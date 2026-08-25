Meghalt Dolly Parton - A countryzene legnagyobb alakja 80 éves volt

Dolly Parton több decemberre tervezett fellépését is lemondta korábban, és ahogy ő fogalmazott, „néhány beavatkozáson” is át kellett esnie. Október 6-án testvére, Frieda Parton is aggodalmának adott hangot, és arra kérte Dolly rajongóit, imádkozzanak érte. „Megkérem mindazokat a világon, akik szeretik őt, imádkozzanak érte velem együtt” – írta.
Dolly Parton márciusban veszítette el a férjét
Az énekesnőt idén súlyos magánéleti veszteség is érte. Márciusban meghalt férje, Carl Dean, akivel közel hat évtizeden át voltak házasok. A férfinál 2019-ben Alzheimer-kórt diagnosztizáltak, 82 éves korában hunyt el. Dolly Parton férje emlékére írta az If You Hadn’t Been There című dalt.
Dolly Parton karrierje gyerekkorában kezdődött
Dolly Parton több mint 65 éven át dolgozott a zeneiparban, és olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Jolene, a 9 to 5, az Islands in the Stream, a Coat of Many Colors vagy az I Will Always Love You.
Már gyerekként fellépett helyi rádióadókban és televíziós műsorokban szülőhelye, a tennessee-i Pittman Centre környékén. Mindössze 11 éves volt, amikor elkészítette első kislemezét Puppy Love címmel. 1965-ben, 19 évesen énekes-dalszerzőként kötötte meg első lemezszerződését a Monument Recordsszal. A hatvanas évek végén több dala is felkerült az amerikai countrylistákra, majd megjelent első albuma, a Hello, I’m Dolly.
A Jolene hozta meg az áttörést
Pályafutásának egyik legnagyobb slágere 1973-ban jelent meg. A Jolene vezette a countrylistát, bekerült a Billboard Hot 100-ra, és Nagy-Britanniában, valamint más országokban is sikeres lett. Dolly Parton ekkorra már világszerte ismertté vált a countryrajongók körében.
1974 és 1980 között egymás után érkeztek a sikeres dalai, ebben az időszakban nyolc listavezető countrykislemeze is volt. Here You Come Again című felvételéért Grammy-díjat nyert a legjobb női countryénekes kategóriájában. Ekkorra már az Egyesült Államok egyik legismertebb sztárja volt, rendszeresen szerepelt televíziós beszélgetős műsorokban és interjúkban.
A 9 to 5 a poplistákat is meghódította
1980-ban három egymást követő countrylistás első helyet szerzett. A Starting Over Again és az Old Flames Can’t Hold a Candle to You is nagy siker lett, de a 9 to 5 mindent vitt. A dalt az azonos című vígjátékhoz készítette, majd a sláger a poplistákra is betört. Fülbemászó refrénje miatt az amerikai munkahelyek egyik himnuszává vált.
A 9 to 5 két Grammy-díjat hozott Partonnak, és az év dala kategóriájában is jelölték. Oscar-jelölést is kapott érte a legjobb eredeti dal kategóriájában. A sikerrel azon kevés női countryénekes egyike lett, akik egyszerre vezették a country- és a popslágerlistát.
Dolly Parton a következő évtizedekben is meghatározó alakja maradt az amerikai zeneiparnak, és egészen haláláig adott ki új zenéket. 2025-ben Sabrina Carpenterrel közösen szerepelt a Please Please Please című dal egyik változatában.
Dolly Parton 2012-ig több mint 3000 dalt írt, lemezeiből pedig világszerte több mint 100 millió példány fogyott. Pályafutása során 11 Grammy-díjat nyert 55 jelölésből. Csillagot kapott a Hollywood Walk of Fame-en, valamint bekerült a Country Music Hall of Fame és a Nashville Songwriters Hall of Fame tagjai közé is.
A Rolling Stone 2023-ban minden idők 200 legjobb énekesét felsoroló rangsorában a 27. helyre választotta.
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