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Durva fordulatot vesz az időjárás: jégeső és 90 km/órás széllökések is jöhetnek

előrejelzés időjárás zápor
Nagy Anna
2026.08.31.
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A nyárias hőség mellé hétfőn egyre több helyen érkezhetnek zivatarok, és ez még nem minden. Az időjárás több térségben is 180 fokos fordulatot vesz.

A hét első napján még sok napsütésre és 30–35 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk, ám az időjárás-előrejelzés szerint délutántól északnyugat felől határozott változás kezdődik. Előbb a Dunántúlon, majd az ország középső részén is megjelenhetnek a záporok, zivatarok.

Hétvégi időjárás: erre számíthatunk.
Időjárás-előrejelzés: heves zivatarok érkeznek.
Forrás: 123rf.com

Jégesőt és viharos szelet hozhat az időjárás

A déli óráktól főként a Dunántúlon, azon belül is a Kisalföldön nő meg a zivatar kialakulásának esélye. A viharokat 60–80 km/órás széllökések és néhol 2 centiméternél kisebb átmérőjű jégeső kísérheti.

A Dunántúl déli részén késő délután és este intenzívebb zivatar sem kizárt, amelynél a széllökések elérhetik a 75–90 km/órát. Estétől a középső, majd a délkeleti és keleti országrészben is egyre több helyen alakulhat ki zivatar. Délkeleten lokálisan 20–30 milliméter csapadék is lehullhat – írja a HungaroMet.

Éjszaka sem ér véget a viharos idő

Hétfő estétől kedd reggelig többfelé jöhet zápor és zivatar, az intenzívebb gócokat felhőszakadás és erősen viharos széllökések kísérhetik. Hajnalra északnyugat felől csökken a csapadékhajlam, 14–21 fokig hűl a levegő.

Kedden már többnyire gyengén felhős idő és 27–32 fok várható, csak néhol fordulhat elő zápor. Szerdán is sok napsütés ígérkezik, estefelé azonban a Nyugat-Dunántúlra ismét besodródhat egy-egy zápor vagy zivatar.

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