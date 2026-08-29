Összegyűlt a család Dolly Parton sírhelyénél – megható részletek derültek ki

A 80 éves korában elhunyt Dolly Parton a Woodlawn Memorial Park and Mausoleumban kap végső nyughelyet. A család pénteken érkezett a temetőbe, ahol körülbelül egy tucat közeli hozzátartozó jelent meg. A helyszínt rendőrök és biztonságiak is biztosították.

A 80 éves korában elhunyt Dolly Parton a Woodlawn Memorial Park and Mausoleumban kap végső nyughelyet.

Forrás: 123rf

Dolly Parton a férje mellett nyugszik majd

Dolly és Carl Dean 58 évig voltak házasok, egészen a férfi 2025 márciusában bekövetkezett haláláig. A pár közös síremlékén már Dolly neve is szerepel, a bronztáblát pedig egy Tennessee-re jellemző hegyvidéki táj díszíti.

A helyszín különösen illik Dollyhoz: az énekesnő Tennessee keleti részén, a Smoky Mountains közelében nőtt fel, és egész életében büszkén vállalta appalache-i gyökereit. A temetőben egyébként több ismert countryzenész is nyugszik.

Dolly ezt kérte a saját temetésére

A legendás énekesnő már korábban gondolt arra, milyen búcsút szeretne. Családja szerint kifejezetten kis, zárt körű szertartást kért, amelyen csak a közeli hozzátartozók vesznek részt.

Dolly egyik kívánsága pedig tökéletesen illett hozzá: azt szerette volna, hogy puha pamutban helyezzék nyugalomra. Unokaöccse, Bryan Seaver szerint az énekesnő úgy fogalmazott, hogy egy életen át nehéz, csillogó ruhákat viselt, ezért végül egy kényelmes „pamutágyban” szeretne pihenni.

A beszámolók szerint a temetésén az „If We Never Meet Again” című gospel is elhangzik majd.

Dolly Parton augusztus 25-én hunyt el 80 éves korában, rövid daganatos betegség után. Halálával egy korszak egyik legismertebb countryelőadója távozott, de az általa létrehozott zene, filmek, vállalkozások és jótékonysági programok révén az öröksége aligha ér véget vele.

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