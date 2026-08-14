Nicole Kidman megtörte a csendet: 25 évvel a válásuk után mondta el, mit érzett Tom Cruise-zal kapcsolatban

Nicole Kidman ritkán beszél a Tom Cruise-zal kötött házasságáról, pláne arról, hogy miért féltették szerettei az akkor már befutott színésztől. A pár 25 éve elvált, a Kidman pedig elmondta, mit érzett, amikor hozzáment Hollywood egyik legnagyobb sztárjához, és miért nem érdekelte akkoriban, hogy a házassága milyen hatással lehet a karrierjére.

Nicole Kidman és Tom Cruie 11 évig voltak házasok.

Forrás: Patrick Davy

Nicole Kidman: „Őrülten beleszerettünk egymásba és kész”

Nicole Kidman és Tom Cruise 1990 karácsonyán házasodtak össze, ekkor Kidman mindössze 23 éves volt. A brit Vogue címlapján felismerhetetlenre retusált Nicole Kidman a magazinnak adott interjúban idézte fel a kapcsolatuk első időszakát. „Olyan fiatalon mentem férjhez. Hirtelen egy hatalmas filmsztár felesége lettem” − mondta és hozzátette, nem érezte furcsának vagy természetellenesnek, hogy ilyen fiatalon házasodott. „Teljesen természetesnek tűnt. Őrülten beleszerettünk egymásba és kész” − emlékezett vissza. Azt is felidézte, hogy a környezetében többen már akkor figyelmeztették: a házasság és az, hogy Cruise felesége lett, hatással lehet majd a pályafutására. „Emlékszem, az emberek azt mondták nekem: »Oké, de ez tényleg hatással lesz a karrieredre.« Én meg annyit mondtam: »Nem érdekel. Szerelmes vagyok. Meg akarok házasodni.«” − elevenített fel az akkori érzéseit.

„Teljesen természetesnek tűnt. Őrülten beleszerettünk egymásba és kész.”

Forrás: BEImages

Végül ő is szupersztár lett, az egész világ odavan érte

Bár Kidman akkoriban úgy érezte, akár a karrierjét is feladná a szerelemért, végül egészen másképp alakult a pályája. A színésznő az elmúlt évtizedekben Hollywood egyik elismert színésznőjévé vált: Oscar-díjat nyert, és eddig öt Oscar-jelölést is kapott.

A második válás sem volt könnyebb Nicole-nak

Cruise és Kidman kapcsolata a 90-es évek egyik legmeghatározóbb hollywoodi házassága volt. A pár két gyermeket fogadott örökbe – Conort és Isabellát –, és 2001-es szakításuk világszerte címlapokra került.

Akkori értesülések szerint a házasság felbomlásának egyik oka az volt, hogy Kidman nem volt hajlandó belépni a Szcientológia Egyházba.

Cruise később 2006-ban újra megházasodott: Katie Holmes-szal közös gyermekük, Suri, akivel Cruise nem tartja a kapcsolatot. A pár 2012-ben vált el, ekkor is azt pletykálták Tom szcientológa iránti vak elköteleződése áll a háttérben.