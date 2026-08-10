Mindenki ezt a szandált viseli most Dániában: a trendi darab pár ezer forintért beszerezhető

Idén egy szandáltípus különösen gyakran feltűnik Koppenhága utcáin, ráadásul az ára nem nagyon éri el a 10 ezer forintot. A szóban forgó lábbeli nem bőrből készült, nem az elegánsabb, sarokkal készült változat, hanem a legegyszerűbb, lapos gumipapucs. Koppenhága divatkedvelő polgárai ismét bebizonyították: a kényelem és a stílus nem zárják ki egymást.

A flip-flopot Dániában most mindenhez is viselik

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A koppenhágai lányok megmutatják, hogy kell viselni idén a flip-flopot

Ezek az egyszerű papucsok szinte bármilyen szetthez illenek. Flitteres szoknyával ugyanúgy viselik őket, mint farmerrel, a lehetőségeknek nincs határa. A fil-flop népszerűsége mögött az úgynevezett Wrong Shoe Theory (rossz cipő teória) áll. Ennek lényege, hogy nem azt a cipőt választjuk az összeállításhoz, amely elsőre a legkézenfekvőbbnek tűnik, hanem szándékosan egy olyat, amely kissé kilóg a szettből. Ez teszi modernebbé és izgalmasabbá az összhatást. Elegáns szandál vagy sneaker helyett egyszerű gumipapucsot húznak, és ettől még a csinosabb, elegánsabb összeállítások is lazábbnak hatnak, kevésbé lesz túlkomponált a szett. A flip-flopok a szivárvány minden színében kaphatók, így igazi színfoltjai lehetnek a nyári szetteknek. Egyesek úgy teremtik meg az összhangot, hogy a papucs színe egy másik kiegészítőn is visszaköszön. Így a Wrong Shoe Theoryra jellemző kontraszt megmarad, az összkép mégis rendezett és stílusos lesz.

Így viselik a flip-flopot Dániában: