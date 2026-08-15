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2026. aug. 15., szombat Mária

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Nicole Kidman összetört, amikor Keith Urban elhagyta: "Nagyon féltem és rettenetesen sebezhető voltam"

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A színésznő interúban beszélt arról, hogyan tervezte újra az életét Keith Urban nélkül. Nicole Kidman nem tagadta, egészen más jövőt képzelt el magának, de megtanult alkalmazkodni és nyitottabb lett.

Nicole Kidman elmondta, hogy a jól átgondolt élet számára már nem egy előre megtervezett, kiszámítható jövőt jelent. Sokkal inkább azt, hogy az ember hajlandó kipróbálni dolgokat, tud hibázni, kudarcot vallani, majd képes újra felállni és továbblépni.

Nicole Kidman és Keith Urban közel két évtizedig voltak házasok.
Nicole Kidman és Keith Urban közel  két évtizedig voltak házasok.
Forrás: Northfoto

Nicole Kidman: „Alkalmazkodnod kell” 

A Keith Urbantól való szakítás részleteiről Nicole Kidman a brit Vogue címlapinterjújában sem akart beszélni. Ehelyett inkább arról mesélt, hogyan próbál megbirkózni azzal, hogy az élete olyan fordulatot vett, amelyre nem számított. Az Oscar-díjas színésznő elárulta, hogy újabban mind a munkában, mind a magánéletben megpróbál a szívére hallgatni. „Arra törekszem, hogy ne az eszem irányítson” – magyarázta. Kidman szerint az ember hiába tervezi el, hogyan alakul a jövője, ez bármikor megváltozhat. „Mindenféle tervet szősz, és mindenféle elképzelésed van arról, hogy milyen lesz, aztán… mégsem. Alkalmazkodnod kell. A jövő most teljesen ismeretlen számomra” – tette hozzá a színésznő, akiről azt beszélik, újra szerelmes

Döntenie kellett, hogyan él tovább

„Volt egy pont, amikor nagyon féltem és rettenetesen sebezhető voltam” – mondta Kidman a brit Vogue-nak. „De azt gondoltam vagy hagyom, hogy maga alá gyűrjenek a fájdalmak vagy reménnyel a szívemben megyek tovább” – emlékezett vissza.

Nicole Kidman és Keith Urban 2006-ban házasodtak össze, majd 2025 szeptemberében jelentették be, hogy különválnak. Válásukat 2026 januárjában véglegesítették. A párnak két lánya van: a 18 éves Sunday Rose és a 15 éves Faith Margaret. Kidmannek emellett két örökbefogadott gyermeke is van, Bella és Connor, akiket korábbi férjével, Tom Cruise-zal vettek magukhoz.

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