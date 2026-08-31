Elköltözik Magyarországról a népszerű műsorvezető: Miller Dávid távoli országban találna újra magára

Az utóbbi években a Reggeli mellett az X-Faktor, és az Éden Hotel műsorvezetőjeként is dolgozott Miller Dávid, közben a Sztárboxra is komolyan készült. Most azonban úgy döntött, visszavesz: 2026-ban már az X-Faktorban sem láthatjuk, és a közösségi oldalain is jóval ritkábban jelentkezett.

Miller Dávid Thaiföldre költözik

Forrás: Borsonline

Elárulta, hogy nem véletlenül húzódott háttérbe: „Na, tudom, egy kicsit elhanyagoltam mostanában ezeket a felületeket, de megvolt rá az okom (...) Sokan kérdezték, hogy most, hogy nincs X, nincs TV, akkor mi lesz? És válaszom mindig volt rá, de belül talán kicsit aggódtam, hogy valóban, mi lesz?!”

Miller Dávid évek óta érezte, hogy változtatnia kell

A műsorvezető azt mondja, körülbelül öt éve érzi úgy, hogy szüksége lenne egy komolyabb lelki „nagytakarításra”, de eddig mindig csak rövidebb időkre tudott kiszakadni a megszokott tempóból.

Kb. 5 éve mondom, hogy egy kicsit szükségem lenne egy deep cleaningre, és néha 1 hétre, néha 3 hétre sikerült is kiszakadnom, de igazából csak dobáltam a szennyest egyik sarokból a másikba. Rá kellett jönnöm arra is, hogy nem mindenki azért volt az életemben, hogy segítsen szennyest mosni, inkább raktak a kosárba még többet...

Ekkor jutott arra, hogy nem néhány nap pihenésre, hanem alapvető változásra van szüksége: „Szóval arra jutottam, hogy ha tényleg azt szeretném csinálni, amit szeretnék csinálni, akkor előtte bele kell állni a nagytakarításba.”

Miller Dávid Thaiföldre költözik: öt évre szóló vízumot kapott

A költözés előkészítése hónapokig tartott. Miller Dávid februárban még szinte kivitelezhetetlennek látta a tervet, tavaszra azonban egyre közelebb került a megvalósításhoz: „Ez februárban lehetetlennek, áprilisban már reálisnak, de nagyon nehéznek, aztán májusban már egyre közelebbinek tűnt, mire júniusban több hónapnyi iratgyűjtés és több mint 250 oldalnyi pdf után megkaptam az 5 évre szóló DTV Muay Thai vízumomat.”

Thaiföldön a Kombat Group edzőterméhez csatlakozott, ahol szeptember 1-jén kezdi meg kétszer hat hónapos thai boksz felkészülését.

„Emellett lakást kell találni, bankszámlát kell nyitni, anyagi tervet kell készíteni, tudatosabban kell viselnem kicsit a dolgaimat, és ami a legfontosabb, hogy egy kicsit ténylegesen le kell halkuljak” – írta.