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Még mindig cumizik a gyerek? Ekkortól már komolyan kell venni a leszoktatást, mert gondot okozhat

gyereknevelés cumi szokás
Nagy Anna
2026.08.14.
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A cumizás a kisbabák számára természetes megnyugvási mód lehet, ám nem mindegy, meddig marad a mindennapok része. A cumi hosszú távú használata ugyanis már a fogak fejlődésére is hatással lehet. De mikor érdemes elkezdeni a leszoktatást, és vajon jobb választás-e az ujjszopás?

A szopási reflex már születés előtt jelen van: egyes babák az anyaméhben is szopják az ujjukat. A szopás nemcsak a táplálkozásban játszik szerepet, hanem nyugtató hatása is lehet, ezért teljesen érthető, hogy a cumi sok családban gyorsan nélkülözhetetlen kellékké válik. A gyereknevelés egyik nehéz kérdése azonban éppen az, hogy ami néhány hónapos korban segítséget jelent, arról mikor és hogyan érdemes lemondani.

Mikor kell leszoktatni a kicsit a cumizásról? Szakértők válaszoltak.
Mikor kell leszoktatni a kicsit a cumizásról? Szakértők válaszoltak.
Forrás: 123rf.com
  • A cumi csecsemőkorban megnyugtathatja a babát, hosszú távú használata azonban már problémákat okozhat.
  • A fogak védelme érdekében a leszoktatást érdemes még 2 éves kor előtt elkezdeni.
  • Az ujjszopás és a cumizás is befolyásolhatja a fogak és a szájpadlás fejlődését, ha túl sokáig fennmarad.
  • A leszoktatás során a büntetés helyett a fokozatosság és a pozitív megerősítés lehet célravezető.

Miért szeretik ennyire a babák a cumit?

A kisbabák erős szopási reflexszel születnek, ezért a szopás önmagában is megnyugtathatja őket. A cumi emiatt segíthet egy nyűgös baba megnyugtatásában, elalváskor, de akár átmeneti figyelemelterelést is jelenthet például oltás vagy vérvétel során. Repüléskor a szopás a légnyomásváltozás okozta kellemetlenséget is enyhítheti.

A cumizásnak ráadásul lehet egy különösen fontos előnye is: a Mayo Clinic összefoglalója szerint az alváskor használt cumi csökkentheti a hirtelen csecsemőhalál, vagyis a SIDS kockázatát.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a sírásra minden alkalommal a cumi kell hogy legyen a válasz. Előfordulhat, hogy egy kisbaba testhelyzet-változtatással, ringatással vagy más módon is megnyugtatható.

Cumi hány éves korig? Nem érdemes túl sokáig várni a leszoktatással

Az, hogy a cumi hány éves korig maradhat egy baba életének része anélkül, hogy problémát okozna, sok szülőt foglalkoztat. Szakértők szerint az első évben a cumihasználat általában nem okoz tartós fogászati problémát, a hosszú ideig fennmaradó szokás azonban már a fogak helyzetére is hatással lehet.

A kutatások alapján a káros fogászati hatások már 2 éves kor körül elkezdődhetnek, 

ezért a Mayo Clinic azt javasolja, hogy a fogak védelme érdekében a leszoktatást még a második születésnap előtt érdemes megkezdeni. A cumihasználat korábbi, 6–12 hónapos kor közötti csökkentése a középfülgyulladás kockázatának mérséklésében is szerepet játszhat.

Más szakmai ajánlások valamivel későbbi határt szabnak: az American Academy of Pediatric Dentistry szerint 3 éves korig érdemes elhagyni a cumit. A lényeg tehát nem az, hogy egyik napról a másikra eltűnjön a baba életéből, hanem hogy a cumizás ne maradjon hosszú éveken át rendszeres szokás.

One child small caucasian girl little toddler with nipple pacifier playing at the table at home alone childhood growing up concept copy space
Forrás: Shutterstock

Miért nem jó a cumi, ha túl sokáig használja a gyerek?

Az egyik legfontosabb ok a fogak és a szájüreg fejlődése. A tartós cumizás hozzájárulhat ahhoz, hogy a fogak ne megfelelően helyezkedjenek el, és hatással lehet a szájpadlás, illetve az állcsont fejlődésére is.

Az egyik lehetséges probléma a nyitott harapás, amikor a felső és alsó elülső fogak összezáráskor nem találkoznak megfelelően. Ha azonban a szokás kellően korán megszűnik, a gyermek növekedésével bizonyos eltérések maguktól is rendeződhetnek.

A cumihoz való erős ragaszkodás az alvást is megnehezítheti. Ha a baba kizárólag cumival tud visszaaludni, annak kiesése után éjszaka felébredhet, és a szülő segítségére lehet szüksége. A tartós cumihasználat emellett a középfülgyulladás magasabb kockázatával is összefüggésbe hozható.

Ujjszopás vagy cumi: melyikről könnyebb leszokni?

Az ujjszopás vagy cumi kérdésében nincs egyértelműen rosszabb választás. Mindkettő természetes önnyugtató módszer lehet, és rövid távon egyik szokás sem feltétlenül károsítja a kisgyerek fogait.

Az ujjszopásnál ugyanakkor különösen sokat számít, milyen gyakran, milyen erősen és mennyi ideig csinálja a gyermek. 

A hosszan tartó, intenzív ujjszopás hatással lehet a fogak helyzetére és a szájpadlás formájára, valamint hozzájárulhat például nyitott vagy keresztharapás kialakulásához. A kockázat különösen akkor válik fontossá, amikor elkezdenek előtörni a maradó fogak.

A cumi ebből a szempontból rendelkezik egy nagyon praktikus előnnyel: el lehet venni. Az ujj viszont mindig „kéznél van”, így az ujjszopás sokkal makacsabb szokássá válhat. Az erről való leszoktatás ezért nehezebb lehet, mint a cumi elhagyása.

Az ujjszopás is az önmegnyugtatás egy eszköze.
Az ujjszopás is az önmegnyugtatás egy eszköze.
Forrás: Shutterstock

Az ujjszopásnál más lehet az ideális időpont

Az ujjszopást nem feltétlenül kell már egészen kicsi korban mindenáron megszüntetni. A Mayo Clinic szerint 2 éves kor alatt nem érdemes túl nagy nyomást helyezni a gyermekre, hiszen az ujjszopás ebben az életkorban megnyugvást adhat, és általában még nem károsítja a fogakat.

A fogászati kockázat akkor válik jelentősebbé, amikor megjelennek a maradó fogak. 

Ötéves kor után a továbbra is rendszeresen ujjukat szopó gyerekeknél már nagyobb lehet a fogazat és a szájpadlás elváltozásának veszélye.

Ráadásul egy korábban már elhagyott szokás is visszatérhet. Ha a gyerek feszült vagy aggódik, ismét elkezdheti szopni az ujját, hiszen számára ez továbbra is a megnyugvás egyik eszköze lehet.

A leszoktatás nem büntetés: ezek a módszerek segíthetnek

Akár cumiról, akár ujjszopásról van szó, a leszoktatás során érdemes kerülni a megszégyenítést, a szidást és a folyamatos kritikát. A túlzott nyomás akár hátráltathatja is a folyamatot.

Cumizásnál jó első lépés lehet a használat fokozatos korlátozása. 

A gyerek például eleinte csak elalváshoz vagy az ágyában kaphatja meg, később pedig tovább szűkíthető azoknak a helyzeteknek a köre, amikor szüksége van rá. A megnyugtató funkciót részben átveheti egy kedvenc plüssállat vagy takaró is.

Az ujjszopásnál érdemes megfigyelni, mi váltja ki a viselkedést. 

Ha a gyerek elsősorban fáradtság, szomorúság vagy feszültség esetén nyúl az ujjához, ölelés, megnyugtató szavak vagy egy kedvenc tárgy is segíthet.

A pozitív megerősítés mindkét esetben hasznosabb lehet a büntetésnél. Meg lehet dicsérni a gyereket, amikor nem kéri a cumit vagy nem szopja az ujját, nagyobbaknál pedig matricás naptárral és kisebb jutalmakkal is követhető a haladás. Érdemes először könnyen teljesíthető célokat kitűzni.

Ha a gyerek automatikusan kezdi szopni az ujját, elég lehet egy kedves emlékeztető is. A cél nem az, hogy rosszul érezze magát a szokása miatt, hanem hogy fokozatosan más megnyugtatási módokat találjon.

Mikor érdemes fogorvos segítségét kérni?

Ha a cumizás vagy az ujjszopás hosszú ideig fennmarad, esetleg a szülő változást észlel a fogak állásában, érdemes fogorvossal egyeztetni. Egyes gyerekekre ráadásul jobban hat, ha nem a szülő, hanem a fogorvos magyarázza el nekik, miért lenne ideje elhagyni a szokást.

Ha pedig az otthoni próbálkozások nem vezetnek eredményre, nem érdemes egyre nagyobb konfliktust teremteni a kérdésből. A gyermekorvos, a fogorvos vagy más egészségügyi szakember személyre szabott segítséget adhat a leszoktatáshoz.

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