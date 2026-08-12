Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 12., szerda Klára

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Barbados

Ritka alkalom: Rihanna megmutatta mindhárom gyerekét – A kicsik láthatták, honnan indult édesanyjuk

Profimedia - LIKE
Barbados Rihanna gyerek
Nagy Anna
2026.08.12.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Az énekesnő igazán személyes pillanatokat osztott meg a családi barbadosi vakációról. Rihanna gyerekei ezúttal arra a környékre is ellátogattak édesanyjukkal, ahol a világsztár felnőtt – és amelynek egyik utcája ma már az ő nevét viseli.

A 38 éves énekesnő az elmúlt heteket a Karib-térségben töltötte, és a nyaralásból most olyan ritka családi képeket mutatott, amelyeken mindhárom gyermeke szerepel. Rihanna gyerekei különleges helyszínre látogattak, erről töltött fel képet az énekesnő Instagram-oldalára. A négyéves RZA, a kétéves Riot és tíz hónapos Rocki Irishláthatóan élvezték a kirándulást. 

Rihanna gyerekeivel nyaralt.
Rihanna gyerekeivel nyaralt.
Forrás: Instagram/Rihanna

Rihanna gyerekei most először ilyen különleges helyen jártak vele

Rihanna hétfőn a barbadosi Westbury New Roadra vitte el a gyermekeit, vagyis arra az utcára, ahol egykor ő maga is felnőtt. A hely ma már Rihanna Drive néven ismert: Barbados 2017-ben, az ország függetlenségének napján nevezte át az utcát a Fenty Beauty alapítójának tiszteletére.

A családi fotókon Rihanna RZA-val, Riottal és Rocki Irish-sel együtt látható a „Rihanna” feliratnál. Az elkerített tábla egy színes ház előtt kapott helyet, az énekesnő pedig a bejegyzésében arról írt, mennyire különös érzés számára gyerekkora helyszínére immár anyaként visszatérni.

Rihanna 3 gyereke Barbadoson.
Forrás: Instagram/Rihanna

„Egyik pillanatban még úgy érzem magam, mint az a westbury-i kislány… a következőben pedig már a saját gyerekeimet hozom vissza a Rihanna Drive-ra.” A világsztár azt is hozzátette, szinte hihetetlen számára, hogyan alakult az élete.

„Felfoghatatlan, hogyan működik az élet! A dicsőség pedig MÉG MINDIG és MINDÖRÖKKÉ a Mindenható Teremtőé!!!”

Rihanna 3 gyerekével annál az utcánál, ahol ő is felnőtt, és ami ma már az ő nevét viseli.
Forrás: Instagram/Rihanna

Rihanna 3 gyereke a barbadosi vakációt is élvezhette

A nosztalgikus látogatás nem az egyetlen családi program volt aznap. Rihanna és szerettei később egy luxuskatamarán fedélzetén töltöttek együtt időt.

Az énekesnő az elmúlt hetekben több időt töltött a Karib-térségben, és augusztus 4-én a 2026-os Crop Over fesztivál Grand Kadooment Day felvonulásán is feltűnt. Rihanna Lauren Austin által tervezett, hatalmas ékköves fejdíszt és tollas szárnyakat viselt, és testvére, Rorrey Fenty Aura nevű zenekarával is táncolt. Az évente megrendezett felvonulás az egy hónapon át tartó aratási fesztivál lezárása, egyben a cukornádszezon végét is jelzi. Az ünnepség hagyományai egészen a 17. századig nyúlnak vissza.

Rihanna családja újabb születésnapot is ünnepelt

A család számára augusztus más miatt is mozgalmasan indult. Rihanna Pókember-tematikájú születésnapi bulit rendezett Riotnak a harmadik születésnapja alkalmából. A parti a jelek szerint az énekesnő barbadosi otthonában volt. Rihanna három gyermekének édesapja A$AP Rocky. Az énekesnő és a rapper 2020-ban kezdett randizni, azóta pedig RZA, Riot és Rocki Irish szülei lettek.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Rihanna 3 gyerek után is elképesztően dögös: csipkés fehérneműben mutatta meg alakját

A barbadosi énekesnő 3 gyerek után is elképesztően dögös.

Magyar fotós a világsztárok kedvence: Rihannáról készített új sorozatáért őrül meg most az internet

Makó Szilveszter festményszerű fotóiért rajong a világ. A magyar fotós Rihannáról készített címlapképeket, amelyek vírusként terjednek a neten és ámulatba ejtenek mindenkit.

Rihanna és A$AP Rocky képtelenek feldolgozni, hogy rájuk lőttek: "Semmi nem lesz már ugyanolyan"

A$AP Rocky először beszélt a családjukat ért támadásról. Rihanna válaszkat keres a történtekre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu