Így fest a hercegné a tüdőtranszplantációja után − Megjelent az első fotó a súlyos beteg Mette-Maritról

A norvég királyi ház új fotót tett közzé a múlt hónapban tüdőtranszplantáción átesett Mette-Maritról. A felvételen férjével, Haakon koronaherceggel együtt látható, amint az oslói királyi palotából követik a norvég férfi labdarúgó-válogatott Brazília elleni világbajnoki nyolcaddöntőjét.

Mette-Marit koronahercegné sikeres műtéten van túl.

Forrás: Getty Images Europe

Mette-Maritot hivatalosan még nem engedték haza

A norvég focicsapatnak az egész királyi család szurkolt. A 89 éves Harald király és Sonja királynő Mågerøben, a nyaralójukból nézték a találkozót, míg az 53 éves Mette-Marit koronahercegnő és Haakon koronaherceg az oslói királyi palotából követték az eseményeket. A királyi családot a lelátón Mette-Marit és Haakon két közös gyermeke képviselte. A 22 éves Ingrid Alexandra hercegnő és a 20 éves Sverre Magnus herceg New Jersey-be utazott, hogy személyesen legyen jelen a találkozón. A norvég válogatott Erling Haaland vezetésével 2–1-re legyőzte Brazíliát, így először jutott be a világbajnokság legjobb 16 csapata közé.

A norvég TV 2 ugyanakkor arról számolt be, hogy a koronahercegnét hivatalosan még nem engedték ki a kórházból − írja a People.

Régóta súlyos beteg volt

Mette-Marit norvég koronahercegné sikeres tüdőátültetésen esett át – közölte június 17-én a norvég királyi palota. A beavatkozásra azután került sor, hogy június 5-én hivatalosan is nyilvánosságra hozták: a 52 éves koronahercegné felkerült a tüdőátültetésre várók listájára. Mette-Marit évek óta tüdőfibrózisban szenvedett, a transzplantáció előtt oxigénmaszkkal segítették a légzését.

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