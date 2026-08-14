Világsztárok mentek neki Harry hercegnek és Meghan Markle-nek: porig alázták őket

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban költözött Kaliforniába, hogy új életet kezdjen, és megteremtse az áhított pénzügyi függetlenséget. Azóta podcast, memoár, Netflix-műsor és életmódmárka is született körülöttük, ám a sikerek mellett a megalázás sem kerülte el a párt: több híresség egészen nyersen mondta el, mit gondol róluk.
- Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban intett búcsút a királyi család dolgozó tagjaként betöltött szerepének.
- A házaspár azóta saját karrierjének építésére koncentrál, ám több projektjük is komoly kritikákat kapott.
- Nemcsak a sajtóban, hanem a sztárvilágban is vannak, akik nyíltan nekimentek a sussexi párnak.
- Noel Gallagher és Kelly Osbourne különösen keményen fogalmazott Harry hercegről.
- Meghan Markle életmódguru-karrierjét pedig Martha Stewart vette célba.
Harry herceg és Meghan Markle több világsztártól is komoly kritikát kaptak
Nemrég Meghan Markle került kínos helyzetbe, amikor egy vörös szőnyeges eseményen látványosan levegőnek nézték. A kellemetlen jelenet azonban korántsem az első alkalom, amikor a sussexi párnak meg kellett tapasztalnia, hogy Hollywoodban sem rajong értük mindenki. Sőt, egyes sztárok ennél sokkal tovább mentek.
Harry herceg Noel Gallaghertől is megkapta a magáét
Noel Gallagher még a Liam Gallagherrel való kibékülése előtt beszélt Harry és Vilmos herceg elmérgesedett kapcsolatáról. Az Oasis sztárja egyértelműen a trónörökös oldalára állt, és saját testvérviszályához hasonlította a királyi fivérek konfliktusát.
„Vilmos herceg. Teljesen átérzem annak a ki***szott srácnak a fájdalmát. Van egy ki***szott öccse, aki ki***ottul össze-vissza fecseg olyan baromságokat, amikre egyszerűen nincs szükség. Szeretném azt hinni, hogy én mindig is olyan voltam, mint Vilmos” – fogalmazott a The Matt Morgan Podcastban.
Kelly Osbourne egyetlen durva mondattal intézte el Harry herceget
A fogyása miatt aggodalmat keltő Kelly Osbourne még ennél is kevésbé fogta vissza magát: 2023-ban egy podcastban egyszerűen „f***ing twatnak”, ami nagyjából annyit tesz, ki****tt s****fej.
Később árnyalta véleményét. Mint mondta, csalódott a párban, mert szerinte megvolt a lehetőségük arra, hogy rendkívül népszerűek legyenek, és valódi pozitív változást érjenek el, ehelyett azonban az „áldozati szerepet” választották. A királyi családból való távozásukat megértette, azt viszont már kevésbé, hogy utána folyamatosan arról beszéltek, milyen nehéz volt az életük.
Meghan Markle életmódguru-szerepét Martha Stewart sem vette be
A Meghan Markle körüli kritikák egyik legérdekesebb szereplője Martha Stewart. Az amerikai életmódguru már 2025-ben megjegyezte, reméli, hogy Meghan valóban tudja, miről beszél, mert számára a hitelesség és a szakértelem mindennél fontosabb. Egy évvel később még élesebben fogalmazott: szerinte nehezen követhető az út a színésznőtől a hercegnén át egészen a televíziós háztartási és életmódguruig.
Még Kardashianék is odaszúrtak a sussexi párnak
Kris Jenner 70. születésnapján részt vett Harry és Meghan is, az erről készült fotók pedig előbb felkerültek, majd gyorsan eltűntek Kim Kardashian és édesanyja Instagram-oldaláról. Kim később azt állította, eredetileg engedélyt kaptak a posztolásra, a pár azonban állítólag az emlékezés napja miatt meggondolta magát.
Kardashianék azt is megjegyezték, hogy Harry és Meghan ugyanazon a napon egy jótékonysági gálán is részt vettek, az ott készült fotókkal azonban már nem volt problémájuk. Az odaszúrás nem volt különösebben burkolt: úgy tűnt, szerintük a párnak inkább azzal volt baja, hogy bulizás és táncolás közben készültek róluk felvételek.
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