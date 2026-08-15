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2026. aug. 15., szombat Mária

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A nagy nap

Így ölelte magához Tallulah-t az esküvőjén a nagybeteg Bruce Willis: szívszorító apa-lánya fotó

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A 71 éves színész, akinél 2022-ben előbb afáziát, majd frontotemporális demenciát diagnosztizáltak, jelen volt 32 éves lánya és Justin Acee zenész esküvőjén. A felvételen a fiatal pár közrefogja Bruce Willis.

Ahogy megírtuk, Tallulah Willis, Bruce Willis és Demi Moore 32 éves lánya a múlt hétvégén ment férjhez Justin Acee zenészhez. Az esküvő egyik különösen megható pillanata volt, ahogy a színész magához öleli a menyasszonyt. 

Bruce Willis és lánya, Tallulah Willis 2015-ben.
Bruce Willis és lánya, Tallulah Willis 2015-ben.
Forrás:  GettyImages

Bruce Willis betegsége miatt különösen fontos volt ez a pillanat

Bruce Willisnél 2022 márciusában afáziát diagnosztizáltak, majd kevesebb mint egy évvel később kiderült, hogy frontotemporális demenciával él. A betegség elsősorban a nyelvi képességeket és a viselkedést, illetve a személyiséget érintheti, miközben fokozatos kognitív hanyatlással jár. 

Tallulah korábban beszélt arról, milyen nehéz számára édesapja állapotának romlása, és hogy Justin milyen fontos támaszt jelent számára. A család és különösen Tallulah számára hatalmas öröm volt, hogy a színész ott lehetett az esküvőn. 

A nagy napról Tallulah is osztott meg fotót, amihez azt írta, „egy gyengéd pillanat apámmal és Justinnal az esküvői hétvége kezdetén” több kép pedig a Vogue magazinban jelent meg a fiatal párról és a családról. 

Bruce Willis és Tallulah közös fotóját az alábbi lapozható posztban találod. 

Talán Tallulah vette észre először, hogy édesapjával nem stimmel valami

Tallulah Willis 2025-ben beszélt arról, hogy már jóval az orvosi diagnózis előtt érzékelte édesapja viselkedésében a változásokat, ám ezeket akkor még félreértette. Bruce Willis már akkor beteg volt. „Volt valami zavartság a viselkedésében, ahogy nem reagált ránk se. De azt gondoltuk, talán a forgatások miatti halláskárosodása az oka. De egyre jobban kezdett megváltozni, és azt hittem már nem is szeret. Azt gondoltam, talán azért távolodott el tőlem, mert nem vagyok elég érdekes számára” − emlékezett vissza Tallulah.  A színész lánya csak később, a diagnózis megszületése után jött rá, hogy édesapja viselkedésének megváltozása a demencia és az afázia korai jelei közé tartozott. „Kínoztam magam ezzel a gondolattal, de ma már tudom, hogy nem rólam szólt” – mondta. Korábban Willis felesége, Emma is beszélt arról, hogy mik voltak az első baljós jelei Bruce betegségének, bár akkor még nem gondolták, hogy baj van. 

Ritkán lehet látni a színészt

Bruce Willist a diagnózisa óta ritkán látni nyilvánosan, augusztus 5-én azonban a 71 éves színészt a Glendale-ben található Forest Lawn területén fotózták le: a képet itt nézheted meg. Két segítője volt mellette, ők támogatták, mert egyedül már nem tud biztonságosan közlekedni. 

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