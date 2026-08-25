Meghalt Dolly Parton - A countryzene legnagyobb alakja 80 éves volt

Dolly Parton több decemberre tervezett fellépését is lemondta korábban, és ahogy ő fogalmazott, „néhány beavatkozáson” is át kellett esnie. Október 6-án testvére, Frieda Parton is aggodalmának adott hangot, és arra kérte Dolly rajongóit, imádkozzanak érte. „Megkérem mindazokat a világon, akik szeretik őt, imádkozzanak érte velem együtt” – írta.

Meghalt Dolly Parton - Az énekesnő 80 éves volt

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Dolly Parton márciusban veszítette el a férjét

Az énekesnőt idén súlyos magánéleti veszteség is érte. Márciusban meghalt férje, Carl Dean, akivel közel hat évtizeden át voltak házasok. A férfinál 2019-ben Alzheimer-kórt diagnosztizáltak, 82 éves korában hunyt el. Dolly Parton férje emlékére írta az If You Hadn’t Been There című dalt.

Dolly Parton karrierje gyerekkorában kezdődött

Dolly Parton több mint 65 éven át dolgozott a zeneiparban, és olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Jolene, a 9 to 5, az Islands in the Stream, a Coat of Many Colors vagy az I Will Always Love You.

Már gyerekként fellépett helyi rádióadókban és televíziós műsorokban szülőhelye, a tennessee-i Pittman Centre környékén. Mindössze 11 éves volt, amikor elkészítette első kislemezét Puppy Love címmel. 1965-ben, 19 évesen énekes-dalszerzőként kötötte meg első lemezszerződését a Monument Recordsszal. A hatvanas évek végén több dala is felkerült az amerikai countrylistákra, majd megjelent első albuma, a Hello, I’m Dolly.

A Jolene hozta meg az áttörést

Pályafutásának egyik legnagyobb slágere 1973-ban jelent meg. A Jolene vezette a countrylistát, bekerült a Billboard Hot 100-ra, és Nagy-Britanniában, valamint más országokban is sikeres lett. Dolly Parton ekkorra már világszerte ismertté vált a countryrajongók körében.

1974 és 1980 között egymás után érkeztek a sikeres dalai, ebben az időszakban nyolc listavezető countrykislemeze is volt. Here You Come Again című felvételéért Grammy-díjat nyert a legjobb női countryénekes kategóriájában. Ekkorra már az Egyesült Államok egyik legismertebb sztárja volt, rendszeresen szerepelt televíziós beszélgetős műsorokban és interjúkban.