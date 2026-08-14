Világsztárok mentek neki Harry hercegnek és Meghan Markle-nek: porig alázták őket

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban költözött Kaliforniába, hogy új életet kezdjen, és megteremtse az áhított pénzügyi függetlenséget. Azóta podcast, memoár, Netflix-műsor és életmódmárka is született körülöttük, ám a sikerek mellett a megalázás sem kerülte el a párt: több híresség egészen nyersen mondta el, mit gondol róluk.

Harry herceg és Meghan Markle komoly kritikákat kapott több világsztártól is.

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Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban intett búcsút a királyi család dolgozó tagjaként betöltött szerepének.

A házaspár azóta saját karrierjének építésére koncentrál, ám több projektjük is komoly kritikákat kapott.

Nemcsak a sajtóban, hanem a sztárvilágban is vannak, akik nyíltan nekimentek a sussexi párnak.

Noel Gallagher és Kelly Osbourne különösen keményen fogalmazott Harry hercegről.

Meghan Markle életmódguru-karrierjét pedig Martha Stewart vette célba.

Harry herceg és Meghan Markle több világsztártól is komoly kritikát kaptak

Nemrég Meghan Markle került kínos helyzetbe, amikor egy vörös szőnyeges eseményen látványosan levegőnek nézték. A kellemetlen jelenet azonban korántsem az első alkalom, amikor a sussexi párnak meg kellett tapasztalnia, hogy Hollywoodban sem rajong értük mindenki. Sőt, egyes sztárok ennél sokkal tovább mentek.

Harry herceg Noel Gallaghertől is megkapta a magáét

Noel Gallagher még a Liam Gallagherrel való kibékülése előtt beszélt Harry és Vilmos herceg elmérgesedett kapcsolatáról. Az Oasis sztárja egyértelműen a trónörökös oldalára állt, és saját testvérviszályához hasonlította a királyi fivérek konfliktusát.

„Vilmos herceg. Teljesen átérzem annak a ki***szott srácnak a fájdalmát. Van egy ki***szott öccse, aki ki***ottul össze-vissza fecseg olyan baromságokat, amikre egyszerűen nincs szükség. Szeretném azt hinni, hogy én mindig is olyan voltam, mint Vilmos” – fogalmazott a The Matt Morgan Podcastban.

Noel Gallagher, az Oasis együttes zeneszerzője és énekese.

Forrás: PA Wire/Ian West/Northfoto

Kelly Osbourne egyetlen durva mondattal intézte el Harry herceget

A fogyása miatt aggodalmat keltő Kelly Osbourne még ennél is kevésbé fogta vissza magát: 2023-ban egy podcastban egyszerűen „f***ing twatnak”, ami nagyjából annyit tesz, ki****tt s****fej.