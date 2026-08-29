Adria Arjona elképesztő formába hozta magát a Superman folytatására: „Olyan izmaim lettek, amilyenek még soha”

A 34 éves színésznő, Adria Arjona a ScreenRantnek mesélt a felkészülésről, és elárulta, hogy naponta két-három órát edz, mindezt egy meglehetősen szigorú diétával kombinálva. „Olyan izmaim vannak, amilyenek még soha nem voltak az életemben” – mondta. A kimerítő napokat állítása szerint a kávé segít átvészelni.

Még nem tudni, hogy az új Superman-filmben milyen szerepet kapott Adria Arjona

Forrás: NurPhoto

Még mindig nem tudni, hogy Adria Arjona kit alakít a filmben

Arjona szerepét egyelőre hivatalosan nem hozták nyilvánosságra a Man of Tomorrow című filmben. A produkció forgatása augusztus 26-án fejeződött be, és a történet a 2025-ös Superman eseményeit követi.

A filmben David Corenswet ismét Superman, Rachel Brosnahan pedig Lois Lane lesz, miközben Nicholas Hoult visszatér Lex Luthor szerepében. Egy új, ikonikus ellenfél is érkezik: Brainiacot Lars Eidinger alakítja. Arjonát a hírek szerint a képregényekből ismert harcos királynő, Maxima szerepére szemelték ki, ezt azonban a készítők egyelőre nem erősítették meg.

James Gunn miatt különösen fontos számára a film

Arjona nem először dolgozik együtt James Gunn rendezővel és Peter Safrannal. A párosnak köszönheti első filmszerepét is a A Belko-kísérlet című 2016-os filmben.

A színésznő szerint ezért különösen izgalmas számára, hogy most újra velük dolgozhat. Úgy fogalmazott, hogy ha annak idején nem kapta volna meg tőlük az első lehetőségét, valószínűleg több későbbi filmszerepe, köztük az Andor sem valósulhatott volna meg.

A Man of Tomorrow a tervek szerint 2027. július 9-én kerül a mozikba. Arjona közben már a következő projektjére is készül: az Onslaught című akciófilmje szeptember 4-én debütál.

Az alábbi sztárhíreinket is ajánljuk: