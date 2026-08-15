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2026. aug. 15., szombat Mária

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Ekkorát változtak a régi szappanoperák legnagyobb sztárjai − Így néznek ki ma: VIDEÓ és GALÉRIA

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Gyerekként minden este tátott szájjal figyeltük őket, ma pedig már alig gondolunk a régi szappanoperák szereplőire. Nézzük, miként festenek napjainkban!

Nap mint nap a tévé előtt ültünk, hogy egy részt se hagyjunk ki kedvenc szappanoperáinkból. Bár már szinte elfelejtettük őket, helyüket átvették a streaming platformokon nézhető sorozatok, azt azért szívesen megnézzük, hogyan néz ki ma Esmeralda vagy akár Rosalinda.

Leticia Calderón meghódította Esmeraldaként a magyar nézőközönség szívét. Egyik kedvenc szappanopera-sztárunk volt.
Leticia Calderón meghódította Esmeraldaként a magyar nézőközönség szívét. Egyik kedvenc szappanopera-sztárunk volt. 
Forrás:  TV2 Sajtószoba

Kedvenc szappanopera-sztárjaink ma is aktívak

Kezdjük a sort Leticia Calderónnal, aki 1997-ben lett világhírű Esmeraldaként. A színésznő, akivel interjút is készítettünk,  most 56 éves, és a legfrissebb képeit elnézve kijelenthetjük, hogy a szépségén mit sem fogott az idő. Leticia azóta több sorozatban is szerepelt, és a mai napig aktív a mexikói filmiparban. 

Fotókat egykori kedvenceidről az alábbi galériában találsz.

A zöld szemű vak lány, az első latin-amerikai hősnők között volt, akit az egész világ megismert – és megszeretett. Leticia Calderón 1997-ben lett világhírű az Esmeralda című telenovellával, és a karakter azóta is velünk él, ha másképp nem, akkor egy-egy mém formájában. Most 56 éves, és ha megnézed a legfrissebb képeit, bizony elmondhatjuk: a szépség az idővel együtt is megmaradt. Leticia azóta több sorozatban is szerepelt, és jelenleg is aktív a mexikói filmiparban. Emellett két fiú édesanyja, és aktívan részt vesz jótékonysági munkákban is.
A 90-es évek végi Rosalinda-sorozat minden, amit egy igazi telenovella nyújthat: szerelem, árulás, amnézia, zene és... virágok. Thalía a sorozat után popikon lett, és nem is akármilyen. 53 éves, a karrierje pedig még mindig dübörög. Férje Tommy Mottola, az amerikai zeneipar egyik nagyágyúja, és Thalía már rég túllépett Rosalindán – saját kozmetikai márkát, könyveket és divatkollekciót is létrehozott.
Az örök klasszikus Paula és Paulina, avagy „a testvérek, akik kicserélték az életüket és a frizurájukat”. Gabriela Spanic neve ma is garancia a drámára, bár a képernyőn kívül is okozott néhány kisebb botrányt – például amikor 2020-ban részt vett a mexikói Dancing with the Stars műsorában, és minden második produkcióban leesett a parókája. Már 50 éves, és ha lehet hinni az Instagramnak, a színésznő nem öregszik – vagy legalábbis tudja, hogyan használja a filtereket. Emellett gyakran szerepel talkshow-kban, realitykben, és mostanában újra felfedezte a spirituális oldalát.
A Csók és csata (vagyis Cuidado con el ángel) főhősnője, Marichuy, a 2000-es évek egyik utolsó nagy telenovella-sztárja. Maite Perroni korábban az RBD zenekar tagja is volt, így a szappanoperás és popsztár-karrier kéz a kézben járt. 41 éves, és nemcsak sikeres színésznőként, hanem producerként is dolgozik. 2022-ben anyuka lett, és egyre több komolyabb szerepet vállal el Netflix-sorozatokban is.
A Rabszolgasors főszereplője, Isaura története mindenkit megrázott. Lucélia Santos 1976-ban alakította a szabadságáért küzdő rabszolganőt, és ezzel történelmet írt: az első brazil telenovella, amely világszerte ismertté vált, több mint 80 országban sugározták. Lucélia ma 67 éves, és nemcsak színésznőként, de rendezőként és producerként is dolgozik. Emellett aktívan részt vesz politikai és környezetvédelmi mozgalmakban Brazíliában. És ha ránézel a mai képeire, lehet, hogy felismered benne Isaurát, csak most már farmerben és egy eszpresszó mellett.
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A zöld szemű vak lány, az első latin-amerikai hősnők között volt, akit az egész világ megismert – és megszeretett. Leticia Calderón 1997-ben lett világhírű az Esmeralda című telenovellával, és a karakter azóta is velünk él, ha másképp nem, akkor egy-egy mém formájában. Most 56 éves, és ha megnézed a legfrissebb képeit, bizony elmondhatjuk: a szépség az idővel együtt is megmaradt. Leticia azóta több sorozatban is szerepelt, és jelenleg is aktív a mexikói filmiparban. Emellett két fiú édesanyja, és aktívan részt vesz jótékonysági munkákban is.
AFP/IMDb

Folytassuk Lucélia Santosszal, aki az 1976-os Rabszolgasorsban alakította a szabadságáért küzdő rabszolganőt, és ezzel történelmet írt. Ez volt az első brazil telenovella, amit több mint 80 országban sugároztak. A színésznő ma már 67 éves, és rendezőként, valamint producerként is tevékenykedik. 

Ne feledkezzünk meg a Rosalinda sorozat sztárjáról, Taliáról sem, aki ma már 53 éves, de a karrierje még mindig dübörög. Saját kozmetikai márkát és divatkollekciót is létrehozott, mellette pedig több könyvet is írt. 

Rosalinda szereplőit a lenti galériában nézheted meg.

A világ egyik legismertebb Thalíája ma is ragyog – de most már főként a közösségi médiában és a zenei világban. A telenovellák világától jó ideje búcsút intett, de az örökifjú mosoly, a tökéletes haj és az extravagáns outfitek megmaradtak. Instagramon több milliós követőtáborral rendelkezik, és többnyire úgy öltözik, mint egy színes konfettizuhatag.
Az örök romantikus hős, aki mindig kicsit gondterheltnek tűnt – valószínűleg attól, hogy már megint szerelmes valakibe, akit el kellett veszítenie. Fernando Carrillo ma is színész, bár már inkább a dél-amerikai realityk és talk show-k világában mozog. Az arccsontja még mindig képes szétvágni egy dinnyét, és a mosolya is megmaradt – de most már fele olyan sűrű a haja, mint a kilencvenes években. Cserébe legalább kétszer olyan bronzbarna.
A telenovellák örök "gonosz mostohája", aki ha belépett a szobába, hirtelen megfagyott a levegő – és az arcizmaid is, annyira feszültté tettek a jelenetei. Laura Zapata ma is aktív, színházban, tévében, sőt közéletben is feltűnik. És igen, még mindig tud úgy nézni, hogy elfelejted, mit akartál mondani. Egyébként Thalía valódi féltestvére – így a családi összejövetelek valószínűleg nem unalmasak.
Ő volt a sorozat jóképű, kicsit kétes múltú, de meglepően megbízható mellékszereplője – amolyan "ha nem jön be a főhős, én itt vagyok" típus. Víctor Noriega a sorozat után még egy ideig maradt a képernyőn, majd hátat fordított a reflektorfénynek. Most már inkább üzleti projektekkel és magánéletével foglalkozik – és néha nosztalgiázik a telenovellás múltjáról, amikor még mindenki tudta, ki az az Alex Dolarente.
A gyönyörű, irigy és manipulatív nővér (vagy féltestvér? már mi sem emlékszünk pontosan), aki mindig bajt kavart, Nora Salinas máig Mexikó egyik legfoglalkoztatottabb színésznője. A drámai arckifejezések nagymestere ma már komolyabb, anyaszerepekben is feltűnik, de még mindig olyan hibátlanul néz ki, mintha az idő csak udvariasságból múlt volna el mellette.
A cuki kis húg, aki mindig egy kicsit háttérbe szorult, de legalább nem lett gonosz – ami a telenovellákban ritka ajándék. Adriana Fonseca később is maradt a sorozatok világában, sőt még Hollywoodba is tett egy kitérőt. Azóta jóval visszafogottabb életet él, de néha felbukkan egy-egy sorozatban vagy rendezvényen, és mindig hozza a visszafogott bájt, amitől már 1999-ben is szerettük.
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A világ egyik legismertebb Thalíája ma is ragyog – de most már főként a közösségi médiában és a zenei világban. A telenovellák világától jó ideje búcsút vett, de az örökifjú mosoly, a tökéletes haj és az extravagáns outfitek megmaradtak. Instagramon több milliós követőtáborral rendelkezik, és többnyire úgy öltözik, mint egy színes konfettizuhatag.
YouTube / Instagram

Végül pedig itt van a szívtipróan jóképű José Armando, akit Fernando Colunga alakított. Bár az 58 éves színész az utóbbi időben kevesebbet szerepelt a kamerák előtt, 2021-ben egy vadonatúj sorozattal örvendeztette meg a nagyérdeműt. 

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