Melltartó nélkül viselnéd a kedvenc ruhád? Ez lehet a megoldás dúskeblű nők számára is

Amikor a divat látszólag kifog rajtunk, mindig akad egy mentőöv. Biztosan te is átélted már azt a tipikus szituációt, amikor a kiszemelt nyári felsőd, illetve mélyen dekoltált ruhád alatt egyszerűen nem mutat jól egyetlen hagyományos melltartó sem – ez pedig a teltebb keblűek számára gyakran tűnik megoldhatatlan kihívásnak. De ne aggódj: nem kell lemondanod sem a tartásról, sem a lenyűgöző kivágásokról! Ideje, hogy te is bevesd a titkos fegyvert, a boob tape technikáját, avagy a speciális mellragasztó szalagot. Mutatjuk, mit érdemes tudnod róla!

Ismerkedj meg a mellragasztó szalagok trükkös világával!

Forrás: Getty Images Europe

Elképesztő belegondolni, hogy egy testszínű szalag olyan tartós lehet, mint a kedvenc melltartód.

Ha kicsit is nagyobb melled van, talán te is tapasztaltad, milyen nehéz nyitott hátú, kivágott vagy váll nélküli ruhát viselni, csúnya pántok nélkül.

Összegyűjtöttük a legjobb ragasztószalagokat mellre, és a legfontosabb tudnivalókat róluk.

Láthatatlan tartás: miért a mellragasztó szalag a gardróbod titkos fegyvere?

Néha mindannyian vágyunk egy kis extra támogatásra. A divatvilág egyik legjobb, mégis legtöbbször emlegetett életmentő kelléke a mellragasztó szalag, vagy ahogy a legtöbben ismerik: a boob tape.

Ismerős a helyzet? Megvan az a csodás, mélyen dekoltált ruha vagy az a rafinált, hát nélküli felső, amit imádsz, de a melltartó pántjai folyamatosan elrontják az összképet, vagy egyszerűen nem találsz olyan darabot, ami ne csúszkálna le kétpercenként? A boob tape pontosan erre a problémára kínál elegáns, kényelmes és biztonságos megoldást. Felejtsd el a szoros merevítőket és a folytonos igazgatást: itt az ideje megismerkedni a testreszabható tartással!

Mi is az a boob tape?

A boob tape lényegében az, aminek hangzik: egy kifejezetten bőrbarát ragasztóréteggel ellátott, rugalmas szalag, amelyet arra terveztek, hogy megemelje, formázza és stabilan tartsa a melleket. Kicsit hasonlít a kineziológiai tapaszra, csak ez általában testszínű és kevésbé erős ragasztóval van ellátva, azért, hogy megóvja ezt az érzékeny területet.

Míg a klasszikus öntapadós melltartók gyakran fix formával rendelkeznek, a boob tape igazi előnye a variálhatóságában rejlik. Mivel te magad határozod meg a ragasztás irányát és erősségét, pontosan olyan tartást érhetsz el, amilyet az adott ruhadarab megkíván. Készíthetsz “pánt nélküli” ragasztást, vagy akár hát nélküli fazont is.