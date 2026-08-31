Férjhez kényszerítették, majd börtönbe zárták a belga hercegnőt

Tévedés volna azt gondolni, hogy egy királyi hercegnő élete tündérmese: az esetek többségében nem voltak többek a politika játékszereinél. Gyakran kötöttek szomorú, boldogtalan házasságot, ám Lujza belga hercegnő története még ebből a mezőnyből is kiemelkedik, ugyanis súlyos árat fizetett a boldogságért. Ismerd meg a tragikus sorsú hercegnő történetét.

Lujza belga hercegnő élete rossz házasságával tragikus fordulatot vett.

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Lujza belga hercegnő az európai hatalmi politika sakktábláján

Az 1858-ban született hercegnő, Lujza gyerekkorát ridegtartásban töltötte, szigorú neveléssel és a szülői szeretet teljes hiányával. Apja, a rossz emlékű II. Lipót belga király eltökélte, hogy az európai uralkodóházak krémjébe kormányozza dinasztiáját, melyhez lányait használja fel sakkbábuként. Mivel abban az időben kevés eladósorban lévő királyi hercegnő volt, Lujza ráadásul még csinos és gazdag is volt, jó esélyei voltak egy előnyös frigyre.

Végül a vagyonos Fülöp Szász-Coburg-Gothai herceg lett a férje, ám a házasság minden volt, csak nem boldog.

A problémák tulajdonképpen már a nászéjszakán megmutatkoztak, ugyanis a pornóirodalmat bőséggel fogyasztó, bordélyházakba szinte már éves bérletet váltó herceg sokkolta a tapasztalatlan belga hercegnőt. A 17 éves lányt annyira ledöbbentette a nászágyban tapasztalt élménye, hogy a Laeken-palota üvegházaiban keresett menedéket, hogy végül a palotaőrség találjon rá.

A házasság a későbbiekben sem bizonyult egy sikersztorinak: a Bécsben letelepedő házaspár Ferenc József belső köreiben ugyan fényűző életet folytatott, ám a zárt ajtók mögött folyamatosan vitáztak rá. Két gyerekük született, de az évek során a pár egyre csak távolodott egymástól, a hercegnő pedig dacból kicsapongó, költekező életmódot folytatott, a bécsi társaság nagy megrökönyödésére.

A belga hercegnő tragikus szerelme és út az elmegyógyintézetbe

Nem kellett sokat várni rá, hogy Lujza belga hercegnő más férfiak karjaiban keressen vigaszt. Kisebb afférok után 1895-ben megismerte élte nagy szerelmét, Mattachich Géza grófot, akivel szenvedélyes viszonyba kezdtek. Azonban a bécsi udvarban még a falnak is füle volt, így kapcsolatuk híre csakhamar a császár fülébe jutott, aki igyekezett jobb belátásra bírni a hercegnőt, ám intelme süket fülekre talált, így száműzték.

Lujza hercegnő 1897-ben elhagyta férjét és szeretőjével, valamint lányával Franciaországba, illetve Európa többi részére utazgatott.

Csakhogy a királyi sarj, aki megszokta a fényűző életmódot, nem fogta vissza a költekezést, így adósságot-adósságra halmozott, melyet férje próbált csillapítani, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Apja, II. Lipót nem volt hajlandó segíteni, ellenben megtalálta az ürügyet, mely révén kitagadhatta fiát, így végül Ferenc József rendezte adósságait saját zsebből.