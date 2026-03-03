„Mint egy buldózer” – Heidi Klum először beszélt fia súlyos ADHD-jéről

A német ProSieben csatornán március 1-jén, vasárnap adásba kerülő második epizódban a 20 éves Henry Samuel őszintén beszél arról, hogy gyerekként súlyos ADHD-val küzdött. Heidi Klum eddig távoltartotta gyerekeit a nyilvánosságtól, szokatlan tőlük, hogy ilyen nyíltsággal beszélnek a magánéletükről.

Heidi Klum és fia, Henry Samuel

Forrás: Getty Images

Heidi Klum fia ADHD-val küzd

A 52 éves Heidi Klum is visszaemlékezett a viharos évekre. Elmondása szerint rengetegszer hivatták be az iskolába, és számtalan alkalommal kellett leülnie a tanárokkal egyeztetni. Azt mondja, Henry olyan volt, mint egy buldózer: állandóan mozgott, ugrált, táncolt, énekelt, egészen korán érezte már, hogy valahol le kell vezetnie a felesleges energiát. Végül a sport lett a menekülőút számára, és ami kezdetben pusztán eszköz volt a feszültség levezetésére, ma már a munkájának is alapja. „Az én munkám az, hogy jól nézzek ki, ezért a legfontosabb, hogy formában tartsam a testemet és egészségesen éljek” - mondta. A rendszeres edzés nemcsak a közérzetén javított, hanem lehetőségeket is nyitott: ma már olyan márkáknak dolgozik modellként, mint az Yves Saint Laurent vagy a Calvin Klein. Féltestvére, a 21 éves Leni szintén a divat világában építi pályáját.

A Szövetségi Egészségügyi Minisztérium meghatározása szerint az ADHD – figyelemhiányos hiperaktivitási zavar – gyermek- és serdülőkorban kezdődik, de felnőttkorban is fennmaradhat. A legjellemzőbb tünetei a hiperaktivitás, a figyelmetlenség és az impulzivitás. Henry Samuel aztán azt is elárulta, hogy az ADHD mellett más nehézségei is vannak. „Azt hiszem, talán auditív feldolgozási zavarom is van” – mondja nevetve. „Valami bemegy az egyik fülemen, és a másikon rögtön ki is jön.” Heidi Klum erre tréfásan reagált: „Ezt tőlem örökölted.”

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: