Ritka alkalom: Rihanna megmutatta mindhárom gyerekét – A kicsik láthatták, honnan indult édesanyjuk

A 38 éves énekesnő az elmúlt heteket a Karib-térségben töltötte, és a nyaralásból most olyan ritka családi képeket mutatott, amelyeken mindhárom gyermeke szerepel. Rihanna gyerekei különleges helyszínre látogattak, erről töltött fel képet az énekesnő Instagram-oldalára. A négyéves RZA, a kétéves Riot és tíz hónapos Rocki Irishláthatóan élvezték a kirándulást.

Rihanna gyerekeivel nyaralt.

Forrás: Instagram/Rihanna

Rihanna gyerekei most először ilyen különleges helyen jártak vele

Rihanna hétfőn a barbadosi Westbury New Roadra vitte el a gyermekeit, vagyis arra az utcára, ahol egykor ő maga is felnőtt. A hely ma már Rihanna Drive néven ismert: Barbados 2017-ben, az ország függetlenségének napján nevezte át az utcát a Fenty Beauty alapítójának tiszteletére.

A családi fotókon Rihanna RZA-val, Riottal és Rocki Irish-sel együtt látható a „Rihanna” feliratnál. Az elkerített tábla egy színes ház előtt kapott helyet, az énekesnő pedig a bejegyzésében arról írt, mennyire különös érzés számára gyerekkora helyszínére immár anyaként visszatérni.

Rihanna 3 gyereke Barbadoson.

Forrás: Instagram/Rihanna

„Egyik pillanatban még úgy érzem magam, mint az a westbury-i kislány… a következőben pedig már a saját gyerekeimet hozom vissza a Rihanna Drive-ra.” A világsztár azt is hozzátette, szinte hihetetlen számára, hogyan alakult az élete.

„Felfoghatatlan, hogyan működik az élet! A dicsőség pedig MÉG MINDIG és MINDÖRÖKKÉ a Mindenható Teremtőé!!!”

Rihanna 3 gyerekével annál az utcánál, ahol ő is felnőtt, és ami ma már az ő nevét viseli.

Forrás: Instagram/Rihanna

Rihanna 3 gyereke a barbadosi vakációt is élvezhette

A nosztalgikus látogatás nem az egyetlen családi program volt aznap. Rihanna és szerettei később egy luxuskatamarán fedélzetén töltöttek együtt időt.

Az énekesnő az elmúlt hetekben több időt töltött a Karib-térségben, és augusztus 4-én a 2026-os Crop Over fesztivál Grand Kadooment Day felvonulásán is feltűnt. Rihanna Lauren Austin által tervezett, hatalmas ékköves fejdíszt és tollas szárnyakat viselt, és testvére, Rorrey Fenty Aura nevű zenekarával is táncolt. Az évente megrendezett felvonulás az egy hónapon át tartó aratási fesztivál lezárása, egyben a cukornádszezon végét is jelzi. Az ünnepség hagyományai egészen a 17. századig nyúlnak vissza.