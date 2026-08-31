Küszöbön a letartóztatás: váratlan fordulat történt JonBenét Ramsey gyilkossági ügyében

JonBenét Ramsey holttestét 1996. december 26-án találták meg szülei, John és Patsy Ramsey coloradói, boulderi házának pincéjében. A gyermek szépségversenyeken is szerepelt, meggyilkolása hatalmas sajtóvisszhangot váltott ki. A tettest azóta sem találták meg.

JonBenét Ramsey gyilkosát végre megtalálhatják

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JonBenét édesapja, a most 82 éves John Ramsey szerint nemrég egy „azonosítatlan férfitól” származó DNS-t mutattak ki azon az eszközön, amellyel lányát megkínozták és megfojtották.

Új DNS-technológiával keresnék JonBenét Ramsey gyilkosát

John Ramsey azt szeretné, ha a nyomozók igazságügyi genetikai genealógiát, vagyis FGG-technológiát alkalmaznának a minta vizsgálatához. Ez a módszer genetikai adatbázisok és rokonsági kapcsolatok segítségével olyan esetekben is elvezethet egy ismeretlen személyhez, amikor közvetlen egyezést korábban nem találtak.

„A boulderi rendőrfőnökkel és az ügyésszel tartott legutóbbi találkozómon határozottan arra kértem őket, hogy kérjék valamelyik élvonalbeli magánlabor segítségét, és alkalmazzák az igazságügyi genetikai genealógiát” – mondta Ramsey. Szerinte ez az új módszer óriási áttörést hozhat azokban a bűnügyekben, amelyekben rendelkezésre áll az elkövető DNS-e.

Az apa elmondása szerint a boulderi rendőrök azt közölték vele, hogy „minden eddiginél optimistábbak” a lánya gyilkosának megtalálását illetően.

Egy magánnyomozó szerint hamarosan letartóztatás jöhet

David Mittelman, a genetikai genealógiára szakosodott Othram alapítója és vezérigazgatója szerint még akkor is lehet esély az eredményre, ha a korábban rendelkezésre álló DNS-minta jelentős részét már felhasználták.

„A DNS-technológia egészen más, mint néhány évvel ezelőtt. Ha maradt még DNS, ma már nincs szükség akkora mennyiségre ahhoz, hogy komoly eredményeket lehessen elérni” – mondta.

Mittelman, aki 2018-ban feleségével, Kristennel alapította a céget, korábban úgy fogalmazott: ha a Ramsey-ügyben továbbra is rendelkezésre áll megfelelő bizonyíték, határozottan javasolná a nyomozóknak ennek a módszernek az alkalmazását.

Jason Jensen ismert magánnyomozó ennél is tovább ment. Szerinte hamarosan komoly fejlemény történhet, mert úgy gondolja, hogy „a gyilkosságot már megoldották, és küszöbön áll a letartóztatás”.