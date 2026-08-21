Kiderült, miért tér vissza Harry herceg és a családja Angliába: kitáltalt egy régi alkalmazott

A GB News kérdezte meg Grant Harrold egykori királyi komornyikot Harry hercegék költözéséről. Harrold korábban Károly királynak dolgozott, és úgy véli, a herceg édesapja betegsége miatt dönthetett a visszatérés mellett.

Harry herceg és Meghan Markle visszaköltöznek Nagy-Britanniába: a királyi család alkalmazottait is meglepte a hír

Forrás: Getty Images AsiaPac

„Nem számítottam erre. Mindig mondtam, hogy egy nap vissza fog térni, akár Meghannel, akár nélküle, de azt nem gondoltam, hogy ilyen hamar. Úgy tűnik, hirtelen hozták meg a döntést, pedig nyilvánvalóan előre megterveztek mindent. Amikor legutóbb itt járt, megnézze azt az iskolát is, ahová a gyerekei járni fognak” – mondta.

Az egykori komornyik szerint Harry herceg az apja miatt tér vissza Angliába

Harrold szerint Harry gondolkodását megváltoztathatta az is, hogy Károly király rákkal küzd.

„Amikor találkozott a királlyal… mindannyian tudjuk, hogy a király rákos, és ez egy folyamatos küzdelem. Lehet, hogy történt valami, ami miatt megváltoztatta a véleményét. Harry korábban azt nyilatkozta, nem tudja, mennyi ideje van még az apjának. Ki tudja, talán arra gondolt, hogy a király néhány év múlva már nem lesz köztünk, és megbánná, hogy nem töltött vele elég időt. Ez lehetett az egyik fő mozgatórugó” – fogalmazott.

Az egykori királyi alkalmazott különösen érdekesnek tartja azt, hogy Meghan beleegyezett a költözésbe: „Az, hogy ő is meglépi, nagyon érdekes. De fogalmam sincs, hogy végleges költözésről van-e szó, vagy az év egy részét itt, a másikat pedig az Egyesült Államokban töltik majd.”

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