Cristiano Ronaldo bebiztosította magát: esküvői szerződés íratott alá Georginával, és a fényűző lagzi is elmaradt

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez esküvőjét korábban számos találgatás övezte, többek között az is felmerült, hogy Madeirán, a Funchali székesegyházban házasodhatnak össze. Végül azonban egészen más forgatókönyv valósult meg: Cristiano Ronaldo esküvőjét Cascaisban, a pár mintegy 30 millió font értékű villájában tartották augusztus 11-én, délután fél kettőkor.

Georgina Rodríguez és Cristiano Ronaldo esküvője augusztus 11-én volt, otthonukban házasodtak össze.

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Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez augusztus 11-én házasodtak össze.

Egy évvel az eljegyzésük után tartották a titkos ceremóniát.

Cristiano Ronaldo édesanyja sem vett részt az esküvőn.

A focista bebiztosította magát az esküvő előtt egy nappal: házasssági szerződést íratott alá Georgina Rodríguezzel.

Mindössze négy tanú volt jelen Cristiano Ronaldo esküvőjén

Az augusztus 11-ei polgári szertartás valóban rendkívül intim lehetett, hiszen a pár gyerekei mellett csupán négy tanú vett részt rajta. Georgina Rodríguez nővére, Ivana, Cristiano Ronaldo régi barátja, Miguel Paixao, valamint egy spanyol házaspár, Jose Rodriguez Sangil és Monica Goncalez Martinez volt jelen. A portugál sajtó Jose Rodriguez Sangilt spanyol ékszerészként említette. A ceremónia megtartásához Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira anyakönyvvezető Portóból utazott Cascaisba.

A házassági anyakönyvi kivonat szerint a szertartást Ronaldo újonnan épített, hatalmas otthonában tartották, amely Cascais előkelő Quinta da Marina lakónegyedében található.

A dokumentumban a 41 éves Cristiano Ronaldo teljes neve, születési helye és szüleinek neve is szerepel, köztük néhai édesapjáé, Jose Dinisé. Ugyanígy feltüntették a 32 éves Georgina Rodríguez adatait is: teljes nevét Georgina Luisa Rodriguez Hernandezként rögzítették, születési helyeként pedig Buenos Airest jelölték meg.

Cristiano Ronaldo édesanyja sem volt ott a ceremónián

Cristiano Ronaldo esküvőjének egyik legmeglepőbb részlete, hogy a futballsztár szűkebb családjából a gyerekei mellett senki nem vett részt a szertartáson. Édesanyja, Dolores Aveiro, valamint három testvére, Hugo, Elma és Katia sem volt jelen.