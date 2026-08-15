Melltartó nélküli képekkel ünnepelte 60. születésnapját Halle Berry − Provokatív fotókat posztolt

Halle Berry születésnapján posztolt fotóin áttetsző, csipkés köntösben, melltartó nélkül pózol a kamerának. A közösségi médiában megosztott képekért odavannak a színésznő követői.

Halle Berry 60 évesen is gyönyörű.

Forrás: Jeffrey Mayer/MediaPunch

Halle Berry lapozós posztja mindent visz

Halle Berry pénteken töltötte be a 60. életévét. A különleges alkalmat egy vakációs fotósorozattal tette emlékezetessé − szúrta ki a Mirror. Az egyik képen feltűnik vőlegénye, Van Hunt is, más képeken a színésznő napozik, csokoládéba mártott epret eszeget és pezsgőt iszik.

Halle Berry karrierje nem indult könnyen

Halle Berry ma Hollywood egyik legismertebb Oscar-díjas színésznője, pályája kezdetén azonban korántsem volt biztos, hogy sikerül megvalósítania az álmait. Korábban modellként dolgozott, majd 21 évesen New Yorkba költözött, ahol egy idő után elfogyott a pénze. A családjára se támaszkodhatott, így egy hajléktalanszállón húzta meg magát, mielőtt pincérnőként, majd bárpultosként vállalt munkát a megélhetéséért.