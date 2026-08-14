Még mindig cumizik a gyerek? Ekkortól már komolyan kell venni a leszoktatást, mert gondot okozhat

A szopási reflex már születés előtt jelen van: egyes babák az anyaméhben is szopják az ujjukat. A szopás nemcsak a táplálkozásban játszik szerepet, hanem nyugtató hatása is lehet, ezért teljesen érthető, hogy a cumi sok családban gyorsan nélkülözhetetlen kellékké válik. A gyereknevelés egyik nehéz kérdése azonban éppen az, hogy ami néhány hónapos korban segítséget jelent, arról mikor és hogyan érdemes lemondani.

Mikor kell leszoktatni a kicsit a cumizásról? Szakértők válaszoltak.

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A cumi csecsemőkorban megnyugtathatja a babát, hosszú távú használata azonban már problémákat okozhat.

A fogak védelme érdekében a leszoktatást érdemes még 2 éves kor előtt elkezdeni.

Az ujjszopás és a cumizás is befolyásolhatja a fogak és a szájpadlás fejlődését, ha túl sokáig fennmarad.

A leszoktatás során a büntetés helyett a fokozatosság és a pozitív megerősítés lehet célravezető.

Miért szeretik ennyire a babák a cumit?

A kisbabák erős szopási reflexszel születnek, ezért a szopás önmagában is megnyugtathatja őket. A cumi emiatt segíthet egy nyűgös baba megnyugtatásában, elalváskor, de akár átmeneti figyelemelterelést is jelenthet például oltás vagy vérvétel során. Repüléskor a szopás a légnyomásváltozás okozta kellemetlenséget is enyhítheti.

A cumizásnak ráadásul lehet egy különösen fontos előnye is: a Mayo Clinic összefoglalója szerint az alváskor használt cumi csökkentheti a hirtelen csecsemőhalál, vagyis a SIDS kockázatát.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a sírásra minden alkalommal a cumi kell hogy legyen a válasz. Előfordulhat, hogy egy kisbaba testhelyzet-változtatással, ringatással vagy más módon is megnyugtatható.

Cumi hány éves korig? Nem érdemes túl sokáig várni a leszoktatással

Az, hogy a cumi hány éves korig maradhat egy baba életének része anélkül, hogy problémát okozna, sok szülőt foglalkoztat. Szakértők szerint az első évben a cumihasználat általában nem okoz tartós fogászati problémát, a hosszú ideig fennmaradó szokás azonban már a fogak helyzetére is hatással lehet.

A kutatások alapján a káros fogászati hatások már 2 éves kor körül elkezdődhetnek,

ezért a Mayo Clinic azt javasolja, hogy a fogak védelme érdekében a leszoktatást még a második születésnap előtt érdemes megkezdeni. A cumihasználat korábbi, 6–12 hónapos kor közötti csökkentése a középfülgyulladás kockázatának mérséklésében is szerepet játszhat.