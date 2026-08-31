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Se nem szőke, se nem vörös: a különleges strawberry blonde hajszín lesz az ősz slágere

frizura trend hajszín ősz
Horváth Angéla
2026.08.31.
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Szeptemberben sem kell feltétlenül búcsút mondani a nyarat idéző hajszíneknek. 2026 őszén egy meleg, romantikus árnyalat hódít, amely a szőke hajat finom vöröses-rózsaszínes tónusokkal teszi izgalmasabbá.

A strawberry blonde, vagyis eperszőke hajszín valahol a szőke, a réz és a rózsaszín között helyezkedik el. Sztárfodrászok szerint az árnyalat különlegessége, hogy a fényviszonyoktól függően más és más árnyalatot mutat. Meleg, aranyló szőke tónusok és finom vörös árnyalatok keverednek benne, amelyek az érett eper színére emlékeztetnek, ezért úgy tűnik, mintha a haj színe folyamatosan változna.

Az eperszőke hajszín (strawberry blonde) 2026 őszének trendszíne
Az eperszőke hajszín (strawberry blonde) 2026 őszének trendszíne
Forrás: Life.hu/ AI

A strawberry blonde, azaz az eperszőke lesz 2026 őszének vezető hajszíne

Az eperszőke hatás világosszőke hajon érvényesül a legjobban. Az eredmény ugyanakkor attól függően lehet egészen visszafogott vagy feltűnőbb, hogy milyen erős vöröses árnyalat kerül a hajra. Ezért azoknak is jó választás lehet, akik szőkék maradnának, csak kisebb változásra vágynak. A bátrabbak intenzívebb vörös tónussal sokkal karakteresebb változatot is választhatnak.

Kinek áll jól az eperszőke?

Az eperszőke hajszín különösen a nyár és a tél színtípusba tartozóknak állhat jól. Ezekre a típusokra hidegebb bőrtónus, valamint kék, szürke vagy hideg zöld szem jellemző, amelyekkel szépen kontrasztot alkothatnak a haj meleg arany- és vöröses árnyalatai. A nyár színtípusnál a finom vöröses tónus kiemelheti a világos bőrszínt, míg a tél típus hidegebb arcszínét a meleg eperszőke ragyogóbbnak mutathatja. Egyszerű támpont azonban: akinek jól állnak a pasztellszínek, annak jó eséllyel a strawberry blonde hajszín is előnyös lehet.

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