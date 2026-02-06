Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hivatalos: menyasszony lett Halle Berry − A színésznő maga jelentette be a nagy hírt

eljegyzés Halle Berry menyasszony
A színésznő élő adásban erősítette meg az eljegyzését Van Hunttal. Halle Berry és vőlegénye hat éve járnak együtt.

Halle Berry a The Tonight Show with Jimmy Fallon csütörtöki adásában öntött tiszta vizet a pohárba. Elárulta, hogy közel hat év randizás után eljegyezte őt kedvese, Van Hunt.

Halle Berry és Van Hunt.
Halle Berryt eljegyezte Van Hunt.
Forrás: WireImage

Halle Berry tisztázta a félreértéseket

Halle Berry élő műsorban reagált azokra a hírekre, amelyek szerint korábban nemet mondott a zenész lánykérésére. Berry szerint félreértésről van szó, és egyértelművé tette, hogy Hunt menyasszonya. „Persze, hogy igent mondtam, hozzá fogok menni feleségül!”  − jelentette ki az 59 éves színésznő, majd megmutatta eljegyzési gyűrűjét is. 

Nem sürgette az eljegyzést

Van Hunt még 2025 júniusában beszélt arról, hogy megkérte Berry kezét, de a válasz „függőben” maradt. Halle akkor elmondta, hogy azért óvatos, mert már háromszor volt férjnél.  1993 és 1997 között David Justice, 2001 és 2005 között Eric Benét, majd 2013 és 2016 között Olivier Martinez felesége volt. „Nos, én háromszor voltam házas. Van egyszer volt nős, szóval nem, nem érezzük úgy, hogy össze kellene házasodnunk ahhoz, hogy bármilyen módon is igazoljuk a szerelmünket” − mondta akkor Halle, ám hozzátette, nem zárkózik el az esküvő gondolatától. „Mindezek mellett, azt hiszem, össze fogunk házasodni − de nem azért mert úgy érezzük, hogy muszáj − , és sokkal jobb döntés lesz, mint a korábbi esküvőim” − jelentette ki Halle − aki az utóbbi időben a menopauzával küzdő nők szószólója lett. 

Berry és Hunt öt éve alkotnak egy párt, kapcsolatukat a színésznő 2020 szeptemberében egy közösségi médiás bejegyzésben erősítette meg, most pedig úgy tűnik, negyedszerre is férjhez megy.

