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Nicole Kidman megtörte a csendet: 25 évvel a válásuk után mondta el, mit érzett Tom Cruise-zal kapcsolatban

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Hatalmas szerelem volt, de 11 év után véget ért a házasság. Nicole Kidman azóta sem beszél sokat első exférjéről.

Nicole Kidman ritkán beszél a Tom Cruise-zal kötött házasságáról, pláne arról, hogy miért féltették szerettei az akkor már befutott színésztől. A pár 25 éve elvált, a Kidman pedig elmondta, mit érzett, amikor hozzáment Hollywood egyik legnagyobb sztárjához, és miért nem érdekelte akkoriban, hogy a házassága milyen hatással lehet a karrierjére.

Tom Cruise et Nicole Kidman Tom Cruise et Nicole Kidman Tom Cruise et Nicole Kidman au festival de Cannes 1988 Photo Patrick Davy Photo12/Patrick Davy (Photo by Patrick Davy / Photo12 via AFP)
Nicole Kidman és Tom Cruie 11 évig voltak házasok.
Forrás: Patrick Davy

Nicole Kidman:  „Őrülten beleszerettünk egymásba és kész”

Nicole Kidman és Tom Cruise 1990 karácsonyán házasodtak össze, ekkor Kidman mindössze 23 éves volt. A  brit Vogue címlapján felismerhetetlenre retusált Nicole Kidman a magazinnak adott interjúban idézte fel a kapcsolatuk első időszakát. „Olyan fiatalon mentem férjhez. Hirtelen egy hatalmas filmsztár felesége lettem” − mondta és hozzátette, nem érezte furcsának vagy természetellenesnek, hogy ilyen fiatalon házasodott. „Teljesen természetesnek tűnt. Őrülten beleszerettünk egymásba és kész” − emlékezett vissza. Azt is felidézte, hogy a környezetében többen már akkor figyelmeztették: a házasság és az, hogy Cruise felesége lett, hatással lehet majd a pályafutására. „Emlékszem, az emberek azt mondták nekem: »Oké, de ez tényleg hatással lesz a karrieredre.« Én meg annyit mondtam: »Nem érdekel. Szerelmes vagyok. Meg akarok házasodni.«” − elevenített fel az akkori érzéseit. 

„Teljesen természetesnek tűnt. Őrülten beleszerettünk egymásba és kész.” 
„Teljesen természetesnek tűnt. Őrülten beleszerettünk egymásba és kész.” 
Forrás: BEImages

Végül ő is szupersztár lett, az egész világ odavan érte

Bár Kidman akkoriban úgy érezte, akár a karrierjét is feladná a szerelemért, végül egészen másképp alakult a pályája. A színésznő az elmúlt évtizedekben Hollywood egyik elismert színésznőjévé vált: Oscar-díjat nyert, és eddig öt Oscar-jelölést is kapott.

A második válás sem volt könnyebb Nicole-nak

Cruise és Kidman kapcsolata a 90-es évek egyik legmeghatározóbb hollywoodi házassága volt. A pár két gyermeket fogadott örökbe – Conort és Isabellát –, és 2001-es szakításuk világszerte címlapokra került. 

Akkori értesülések szerint a házasság felbomlásának egyik oka az volt, hogy Kidman nem volt hajlandó belépni a Szcientológia Egyházba.

Cruise később 2006-ban újra megházasodott: Katie Holmes-szal közös gyermekük, Suri, akivel Cruise nem tartja a kapcsolatot. A pár 2012-ben vált el, ekkor is azt pletykálták Tom szcientológa iránti vak elköteleződése áll a háttérben. 

Nicole Kidman és Keith Urban kapcsolata 2005-ben kezdődött, és közel két évtizedig tartott.  2006 júniusában házasodtak össze Sydneyben, a Manlyben található Cardinal Cerretti Memorial Chapelben. Két lányuk született: Sunday Rose 2008-ban, Faith Margaret pedig 2010-ben. A kapcsolatuknak már a kezdetén komoly próbatétellel kellett szembenéznie: Urban a házasságuk első hónapjaiban rehabilitációra vonult be alkoholproblémák miatt. Kidman támogatta őt a felépülésben, Urban pedig később többször is arról beszélt, hogy a felesége kulcsszerepet játszott abban, hogy változtatni tudjon az életén. Ennek ellenére 2025 szeptemberében bejelentették, hogy különválnak. Kidman 2025. szeptember 30-án nyújtotta be a válókeresetet, az iratok szerint kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva. 

Nicole Kidman nem tudta megmenteni házasságát Keith Urbannel.
Nicole Kidman nem tudta megmenteni a második házasságát.
Forrás: NurPhoto

A kapcsolatuk felbomlásáról több beszámoló is azt írta, hogy a döntést Keith Urban hozta meg, miközben Kidman megpróbálta egyben tartani a családot. 

A válást 2026. január 6-án véglegesítették. A brit Vogue-interjúban Kidman arról is beszélt, milyen érzés volt átélni a második válását. Azt mondta, hogy bár korábban már megtapasztalta a házasság felbomlását Tom Cruise-zal, a mostani szakítás sem lett könnyebb attól, hogy egyszer már keresztülment rajta.

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