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Melltartó nélkül viselnéd a kedvenc ruhád? Ez lehet a megoldás dúskeblű nők számára is

Getty Images Europe - Edward Berthelot
öltözködés trükk melltartó
Life.hu
2026.08.15.
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Viszlát, melltartó, helló, boob tape! Idén nyáron nem kell lemondanod a kivágott hátú ruhákról! Mutatjuk, mit kell tudnod a mellragasztó szalagokról és azt is, hogy hogyan kell alkalmaznod ezt a varázslatos trükköt.

Amikor a divat látszólag kifog rajtunk, mindig akad egy mentőöv. Biztosan te is átélted már azt a tipikus szituációt, amikor a kiszemelt nyári felsőd, illetve mélyen dekoltált ruhád alatt egyszerűen nem mutat jól egyetlen hagyományos melltartó sem – ez pedig a teltebb keblűek számára gyakran tűnik megoldhatatlan kihívásnak. De ne aggódj: nem kell lemondanod sem a tartásról, sem a lenyűgöző kivágásokról! Ideje, hogy te is bevesd a titkos fegyvert, a boob tape technikáját, avagy a speciális mellragasztó szalagot. Mutatjuk, mit érdemes tudnod róla! 

mellragasztó szalag boob tape
Ismerkedj meg a mellragasztó szalagok trükkös világával!
Forrás: Getty Images Europe
  • Elképesztő belegondolni, hogy egy testszínű szalag olyan tartós lehet, mint a kedvenc melltartód. 
  • Ha kicsit is nagyobb melled van, talán te is tapasztaltad, milyen nehéz nyitott hátú, kivágott vagy váll nélküli ruhát viselni, csúnya pántok nélkül.  
  • Összegyűjtöttük a legjobb ragasztószalagokat mellre, és a legfontosabb tudnivalókat róluk. 

Láthatatlan tartás: miért a mellragasztó szalag a gardróbod titkos fegyvere? 

Néha mindannyian vágyunk egy kis extra támogatásra. A divatvilág egyik legjobb, mégis legtöbbször emlegetett életmentő kelléke a mellragasztó szalag, vagy ahogy a legtöbben ismerik: a boob tape. 

Ismerős a helyzet? Megvan az a csodás, mélyen dekoltált ruha vagy az a rafinált, hát nélküli felső, amit imádsz, de a melltartó pántjai folyamatosan elrontják az összképet, vagy egyszerűen nem találsz olyan darabot, ami ne csúszkálna le kétpercenként? A boob tape pontosan erre a problémára kínál elegáns, kényelmes és biztonságos megoldást. Felejtsd el a szoros merevítőket és a folytonos igazgatást: itt az ideje megismerkedni a testreszabható tartással! 

Mi is az a boob tape? 

A boob tape lényegében az, aminek hangzik: egy kifejezetten bőrbarát ragasztóréteggel ellátott, rugalmas szalag, amelyet arra terveztek, hogy megemelje, formázza és stabilan tartsa a melleket. Kicsit hasonlít a kineziológiai tapaszra, csak ez általában testszínű és kevésbé erős ragasztóval van ellátva, azért, hogy megóvja ezt az érzékeny területet.  

Míg a klasszikus öntapadós melltartók gyakran fix formával rendelkeznek, a boob tape igazi előnye a variálhatóságában rejlik. Mivel te magad határozod meg a ragasztás irányát és erősségét, pontosan olyan tartást érhetsz el, amilyet az adott ruhadarab megkíván. Készíthetsz “pánt nélküli” ragasztást, vagy akár hát nélküli fazont is.  

A legtöbb modern szalag légáteresztő anyagból készül, ami együtt mozog a testeddel, így szinte észrevehetetlen. A gyártók ma már kifejezetten az érzékeny bőrre fókuszálnak, így a ragasztóanyagok kíméletesek, mégis megbízhatóan tapadnak. A kínálatban számos bőrtónushoz illeszkedő árnyalatot találsz, így a szalag tökéletesen beleolvad a bőrödbe, észrevehetetlen marad a legvékonyabb anyagok alatt is. 

Íme a legmegbízhatóbb ragasztószalagok!

legjobb ragasztószalag mellre
1. dm Parsa Beauty Szilikon mellbimbótakaró lift-up hatással 3.799 Ft, 2. Notino Boobee Tapes 5.370 Ft, 3. H&M Ruha szalag 3.595 Ft , 4. Zalando Magic Bodyfashion BOOB TAPE - Alakformáló - mocha 6.750 Ft, 5. womensecret Women'secret  Mellkiemelő ragasztószalag 6.495 Ft 
Forrás: Shutterstock, dm,  Notino, H&M, Zalando, womensecret

Hogyan használd biztonságosan? 

Bár a boob tape használata egyszerű, a tökéletes melltartószerű eredmény érdekében érdemes betartani néhány alapszabályt: 

  1. Előkészítés: mindig tiszta és száraz bőrre ragaszd a szalagot! Kerüld a testápolók, olajok vagy parfüm használatát a dekoltázson, mert ezek gátolják a tapadást. 
  2. Próba: ha érzékeny a bőröd, érdemes egy kis darabot felragasztanod a karodra, hogy lásd, hogyan reagál rá.
  3. Eltávolítás – csak óvatosan! Sose rántsd le hirtelen! A ragasztóanyag feloldásához használj babaolajat vagy bármilyen testolajat. Áztasd be vele alaposan a szalagot, hagyd hatni egy percig, majd lassan, a bőrt óvatosan feszítve húzd le. 

Készen állsz a váltásra? Akár egy esküvőre vagy hivatalos, akár csak a hétköznapi szettjeidet szeretnéd felszabadultabbá tenni, a boob tape a legbiztosabb társad lesz! 

 

@perfectsecretsofficial

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Lehet, hogy elsőre formabontónak tűnnek, de érdemes tőlük insprálódni.

 

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