Ez a nő volt Patrick Dempsey első felesége: 26 évvel volt idősebb a színésznél

A Grace klinika sztárjának első házassága messze nem hétköznapi körülmények között kezdődött. Patrick Dempsey mindössze 18 éves volt, amikor 1984-ben megismerkedett az akkor 44 éves Rochelle Parkerrel, ráadásul a korkülönbség csak az egyik szokatlan részlete volt a történetüknek.

Patrick Dempsey és első felesége, Rochelle Parker.

Forrás: Profimedia

Patrick Dempsey első felesége 26 évvel volt idősebb nála

Patrick Dempsey és Rochelle Parker színészként találkozott egymással: a Brighton Beach Memoirs című darabban együtt játszottak, méghozzá nagynéni és unokaöcs szerepében. Gyorsan kialakult közöttük a vonzalom, és randizni kezdtek.

A kapcsolatuk azonban különleges helyzetet teremtett. Parker 26 évvel volt idősebb Dempseynél, özvegyként három gyermeket nevelt, egyik fia pedig egy évvel még a fiatal színésznél is idősebb volt.

Kapcsolatukat eleinte titokban tartották a környezetük előtt, miközben Parker idővel a Grace klinika sztárjának menedzsere is lett. 1987-ben, amikor a színész 21 éves volt, összeházasodtak, de ezt sem verték nagydobra: házasságukat két évig nem hozták nyilvánosságra.

„Azt hiszem, szükségem volt egy anyára”

A kapcsolat végül nem bizonyult tartósnak. Rochelle Parker 1994. április 26-án adta be a válókeresetet, amelyben kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozott.

Patrick Dempsey csak jóval később beszélt arról, hogyan tekint vissza első házasságára. Egy 2006-os interjúban „nyilvánosan ismert freudi rémálomként” jellemezte a kapcsolatot.

A színész azt is elárulta, szerinte miért vonzódhatott annak idején egy nála jóval idősebb nőhöz.

Azt hiszem, szükségem volt egy anyára

– mondta. „Rengeteg negatív dolog volt benne, amelynek a hatásait még mindig próbálom feldolgozni. Volt egy fia, aki egy évvel idősebb volt nálam.”

Súlyos vádak is előkerültek Patrick Dempsey válásakor

A szakítás nem zajlott konfliktusok nélkül. Parker azt állította, hogy Dempsey egy másik nő miatt hagyta el, amit a színész tagadott. A válás során ennél jóval súlyosabb állítások is napvilágot láttak. Parker azzal vádolta férjét, hogy fizikailag bántalmazta őt, és több konkrét esetet is felidézett. Állítása szerint az 1987-es Can't Buy Me Love forgatásán Dempsey megverte, egy másik alkalommal pedig megsérült az ujja, amikor a színész rácsapta egy furgon ajtaját.

Parker azonban később visszavonta ezeket a vádakat, és azt mondta, azt tanácsolták neki, hogy vádolja meg volt férjét bántalmazással.

„Egy válás hevében az emberek néha olyasmit mondanak, amit normális körülmények között nem tennének” – fogalmazott. Hozzátette, hogy a fizikai és lelki bántalmazásra, valamint az alkohol- és droghasználatra vonatkozó kijelentések nem voltak igazak.