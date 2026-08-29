Harry visszatért, de Vilmos herceg nem akar egy levegőt szívni vele – továbbra sincs béke a testvérek között

A sussexi hercegi pár ezen a héten érkezett vissza Nagy-Britanniába, így Harry és Vilmos herceg a korábbinál jóval gyakrabban fog egy helyen tartózkodni, ám egy bennfentes szerint azonban a trónörökös nem szeretne öccsével közösen megjelenni egyetlen hivatalos eseményen sem, mert attól tart, hogy egy közös fotó azt a látszatot keltené, mintha már rendezték volna a köztük lévő konfliktust.

Vilmos herceg nem akar békülni Harryvel

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Vilmos herceg szerint a hazatérés önmagában nem jelent békülést

A forrás állítása szerint a trónörökös úgy gondolja, hogy Harry brit visszatérése önmagában semmit nem változtat a kapcsolatukon. A testvérek közötti valódi rendezésnek először zárt ajtók mögött kellene megtörténnie, és csak ezt követhetné egy esetleges nyilvános találkozás.

A beszámoló szerint Vilmos nem akar olyan közös megjelenést, amelyből a nyilvánosság azt gondolná, hogy a testvérek között már minden rendben van. A herceg állítólag továbbra is haragszik amiatt, amit szerinte Harry és Meghan a családjával tettek, és elsősorban felesége, Katalin hercegné, valamint gyerekei védelmét tartja szem előtt.

Károly és Harry között már történt közeledés

A helyzet azért is érdekes, mert Harry, Meghan és gyermekeik júliusban találkoztak Károly királlyal és Kamilla királynéval a Highgrove-ban. A privát családi találkozót sokan annak jeleként értelmezték, hogy az uralkodó és kisebbik fia kapcsolata javulóban van.

Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy Harry és Vilmos között is megtörtént volna a közeledés. A mostani beszámoló éppen arra világít rá, hogy a két kapcsolatot érdemes külön kezelni.

Harry korábban már beszélt a békülésről

Harry korábban nyilvánosan is jelezte, hogy szeretné rendezni a családjával való kapcsolatát. Egy BBC-interjúban arról beszélt, hogy szeretne kibékülni velük, és úgy érzi, nincs értelme tovább harcolni.

A testvérek viszonya azonban az elmúlt években jelentősen megromlott. A konfliktust tovább mélyítették Harry nyilvános megszólalásai, az Oprah Winfreynek adott interjú, a Netflix dokumentumfilmje, valamint a Spare című memoár, amelyben Vilmosról és a királyi családról is tett komoly állításokat.