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Küszöbön a letartóztatás: váratlan fordulat történt JonBenét Ramsey gyilkossági ügyében

rejtély letartóztatás JonBenét Ramsey
Horváth Angéla
2026.08.31.
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Csaknem harminc éve próbálják kideríteni, ki ölte meg a hatéves JonBenét Ramsey-t, az Egyesült Államok egyik legismertebb megoldatlan bűnügyében azonban most új remény csillant fel. A kislány édesapja szerint a nyomozók úgy érzik, minden eddiginél közelebb kerülhettek a gyilkos azonosításához.

JonBenét Ramsey holttestét 1996. december 26-án találták meg szülei, John és Patsy Ramsey coloradói, boulderi házának pincéjében. A gyermek szépségversenyeken is szerepelt, meggyilkolása hatalmas sajtóvisszhangot váltott ki. A tettest azóta sem találták meg.

JonBenét Ramsey gyilkosát végre megtalálhatják
JonBenét Ramsey gyilkosát végre megtalálhatják
Forrás: Getty Images

JonBenét édesapja, a most 82 éves John Ramsey szerint nemrég egy „azonosítatlan férfitól” származó DNS-t mutattak ki azon az eszközön, amellyel lányát megkínozták és megfojtották.

Új DNS-technológiával keresnék JonBenét Ramsey gyilkosát

John Ramsey azt szeretné, ha a nyomozók igazságügyi genetikai genealógiát, vagyis FGG-technológiát alkalmaznának a minta vizsgálatához. Ez a módszer genetikai adatbázisok és rokonsági kapcsolatok segítségével olyan esetekben is elvezethet egy ismeretlen személyhez, amikor közvetlen egyezést korábban nem találtak.

„A boulderi rendőrfőnökkel és az ügyésszel tartott legutóbbi találkozómon határozottan arra kértem őket, hogy kérjék valamelyik élvonalbeli magánlabor segítségét, és alkalmazzák az igazságügyi genetikai genealógiát” – mondta Ramsey. Szerinte ez az új módszer óriási áttörést hozhat azokban a bűnügyekben, amelyekben rendelkezésre áll az elkövető DNS-e.

Az apa elmondása szerint a boulderi rendőrök azt közölték vele, hogy „minden eddiginél optimistábbak” a lánya gyilkosának megtalálását illetően.

Egy magánnyomozó szerint hamarosan letartóztatás jöhet

David Mittelman, a genetikai genealógiára szakosodott Othram alapítója és vezérigazgatója szerint még akkor is lehet esély az eredményre, ha a korábban rendelkezésre álló DNS-minta jelentős részét már felhasználták.

„A DNS-technológia egészen más, mint néhány évvel ezelőtt. Ha maradt még DNS, ma már nincs szükség akkora mennyiségre ahhoz, hogy komoly eredményeket lehessen elérni” – mondta.

Mittelman, aki 2018-ban feleségével, Kristennel alapította a céget, korábban úgy fogalmazott: ha a Ramsey-ügyben továbbra is rendelkezésre áll megfelelő bizonyíték, határozottan javasolná a nyomozóknak ennek a módszernek az alkalmazását.

Jason Jensen ismert magánnyomozó ennél is tovább ment. Szerinte hamarosan komoly fejlemény történhet, mert úgy gondolja, hogy „a gyilkosságot már megoldották, és küszöbön áll a letartóztatás”.

JonBenét Ramsay szülei is gyanúba kerültek

A nyomozás egy korábbi szakaszában John Ramsey és felesége, Patsy is a gyanúsítottak között szerepelt. Patsy 2006-ban petefészekrákban halt meg, így soha nem tudhatja már meg, ki ölte meg a lányát.

John Ramsey korábban arról beszélt, mennyire megviselte, ahogyan feleségét kezelték a hatóságok: „Úgy támadták, mintha valami gonosz anya lenne, közben nem tudta megvédeni magát. Csodálatos ember volt. Csodálatos anya volt, mind a saját gyermekei, mind az én gyermekeim számára, akiknek mostohaanyja volt.”

Netflix-sorozat is készül a gyilkosságról

JonBenét Ramsey történetét hamarosan filmre viszik, a Netflix már dolgozik a The Murder of JonBenét Ramsey című sorozaton. A nyolcrészes minisorozatban Clive Owen alakítja John Ramsey-t, míg JonBenét édesanyját, Patsyt Melissa McCarthy játssza. A Netflix szerint a sorozat azt mutatja be, hogyan „ejtette rabul és osztotta meg az egész országot” a hatéves kislány meggyilkolása.

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