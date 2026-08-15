Ekkorát változtak a régi szappanoperák legnagyobb sztárjai − Így néznek ki ma: VIDEÓ és GALÉRIA

Nap mint nap a tévé előtt ültünk, hogy egy részt se hagyjunk ki kedvenc szappanoperáinkból. Bár már szinte elfelejtettük őket, helyüket átvették a streaming platformokon nézhető sorozatok, azt azért szívesen megnézzük, hogyan néz ki ma Esmeralda vagy akár Rosalinda.
Kedvenc szappanopera-sztárjaink ma is aktívak
Kezdjük a sort Leticia Calderónnal, aki 1997-ben lett világhírű Esmeraldaként. A színésznő, akivel interjút is készítettünk, most 56 éves, és a legfrissebb képeit elnézve kijelenthetjük, hogy a szépségén mit sem fogott az idő. Leticia azóta több sorozatban is szerepelt, és a mai napig aktív a mexikói filmiparban.
Fotókat egykori kedvenceidről az alábbi galériában találsz.
Folytassuk Lucélia Santosszal, aki az 1976-os Rabszolgasorsban alakította a szabadságáért küzdő rabszolganőt, és ezzel történelmet írt. Ez volt az első brazil telenovella, amit több mint 80 országban sugároztak. A színésznő ma már 67 éves, és rendezőként, valamint producerként is tevékenykedik.
Ne feledkezzünk meg a Rosalinda sorozat sztárjáról, Taliáról sem, aki ma már 53 éves, de a karrierje még mindig dübörög. Saját kozmetikai márkát és divatkollekciót is létrehozott, mellette pedig több könyvet is írt.
Rosalinda szereplőit a lenti galériában nézheted meg.
Végül pedig itt van a szívtipróan jóképű José Armando, akit Fernando Colunga alakított. Bár az 58 éves színész az utóbbi időben kevesebbet szerepelt a kamerák előtt, 2021-ben egy vadonatúj sorozattal örvendeztette meg a nagyérdeműt.
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