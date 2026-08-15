Ekkorát változtak a régi szappanoperák legnagyobb sztárjai − Így néznek ki ma: VIDEÓ és GALÉRIA

Nap mint nap a tévé előtt ültünk, hogy egy részt se hagyjunk ki kedvenc szappanoperáinkból. Bár már szinte elfelejtettük őket, helyüket átvették a streaming platformokon nézhető sorozatok, azt azért szívesen megnézzük, hogyan néz ki ma Esmeralda vagy akár Rosalinda.

Leticia Calderón meghódította Esmeraldaként a magyar nézőközönség szívét. Egyik kedvenc szappanopera-sztárunk volt.

Forrás: TV2 Sajtószoba

Kedvenc szappanopera-sztárjaink ma is aktívak

Kezdjük a sort Leticia Calderónnal, aki 1997-ben lett világhírű Esmeraldaként. A színésznő, akivel interjút is készítettünk, most 56 éves, és a legfrissebb képeit elnézve kijelenthetjük, hogy a szépségén mit sem fogott az idő. Leticia azóta több sorozatban is szerepelt, és a mai napig aktív a mexikói filmiparban.

Fotókat egykori kedvenceidről az alábbi galériában találsz.