Megrázó részletek Robin Williams utolsó hónapjairól: a kollégái is látták, hogy nagy a baj

Robin Williams 2014-ben merevséget, remegést és memóriaproblémákat tapasztalt, ezért orvoshoz fordult. Néhány hónappal Robin Williams halála előtt Parkinson-kórt állapítottak meg nála, a boncolás azonban később kimutatta, hogy Lewy-testes demenciában szenvedett.

Robin Williams halála előtti hónapjairól vallottak kollégái.

Forrás: TIZIANA FABI / AFP

Robin Williams halála után derült ki a valódi diagnózis

A színész egyik régi barátja szerint Williams viselkedése idővel egyre aggasztóbbá vált. „Először Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála. Robin viselkedése azonban egyre kiszámíthatatlanabbá és furcsábbá vált” – idézte fel. Halála után derült csak ki, hogy nem abban a betegségben szenved, amit az orvosok először megállapítottak, hanem az úgynevezett Lewy-testes demenciában.

Mi az a Lewy-testes demencia? A Lewy-testes demencia az Alzheimer-kór után a második leggyakoribb, időskorban jelentkező, agysejtek károsodásával járó demenciatípus, amelyet kóros fehérjelerakódások okoznak az agyban. Jellegzetessége, hogy a beteg figyelme, ébersége és gondolkodási képessége akár óráról órára jelentősen változhat, emellett részletes vizuális hallucinációk is jelentkezhetnek. A betegség mozgászavarokkal, például remegéssel, izommerevséggel, lassú mozgással és járási nehézségekkel is járhat, ezért tünetei könnyen összetéveszthetők a Parkinson-kóréval. Gyakoriak az alvászavarok is, a betegek álmukban intenzíven mozoghatnak. A betegség nem gyógyítható, de gyógyszerekkel, a biztonságos környezet kialakításával és kiszámítható napi rutinnal egyes tünetek enyhíthetők, illetve a beteg mindennapjai könnyebbé tehetők.

„Elvesztette a szikrát”

Dave Itzkoff Robin című, 2018-as könyve szerint a színészt utolsó időszakában szorongás és álmatlanság gyötörte, és ő maga is úgy érezte, hogy valami nincs rendben. Harmadik felesége, Susan Schneider szintén aggódott férje fizikai és mentális állapotáért.

Mindeközben szakmai csalódás is érte: Eszementek című sorozatát egyetlen évad után elkaszálták. Egykori Egy úr az űrből-beli kollégája, Pam Dawber azt is észrevette, hogy Robin Williams lefogyott, és már nem olyan, mint korábban.