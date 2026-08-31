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100-ból csak 2 ember találja meg a borítékot 5 másodperc alatt – Te köztük vagy?

feladat IQ-teszt fejtörő
Nagy Anna
2026.08.31.
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Nagyon alaposan és gyorsan kell végigpásztázni a képet, ha időben meg akarod oldani a fejtörőt. Ez az IQ-teszt alaposan próbára teszi a megfigyelőképességedet, ráadásul mindössze 5 másodperced van. Vajon sikerül időben kiszúrnod az elrejtett borítékot?

Az agytornáztató képrejtvényekben éppen az a trükkös, hogy a keresett részlet sokszor ott rejtőzik az orrunk előtt. A mostani IQ-teszt sem kivétel: egy hajón három ember utazik, valahol azonban egy boríték is megbújik. A feladat egyszerűnek hangzik: találd meg 5 másodperc alatt!

IQ-teszt: megtalálod a borítékot?
IQ-teszt: megtalálod a borítékot?
Forrás: Jagranjosh/Pinterest

IQ-teszt: hol rejtőzik a boríték?

Indítsd el képzeletben a visszaszámlálást, és pásztázd végig a képet! A boríték úgy olvad bele a környezetébe, hogy könnyű átsiklani felette, ezért ez a fejtörő elsősorban a részletekre irányuló figyelmet teszi próbára.

Megvan már? Ha igen, gratulálunk! Ha lejárt az 5 másodperc, de még mindig keresed, adj magadnak egy újabb esélyt. Az ilyen képes fejtörők rendszeres gyakorlásával egyre gyorsabban veheted észre az elrejtett részleteket.

Itt van az IQ-teszt megoldása

Ha feladod a keresést, jöhet a segítség: az IQ-teszt megoldása a hajón keresendő. A boríték ugyanis a hajó testén rejtőzik, ezért könnyen a kép természetes részének nézheted.

Ha gyorsan megtaláltad, tedd próbára a barátaidat is: vajon ki szúrja ki közülük a leghamarabb?

Az IQ-teszt megoldása: te kiszúrtad a borítékot?
Forrás: Jagranjosh/Pinterest

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