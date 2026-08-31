29 éve halt meg Diana hercegné: ilyen lett volna az élete, ha sosem megy hozzá Károlyhoz

1997. augusztus 31-én az egész világot megrázta Diana hercegné halálhíre. Huszonkilenc évvel a tragédia után felidézzük élete egyik legfontosabb fordulópontját, és azt, milyen jövő várhatott volna rá, ha soha nem lett volna a brit királyi család tagja.

Diana hercegné halála 29 éve következett be.

Forrás: Richard Corkery/NY Daily News via Getty Images

Diana hercegné mindössze 36 éves volt, amikor Párizsban életét vesztette.

Gyerekkora és szülei válása mély nyomot hagyott benne.

A királyi esküvő előtt egészen hétköznapi munkákat is végzett.

Egy életrajzíró szerint Károly nélkül valószínűleg az angol arisztokrácia megszokott életét élte volna.

Ebben az alternatív történetben Vilmos herceg és Harry herceg sem született volna meg.

Diana hercegné halála megrázta a világot

Diana hercegné halála – aminek irataival valami nagyon nem stimmel – 1997. augusztus 31-én következett be, miután az őt szállító autó balesetet szenvedett a párizsi Pont de l'Alma alagútban. Akkori partnere, Dodi Fayed és a sofőr, Henri Paul a helyszínen meghalt, a súlyosan sérült Dianát pedig a Pitié-Salpêtrière kórházba vitték, ahol az orvosok már nem tudták megmenteni.

Diana hercegné, Dodi al-Fayed és az összetört autó, amiben utaztak.

Forrás: AFP

A 36 éves hercegné elvesztése példátlan nemzetközi gyászhullámot indított el. Szeptember 6-i temetését becslések szerint 2,5 milliárd ember követte világszerte, nyughelye pedig, amleyről nemrég megrendítő fotó került elő, családja althorpi birtokán található.

Már gyerekként megtapasztalta az elhagyatottságot

Diana arisztokrata családba született 1961-ben, gyerekkora azonban korántsem volt felhőtlen. Szülei házassága széthullott, édesanyja pedig elveszítette gyermekei felügyeleti jogát. Penny Junor királyi életrajzíró szerint a mindössze hétéves Diana mindezt úgy élte meg, hogy édesanyja elhagyta őt, ami későbbi éltére és feltehetőleg döntéseire is rányomta a bélyegét: erősen vágyott arra, hogy szeressék.

Tanulmányai után nem indult el komoly karrier felé: balettet tanult, rövid ideig táncot oktatott, gyerekekkel foglalkozott, és több kisebb munkát is vállalt. Aztán megismerte a későbbi Károly királyt, és élete teljesen új irányt vett.

Ilyen lehetett volna Diana hercegné élete Károly nélkül

De mi történt volna, ha nincs eljegyzés, világraszóló esküvő és hercegnéi cím? Penny Junor szerint Diana élete valószínűleg sokkal kevésbé lett volna látványos. Az életrajzíró azt is elárulta, befutott-e volna valamilyen karriert Diana. „Gyanítom, hogy nem” – mondta Junor. A hercegné ugyanis nem rendelkezett jelentős végzettséggel.

Nem volt túl jól képzett. És mivel elvált szülők gyermeke volt, valószínűleg mindketten elkényeztették; nem hiszem, hogy komoly fegyelem lett volna az életében

– árulta el az életrajzíró. Több olyan elfoglaltságba is belekóstolt, amely érdekelte, de egyik mellett sem tartott ki.