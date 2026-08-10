Ez a nő volt Patrick Dempsey első felesége: 26 évvel volt idősebb a színésznél

A Grace klinika sztárjának első házassága messze nem hétköznapi körülmények között kezdődött. Patrick Dempsey mindössze 18 éves volt, amikor 1984-ben megismerkedett az akkor 44 éves Rochelle Parkerrel, ráadásul a korkülönbség csak az egyik szokatlan részlete volt a történetüknek.
Patrick Dempsey első felesége 26 évvel volt idősebb nála
Patrick Dempsey és Rochelle Parker színészként találkozott egymással: a Brighton Beach Memoirs című darabban együtt játszottak, méghozzá nagynéni és unokaöcs szerepében. Gyorsan kialakult közöttük a vonzalom, és randizni kezdtek.
A kapcsolatuk azonban különleges helyzetet teremtett. Parker 26 évvel volt idősebb Dempseynél, özvegyként három gyermeket nevelt, egyik fia pedig egy évvel még a fiatal színésznél is idősebb volt.
Kapcsolatukat eleinte titokban tartották a környezetük előtt, miközben Parker idővel a Grace klinika sztárjának menedzsere is lett. 1987-ben, amikor a színész 21 éves volt, összeházasodtak, de ezt sem verték nagydobra: házasságukat két évig nem hozták nyilvánosságra.
„Azt hiszem, szükségem volt egy anyára”
A kapcsolat végül nem bizonyult tartósnak. Rochelle Parker 1994. április 26-án adta be a válókeresetet, amelyben kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozott.
Patrick Dempsey csak jóval később beszélt arról, hogyan tekint vissza első házasságára. Egy 2006-os interjúban „nyilvánosan ismert freudi rémálomként” jellemezte a kapcsolatot.
A színész azt is elárulta, szerinte miért vonzódhatott annak idején egy nála jóval idősebb nőhöz.
Azt hiszem, szükségem volt egy anyára
– mondta. „Rengeteg negatív dolog volt benne, amelynek a hatásait még mindig próbálom feldolgozni. Volt egy fia, aki egy évvel idősebb volt nálam.”
Súlyos vádak is előkerültek Patrick Dempsey válásakor
A szakítás nem zajlott konfliktusok nélkül. Parker azt állította, hogy Dempsey egy másik nő miatt hagyta el, amit a színész tagadott. A válás során ennél jóval súlyosabb állítások is napvilágot láttak. Parker azzal vádolta férjét, hogy fizikailag bántalmazta őt, és több konkrét esetet is felidézett. Állítása szerint az 1987-es Can't Buy Me Love forgatásán Dempsey megverte, egy másik alkalommal pedig megsérült az ujja, amikor a színész rácsapta egy furgon ajtaját.
Parker azonban később visszavonta ezeket a vádakat, és azt mondta, azt tanácsolták neki, hogy vádolja meg volt férjét bántalmazással.
„Egy válás hevében az emberek néha olyasmit mondanak, amit normális körülmények között nem tennének” – fogalmazott. Hozzátette, hogy a fizikai és lelki bántalmazásra, valamint az alkohol- és droghasználatra vonatkozó kijelentések nem voltak igazak.
Rochelle Parker 2014-ben hunyt el
Patrick Dempsey és első felesége útjai a válás után végleg különváltak. Rochelle Parker 2014-ben, 74 éves korában torokrák következtében hunyt el. Dempsey később Jillian Fink fodrásszal alapított családot. Első házasságáról ugyanakkor évekkel később is úgy beszélt, mint életének egy nehéz időszakáról, amelynek hatásait sokáig magával vitte.
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