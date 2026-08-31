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Harry és Meghan visszaköltözött az Egyesült Királyságba, Montecito fellélegzett: ezt gondolják róluk a helyiek

vélemény Montecito harry és meghan
Simon Péter
2026.08.31.
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A sussexi herceg és hercegné éveken át építette kaliforniai életét, most azonban visszatértek Nagy-Britanniába. A montecitói szomszédok reakciói alapján úgy tűnik, Harry és Meghan távozása korántsem okozott akkora veszteséget, mint amire számítani lehetett.

Úgy tűnik, Montecitóban mára szinte teljesen elmúlt a Harry és Meghan érkezésekor tapasztalt érdeklődés. Egy szomszéd úgy fogalmazott, hogy a pár soha nem vált igazán a közösség részévé: Harryt néha látták elektromos biciklin, Meghan pedig Range Roverrel közlekedett, de ritkán kerültek kapcsolatba a környékbeliekkel.

Harry és Meghan
Harry és Meghan után nem sírnak a volt szomszédok
Forrás: AFP

„Amerika már nem rajong értük”

Harry és Meghan 2020-ban költözött a kaliforniai Montecitóba, ahol egy 14,65 millió dollárért vásárolt, hatalmas birtokon rendezkedtek be. Érkezésüket akkoriban komoly médiafigyelem kísérte, a Netflix pedig 100 millió dolláros szerződést kötött velük.

A helyiek szerint azonban az évek során a kezdeti lelkesedés eltűnt. Egy Santa Barbarában élő forrás szerint az amerikai közönség „belefáradt” a pár történetébe, és ma már jóval kevesebben foglalkoznak velük.

Mások szerint Harry és Meghan ugyanakkor udvariasak voltak, és nem mindenki látja negatívan a távozásukat. Egy ötven éve Montecitóban élő üzlettulajdonos például azt mondta, megérti, miért szeretnének visszatérni Nagy-Britanniába, és reméli, hogy gyerekeik jobban megismerhetik brit rokonaikat.

View of the Montecito Village church, in Montecito, California on March 6, 2021. Prince Harry and Meghan Markle headed to California and relocated in July, 2020 to Montecito, a small and affluent seaside city 100 miles (160 kilometers) up the coast, where a spokesperson said they had "settled into the quiet privacy of their community." The area is home to a handful of showbiz stars including Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres and Rob Lowe. Meghan Markle said it feels "liberating" to be able to speak out about her life in the British royal family in an excerpt released March 5, 2021, of her hotly anticipated interview with US host Oprah Winfrey. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
Forrás: AFP

Harry és Meghan háza akár 40 millió dollárt is érhet

A költözés ellenére a pár hatalmas birtoka egyelőre nem marad teljesen magára. A forrás szerint a ház és a hozzá tartozó terület fenntartásáról továbbra is személyzet gondoskodik, köztük házvezető és kertészek.

A helyi ingatlanszakértők szerint az 18 600 négyzetméteres ingatlan akár 40 millió dollárt is érhet, ha Harryék az eladás mellett döntenek. Bérbeadás esetén pedig havi 100 ezer dollár feletti összeg is elképzelhető.

Meghan mentett tyúkjai egyelőre szintén a birtokon maradtak, ahol a személyzet gondoskodik róluk.

A pár amerikai álma tehát új fejezethez érkezett: miközben Harry és Meghan Nagy-Britanniában építené tovább az életét, Montecitóban úgy tűnik, már nem sokan bánkódnak a távozásuk miatt. 

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