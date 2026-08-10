Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 11., kedd Tiborc, Zsuzsanna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hollywood

Ez a nő volt Patrick Dempsey első felesége: 26 évvel volt idősebb a színésznél

Getty Images North America - Greg Doherty
hollywood Patrick Dempsey feleség
Nagy Anna
2026.08.10.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Patrick Dempsey magánéletének van egy olyan fejezete, amely még a legnagyobb rajongóit is meglepheti. Patrick Dempsey ugyanis még nagyon fiatalon szeretett bele a nála 26 évvel idősebb Rochelle „Rocky” Parkerbe, akit később feleségül is vett.

A Grace klinika sztárjának első házassága messze nem hétköznapi körülmények között kezdődött. Patrick Dempsey mindössze 18 éves volt, amikor 1984-ben megismerkedett az akkor 44 éves Rochelle Parkerrel, ráadásul a korkülönbség csak az egyik szokatlan részlete volt a történetüknek.

Patrick Dempsey és első felesége, Rochelle Parker.
Patrick Dempsey és első felesége, Rochelle Parker.
Forrás: Profimedia

Patrick Dempsey első felesége 26 évvel volt idősebb nála

Patrick Dempsey és Rochelle Parker színészként találkozott egymással: a Brighton Beach Memoirs című darabban együtt játszottak, méghozzá nagynéni és unokaöcs szerepében. Gyorsan kialakult közöttük a vonzalom, és randizni kezdtek.

A kapcsolatuk azonban különleges helyzetet teremtett. Parker 26 évvel volt idősebb Dempseynél, özvegyként három gyermeket nevelt, egyik fia pedig egy évvel még a fiatal színésznél is idősebb volt.

Kapcsolatukat eleinte titokban tartották a környezetük előtt, miközben Parker idővel a Grace klinika sztárjának menedzsere is lett. 1987-ben, amikor a színész 21 éves volt, összeházasodtak, de ezt sem verték nagydobra: házasságukat két évig nem hozták nyilvánosságra.

„Azt hiszem, szükségem volt egy anyára”

A kapcsolat végül nem bizonyult tartósnak. Rochelle Parker 1994. április 26-án adta be a válókeresetet, amelyben kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozott.

Patrick Dempsey csak jóval később beszélt arról, hogyan tekint vissza első házasságára. Egy 2006-os interjúban „nyilvánosan ismert freudi rémálomként” jellemezte a kapcsolatot.

A színész azt is elárulta, szerinte miért vonzódhatott annak idején egy nála jóval idősebb nőhöz.

Azt hiszem, szükségem volt egy anyára

 – mondta. „Rengeteg negatív dolog volt benne, amelynek a hatásait még mindig próbálom feldolgozni. Volt egy fia, aki egy évvel idősebb volt nálam.”

Súlyos vádak is előkerültek Patrick Dempsey válásakor

A szakítás nem zajlott konfliktusok nélkül. Parker azt állította, hogy Dempsey egy másik nő miatt hagyta el, amit a színész tagadott. A válás során ennél jóval súlyosabb állítások is napvilágot láttak. Parker azzal vádolta férjét, hogy fizikailag bántalmazta őt, és több konkrét esetet is felidézett. Állítása szerint az 1987-es Can't Buy Me Love forgatásán Dempsey megverte, egy másik alkalommal pedig megsérült az ujja, amikor a színész rácsapta egy furgon ajtaját.

Parker azonban később visszavonta ezeket a vádakat, és azt mondta, azt tanácsolták neki, hogy vádolja meg volt férjét bántalmazással.

„Egy válás hevében az emberek néha olyasmit mondanak, amit normális körülmények között nem tennének” – fogalmazott. Hozzátette, hogy a fizikai és lelki bántalmazásra, valamint az alkohol- és droghasználatra vonatkozó kijelentések nem voltak igazak.

Rochelle Parker 2014-ben hunyt el

Patrick Dempsey és első felesége útjai a válás után végleg különváltak. Rochelle Parker 2014-ben, 74 éves korában torokrák következtében hunyt el. Dempsey később Jillian Fink fodrásszal alapított családot. Első házasságáról ugyanakkor évekkel később is úgy beszélt, mint életének egy nehéz időszakáról, amelynek hatásait sokáig magával vitte.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Emlékszel A Grace klinika Izzie-jére? A 47 éves Katherine Heigl így él visszavonulása óta

A 2000-es években Hollywood egyik legfelkapottabb színésznőjének számított A Grace klinika színésznője. Katherine Heigl végül visszavett a tempóból, ma már a családja az első.

Így veszi fel a harcot az Alzheimerrel Patrick Dempsey

Vadiúj, feszültséggel teli krimithriller érkezik 2026 januárjában. A Memory of a Killer főszerepében Patrick Dempsey tér vissza a televíziózás élvonalába.

A Grace klinika sztárja, Jesse Williams harmadszorra is apa lesz: gyönyörű feleségének már ekkora a babapocakja

Miután titokban megházasodott A Grace klinika egyik legismertebb szereplője, újabb örömhírt jelentettek be. Jesse Williams ismét apa lesz!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu