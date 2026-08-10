Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 11., kedd Tiborc, Zsuzsanna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
feladvány

Milliókat zavar össze ez az optikai illúzió – Te megtalálod a rejtett állatot? Csak a zseniknek sikerül

feladvány optikai illúzió IQ-teszt
Nagy Anna
2026.08.10.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Első pillantásra csupán egy absztrakt mintát látsz, de a kép ennél sokkal többet rejt. Ez az IQ-teszt próbára teszi a megfigyelőképességedet, és mindössze 19 másodpercet kapsz a megoldásra.

Ha szereted az agytornákat és az olyan feladványokat, amelyek alaposan megdolgoztatják az agyadat, akkor ezt az IQ-tesztet neked találták ki. Az optikai illúzióként készült rejtvény első ránézésre egyszerűnek tűnik, valójában azonban könnyedén becsaphatja a szemedet.

Ebben az optikai illúziós IQ-tesztben egy rejtett állatot kell megtalálni
Ebben az optikai illúziós IQ-tesztben egy rejtett állatot kell megtalálni.
Forrás:  jagranjosh.com

IQ-teszt: megtalálod a rejtőzködő állatot 19 másodperc alatt?

Az optikai illúziók nem véletlenül olyan népszerűek az interneten. Ezek a képrejtvények úgy készülnek, hogy egyszerre tévesszék meg a szemünket és az agyunkat, ezért gyakran egészen mást látunk, mint ami valójában a kép előttünk lévő részleteiben rejtőzik.

Az emberi agy folyamatosan mintákat keres, és korábbi tapasztalatai alapján próbálja értelmezni a látottakat. Az optikai illúziók éppen ezt használják ki: a színek, vonalak, árnyékok és formák olyan módon rendeződnek el, hogy könnyen félrevezessék az érzékelésünket.

Most egy újabb kihívás vár rád.

A képen első pillantásra csupán egy dekoratív, absztrakt minta látható. Valójában azonban egy állat bújik meg benne – a feladatod pedig az, hogy megtaláld, mielőtt lejár a 19 másodperc.

Ha úgy gondolod, kiváló a megfigyelőképességed, indítsd el az időt, és nézd meg, sikerül-e megtalálnod a rejtett állatot.

Ha elakadtál, ezek a tippek segíthetnek

Nem találod a megoldást? Mielőtt feladnád, próbáld ki ezeket a módszereket:

  • nagyíts rá a képre, hogy jobban elkülönüljenek az apró részletek;
  • nézd más szemszögből a mintát;
  • akár el is forgathatod a képet, mert előfordulhat, hogy így könnyebben kirajzolódik az állat alakja.

Ha még mindig nem sikerült, ne csüggedj – az ilyen feladványoknál sokszor csak egy apró nézőpontváltásra van szükség.

IQ-teszt megoldása: itt rejtőzik az állat

Lejárt a 19 másodperc? Ha sikerült megtalálnod az elbújt állatot, gratulálunk! Igazán jó megfigyelőképességgel rendelkezel.

Az optikai illúziós IQ-teszt megoldása.
Az optikai illúziós IQ-teszt megoldása.
Forrás:  jagranjosh.com

Ha viszont most nem jártál sikerrel, nincs ok az aggodalomra. Az ilyen optikai illúziók remek agytornák: rendszeres gyakorlással fejleszthetik a koncentrációt és a részletek gyors felismerésének képességét.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

IQ-teszt: csak a sasszeműek találják meg a tűt 25 másodperc alatt ezen a képen

A színes grafikán egy teknőst és egy alvó nyulat látunk. A képen azonban egy apró tűt is elrejtettek, amelyet mindössze 25 másodperc alatt kell megtalálni.

Csak a zsenik oldják meg ezt a feladványt! Az 54 + 6 ebben az IQ-tesztben nem 60!

Első pillantásra hibásnak tűnik az egyenlet, hiszen 23 és 1 összege nem 21. A feladványban azonban nem a hagyományos összeadás szabályát kell követni. Megtalálod a rejtett összefüggést?

Keresd a kakukktojást! 140 fölött lehet az IQ-d, ha 11 másodperc alatt megtalálod

Mutatunk egy képet, amin első pillantásra minden betű egyformának tűnik. A P-k között azonban elrejtettek egy R betűt. Mindössze 11 másodperced van arra, hogy kiszúrd a kakukktojást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu