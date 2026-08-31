Egy informátor a Daily Beastnek árulta el, hogy Károly király „informálisan arra bátorította” Harry herceget, hogy térjen vissza családjával az Egyesült Királyságba. „Károly úgy gondolja, hogy a királyi család egységben erősebb” – mondta a forrás.

Károly király bátorította Harry herceget, hogy térjenek vissza Angliába

Forrás: Nancy Kaszerman / ZUMA Press Wire / Northfoto

Hozzátette, Károly vallásos meggyőződése is szerepet játszhatott a döntésben, de ennél fontosabb volt a család jövője.

„Végső soron ez stratégiai döntés volt a család érdekében. A patthelyzetet fel kellett oldani.”

Harry herceg jogi ügyeinek is le kellett zárulniuk

A forrás szerint Károly tervei addig nem haladhattak előre, amíg Harry különböző jogi vitái nem rendeződtek. Úgy véli, rendkívül valószínűtlen, hogy a herceg fellebbezne a Daily Mail kiadójával szemben elveszített polgári perében. Arról továbbra sincs egyértelmű információ, hogyan fogadta Vilmos herceg apja döntését, és mennyire ért egyet azzal, hogy Harry és Meghan ismét szorosabban kötődjön Nagy-Britanniához. A forrás ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Vilmos herceg és a monarchia jövője továbbra is az uralkodó „legfontosabb prioritása”.

Sajtóinformációk szerint a környéken élők kíváncsian várják a Sussex házaspárt. Sokan egyszerűen alig várják, hogy kiderüljön, Meghan valóban olyan borzalmas-e, amilyennek mindenki beállítja.

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