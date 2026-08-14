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Cristiano Ronaldo bebiztosította magát: esküvői szerződés íratott alá Georginával, és a fényűző lagzi is elmaradt

Cristiano Ronaldo/Instagram -
ceremónia esküvő Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo
Nagy Anna
2026.08.14.
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Tíz év után hivatalosan is összekötötte az életét Georgina Rodríguezzel, ám a ceremónia jóval szűkebb körű volt, mint azt sokan várhatták. Cristiano Ronaldo esküvője mindössze négy tanú és a pár gyerekei előtt zajlott, a futballsztár édesanyja és testvérei sem voltak jelen.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez esküvőjét korábban számos találgatás övezte, többek között az is felmerült, hogy Madeirán, a Funchali székesegyházban házasodhatnak össze. Végül azonban egészen más forgatókönyv valósult meg: Cristiano Ronaldo esküvőjét Cascaisban, a pár mintegy 30 millió font értékű villájában tartották augusztus 11-én, délután fél kettőkor.

Georgina Rodríguez és Cristiano Ronaldo esküvője augusztus 11-én vlt, otthonukban házasodtak össze.
Georgina Rodríguez és Cristiano Ronaldo esküvője augusztus 11-én volt, otthonukban házasodtak össze.
Forrás: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images
  • Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez augusztus 11-én házasodtak össze.
  • Egy évvel az eljegyzésük után tartották a titkos ceremóniát. 
  • Cristiano Ronaldo édesanyja sem vett részt az esküvőn.
  • A focista bebiztosította magát az esküvő előtt egy nappal: házasssági szerződést íratott alá Georgina Rodríguezzel.

Mindössze négy tanú volt jelen Cristiano Ronaldo esküvőjén

Az augusztus 11-ei polgári szertartás valóban rendkívül intim lehetett, hiszen a pár gyerekei mellett csupán négy tanú vett részt rajta. Georgina Rodríguez nővére, Ivana, Cristiano Ronaldo régi barátja, Miguel Paixao, valamint egy spanyol házaspár, Jose Rodriguez Sangil és Monica Goncalez Martinez volt jelen. A portugál sajtó Jose Rodriguez Sangilt spanyol ékszerészként említette. A ceremónia megtartásához Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira anyakönyvvezető Portóból utazott Cascaisba.

A házassági anyakönyvi kivonat szerint a szertartást Ronaldo újonnan épített, hatalmas otthonában tartották, amely Cascais előkelő Quinta da Marina lakónegyedében található.

A dokumentumban a 41 éves Cristiano Ronaldo teljes neve, születési helye és szüleinek neve is szerepel, köztük néhai édesapjáé, Jose Dinisé. Ugyanígy feltüntették a 32 éves Georgina Rodríguez adatait is: teljes nevét Georgina Luisa Rodriguez Hernandezként rögzítették, születési helyeként pedig Buenos Airest jelölték meg.

Cristiano Ronaldo édesanyja sem volt ott a ceremónián

Cristiano Ronaldo esküvőjének egyik legmeglepőbb részlete, hogy a futballsztár szűkebb családjából a gyerekei mellett senki nem vett részt a szertartáson. Édesanyja, Dolores Aveiro, valamint három testvére, Hugo, Elma és Katia sem volt jelen.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy Dolores ne örült volna fia házasságának.

 Miután Ronaldo a közösségi médiában bejelentette az esküvőt, édesanyja egy szív emojival reagált a posztra, ezzel nyilvánosan is áldását adva a frigyre.

A pár az Instagramon tudatta házasságuk hírét egy a jegygyűrűiket is megmutató fotóval. Ronaldo csapata pedig megerősítette, hogy a ceremóniára augusztus 11-én, Cascaisban került sor.

Georgina Rodríguez esküvője egy évvel az eljegyzés után jött el

Különleges jelentősége van az időpontnak is: Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez pontosan egy évvel azután házasodott össze, hogy a közösségi médiában bejelentették az eljegyzésüket. Kapcsolatuk ekkor már egy évtizedes múltra tekintett vissza.

Georgina Rodríguez esküvője tehát nem nagyszabású, sztárokkal teli esemény lett, hanem szűk körű polgári szertartás, amelyet a pár új otthonában tartottak.

Korábban olyan hírek is napvilágot láttak, amelyek szerint a pár Ronaldo szülőföldjén, Madeirán, a Funchali székesegyházban tarthatja az esküvőjét. Ezek a találgatások végül valótlannak bizonyultak, de a rajongókat annyira meggyőzték, hogy egy másik párt rohantak le, amit Ronaldo nem hagyott szó nélkül.

Házassági szerződést is kötött Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez

A házasságkötést egy fontos jogi lépés is megelőzte. A pár augusztus 10-én, vagyis mindössze egy nappal az esküvő előtt egy Lisszaboni közjegyzői irodában házassági szerződést írt alá.

Ennek értelmében a házasságkötés előtt megszerzett vagyonukat továbbra is külön kezelik. A házasság után mindketten megtartják korábbi nevüket is.

Az esküvő után Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez visszatért Szaúd-Arábiába, ahol a portugál futballsztár az Al Nassr játékosaként készül az új szezon kezdetére – írja a Daily Mail.

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