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Most derült ki, mi okozta a Ryanair sokkoló repülőgép-balesetét: ez törte be az ablakot

repülés ablak Ryanair
Nagy Anna
2026.08.14.
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Rémálommá vált egy Thesszalonikiből induló repülőút, miután nem sokkal a felszállás után egy utas már félig kint is volt a képből. Az incidenst a Ryanair ablakának sérülése okozta. A vizsgálatok most feltárták, mi vezethetett a sokkoló balesethez.

Július 10-én a Ryanair leányvállalata, a Malta Air Thesszalonikiből Németország felé tartó járatán sokkoló incidens történt. A Ryanair ablaka betört, az ott ülő utast pedig a nyomás majdnem teljesen kiszippantotta. Ljubisa Karovićo feleségének és két másik utasnak köszönheti, hogy nem lett még nagyobb baj.

Ljubiša Karović (balra) az az utas, akit beszippantott a Ryanair ablaka.
Ljubiša Karović (balra) az az utas, akit beszippantott a Ryanair ablaka.
Forrás: Facebook

Kiderült, mi okozta a Ryanair ablakának betörését

Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) előzetes jelentése szerint a Boeing 737-8AS jobb oldali hajtóművének egyik ventilátorlapátja meghibásodott és eltört az emelkedés során. A kiszakadó alkatrészek áthatoltak a repülőgép törzsén, betörték az ablakot, a kabinban pedig nyomáskülönbség alakult ki.

A vizsgálók madármaradványokat és tollakat is találtak a hajtómű belsejében. A görög hatóságok a vizsgálatot teljes egészében az NTSB-re bízták.

Ezért tört be a Ryanair ablaka: lezárult a vizsgálat.
Ezért tört be a Ryanair ablaka: lezárult a vizsgálat.
Forrás: NTSB

A Ryanair repülőgépének ablaka mögött ülő Karović feje és jobb válla a nyílásba került. Felesége, Svetlana azonnal megragadta a lábát, majd két utas is a segítségére sietett.

Azonnal reagáltam, és megragadtam a lábát. Arra gondoltam: ha meghalunk, együtt halunk meg. Borzalmas volt

 – idézte fel Svetlana.

Pánik tört ki a fedélzeten

A nyomásvesztés után azonnal előkerültek az oxigénmaszkok, az utasok pedig sikoltozni kezdtek. Egy szemtanú szerint sokan már aludtak, amikor egy abroncs kidurranásához hasonló, de rendkívül hangos zajt hallottak. Karović nyak- és vállsérüléseket, valamint horzsolásokat szenvedett. Később arról beszélt, hogy az élmény mentálisan is megviselte, és jelenleg elképzelni sem tudja, hogy ismét repülőre üljön. A személyzet végül visszafordult Thesszalonikibe, ahol a gép rendben leszállt.

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