100-ból csak 2 ember találja meg a borítékot 5 másodperc alatt – Te köztük vagy?

Az agytornáztató képrejtvényekben éppen az a trükkös, hogy a keresett részlet sokszor ott rejtőzik az orrunk előtt. A mostani IQ-teszt sem kivétel: egy hajón három ember utazik, valahol azonban egy boríték is megbújik. A feladat egyszerűnek hangzik: találd meg 5 másodperc alatt!
IQ-teszt: hol rejtőzik a boríték?
Indítsd el képzeletben a visszaszámlálást, és pásztázd végig a képet! A boríték úgy olvad bele a környezetébe, hogy könnyű átsiklani felette, ezért ez a fejtörő elsősorban a részletekre irányuló figyelmet teszi próbára.
Megvan már? Ha igen, gratulálunk! Ha lejárt az 5 másodperc, de még mindig keresed, adj magadnak egy újabb esélyt. Az ilyen képes fejtörők rendszeres gyakorlásával egyre gyorsabban veheted észre az elrejtett részleteket.
Itt van az IQ-teszt megoldása
Ha feladod a keresést, jöhet a segítség: az IQ-teszt megoldása a hajón keresendő. A boríték ugyanis a hajó testén rejtőzik, ezért könnyen a kép természetes részének nézheted.
Ha gyorsan megtaláltad, tedd próbára a barátaidat is: vajon ki szúrja ki közülük a leghamarabb?
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: