-testes demenciával és annak súlyos tüneteivel küzdött.
Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.
Robin Williams legjobb filmjei
- Good Will Hunting (1997)
Dr. Sean Maguire terapeutaként segít egy rendkívül tehetséges fiatalembernek megtalálni a saját útját. Alakításáért Robin Williams Oscar-díjat kapott.
- Holt költők társasága (1989)
John Keating inspiráló angoltanárként a költészet segítségével próbálja megváltoztatni diákjai gondolkodását egy szigorú iskolában.
- Jó reggelt, Vietnam! (1987)
Egy humoros katonai rádiós DJ-t alakít, akinek történetében a komédia és a háború valósága egyszerre jelenik meg.
- Mrs. Doubtfire (1993)
Egy odaadó apa idős házvezetőnőnek álcázza magát, hogy több időt tölthessen gyerekeivel.
- A halászkirály legendája (1991)
Williams egy tragikus sorsú hajléktalan férfit játszik, aki New Yorkban a megváltást és a Szent Grált keresi.
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