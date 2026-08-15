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2026. aug. 15., szombat Mária

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Melltartó nélküli képekkel ünnepelte 60. születésnapját Halle Berry − Provokatív fotókat posztolt

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A kerek évfordulón nem fogta vissza magát az Oscar-díjas színésznő. Halle Berry merész fotókkal ünnepelte a jeles évfordulót.

Halle Berry születésnapján posztolt fotóin áttetsző, csipkés köntösben, melltartó nélkül pózol a kamerának. A közösségi médiában megosztott képekért odavannak a színésznő követői. 

Halle Berry 60 évesen is gyönyörű.
Halle Berry 60 évesen is gyönyörű.
Forrás: Jeffrey Mayer/MediaPunch

Halle Berry lapozós posztja mindent visz

Halle Berry pénteken töltötte be a 60. életévét. A különleges alkalmat egy vakációs fotósorozattal tette emlékezetessé − szúrta ki a Mirror. Az egyik képen feltűnik vőlegénye, Van Hunt is, más képeken a színésznő napozik, csokoládéba mártott epret eszeget és pezsgőt iszik.

Halle Berry karrierje nem indult könnyen 

Halle Berry ma Hollywood egyik legismertebb Oscar-díjas színésznője, pályája kezdetén azonban korántsem volt biztos, hogy sikerül megvalósítania az álmait. Korábban modellként dolgozott, majd 21 évesen New Yorkba költözött, ahol egy idő után elfogyott a pénze. A családjára se támaszkodhatott, így egy hajléktalanszállón húzta meg magát, mielőtt pincérnőként, majd bárpultosként vállalt munkát a megélhetéséért.

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Ledobta a textilt.

Kitartása végül meghozta az eredményt. 2002-ben történelmet írt a Monster's Ball című filmmel, amikor ő lett az első afroamerikai színésznő, aki elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat.

Hat év után megkérte a kezét Van Hunt

A színésznő korábban háromszor volt házas, idén pedig megerősítette, hogy hat év együtt járás után Van Hunttal eljegyezték egymást, így hamarosan negyedszer is férjhez mehet.

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