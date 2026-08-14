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Világsztárok mentek neki Harry hercegnek és Meghan Markle-nek: porig alázták őket

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Nagy Anna
2026.08.14.
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Harry herceg és felesége az elmúlt években nemcsak a brit királyi családdal vívott csatáik miatt kerültek a címlapokra. Harry herceg és Meghan Markle több világsztárnál is kihúzta a gyufát, és volt, aki egyáltalán nem válogatta meg a szavait.

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban költözött Kaliforniába, hogy új életet kezdjen, és megteremtse az áhított pénzügyi függetlenséget. Azóta podcast, memoár, Netflix-műsor és életmódmárka is született körülöttük, ám a sikerek mellett a megalázás sem kerülte el a párt: több híresség egészen nyersen mondta el, mit gondol róluk.

Harry herceg és Meghan Markle.
Harry herceg és Meghan Markle komoly kritikákat kapott több világsztártól is.
Forrás: Getty Images AsiaPac
  • Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban intett búcsút a királyi család dolgozó tagjaként betöltött szerepének.
  • A házaspár azóta saját karrierjének építésére koncentrál, ám több projektjük is komoly kritikákat kapott.
  • Nemcsak a sajtóban, hanem a sztárvilágban is vannak, akik nyíltan nekimentek a sussexi párnak.
  • Noel Gallagher és Kelly Osbourne különösen keményen fogalmazott Harry hercegről.
  • Meghan Markle életmódguru-karrierjét pedig Martha Stewart vette célba.

Harry herceg és Meghan Markle több világsztártól is komoly kritikát kaptak

Nemrég Meghan Markle került kínos helyzetbe, amikor egy vörös szőnyeges eseményen látványosan levegőnek nézték. A kellemetlen jelenet azonban korántsem az első alkalom, amikor a sussexi párnak meg kellett tapasztalnia, hogy Hollywoodban sem rajong értük mindenki. Sőt, egyes sztárok ennél sokkal tovább mentek.

Harry herceg Noel Gallaghertől is megkapta a magáét

Noel Gallagher még a Liam Gallagherrel való kibékülése előtt beszélt Harry és Vilmos herceg elmérgesedett kapcsolatáról. Az Oasis sztárja egyértelműen a trónörökös oldalára állt, és saját testvérviszályához hasonlította a királyi fivérek konfliktusát.

„Vilmos herceg. Teljesen átérzem annak a ki***szott srácnak a fájdalmát. Van egy ki***szott öccse, aki ki***ottul össze-vissza fecseg olyan baromságokat, amikre egyszerűen nincs szükség. Szeretném azt hinni, hogy én mindig is olyan voltam, mint Vilmos” – fogalmazott a The Matt Morgan Podcastban.

Noel Gallagher, az Oasis együttes zeneszerzője és énekese.
Noel Gallagher, az Oasis együttes zeneszerzője és énekese.
Forrás: PA Wire/Ian West/Northfoto

Kelly Osbourne egyetlen durva mondattal intézte el Harry herceget

A fogyása miatt aggodalmat keltő Kelly Osbourne még ennél is kevésbé fogta vissza magát: 2023-ban egy podcastban egyszerűen „f***ing twatnak”, ami nagyjából annyit tesz, ki****tt s****fej.

Később árnyalta véleményét. Mint mondta, csalódott a párban, mert szerinte megvolt a lehetőségük arra, hogy rendkívül népszerűek legyenek, és valódi pozitív változást érjenek el, ehelyett azonban az „áldozati szerepet” választották. A királyi családból való távozásukat megértette, azt viszont már kevésbé, hogy utána folyamatosan arról beszéltek, milyen nehéz volt az életük.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Kelly Osbourne attends the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by John Shearer/Getty Images for The Recording Academy)
Kelly Osbourne sem rejtette véka alá véleményét.
Forrás: Getty Images

Meghan Markle életmódguru-szerepét Martha Stewart sem vette be

A Meghan Markle körüli kritikák egyik legérdekesebb szereplője Martha Stewart. Az amerikai életmódguru már 2025-ben megjegyezte, reméli, hogy Meghan valóban tudja, miről beszél, mert számára a hitelesség és a szakértelem mindennél fontosabb. Egy évvel később még élesebben fogalmazott: szerinte nehezen követhető az út a színésznőtől a hercegnén át egészen a televíziós háztartási és életmódguruig.

Martha Stewart 2026. május 12-én.
Martha Stewart nem érti, hogy lett Meghan Markle-ből színésznő, majd hercegné, majd életmódguru.
Forrás: Chris Rodriguez /AdMedia /MediaPunch/Northfoto

Még Kardashianék is odaszúrtak a sussexi párnak

Kris Jenner 70. születésnapján részt vett Harry és Meghan is, az erről készült fotók pedig előbb felkerültek, majd gyorsan eltűntek Kim Kardashian és édesanyja Instagram-oldaláról. Kim később azt állította, eredetileg engedélyt kaptak a posztolásra, a pár azonban állítólag az emlékezés napja miatt meggondolta magát.

Kardashianék azt is megjegyezték, hogy Harry és Meghan ugyanazon a napon egy jótékonysági gálán is részt vettek, az ott készült fotókkal azonban már nem volt problémájuk. Az odaszúrás nem volt különösebben burkolt: úgy tűnt, szerintük a párnak inkább azzal volt baja, hogy bulizás és táncolás közben készültek róluk felvételek.

WASHINGTON, DC - APRIL 25: Reality television star and businesswoman Kim Kardashian attends a roundtable discussion on criminal justice reform hosted by Vice President Kamala Harris in the Roosevelt Room at the White House on April 25, 2024 in Washington, DC. The meeting included four of the sixteen people who had been convicted of non-violent drug offenses in the past and received clemency from President Joe Biden earlier this week. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
Kim Kardashiannél is kihúzta a gyufát Meghan Markle és Harry herceg.
Forrás: Getty Images

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